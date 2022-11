Rusija premešča in povečuje svoje sile, v načrtu bi lahko imela ... #vŽivo

270. dan vojne v Ukrajini. Inštitut za vojne študije (ISW) je objavil novo poročilo dogajanja v Ukrajini. Ruske sile naj bi začele krepiti svoje položaje v okupiranih regijah Lugansk in Doneck ter v vzhodnem Zaporožju z vojaki iz regije Herson, pa tudi z mobiliziranci. Oskrba z električno energijo v Ukrajini je kljub vrsti ruskih napadov na infrastrukturo za proizvodnjo električne energije pod nadzorom in ni potrebe za preplah, so sporočili z ministrstva za energijo.

#Russian forces are reportedly beginning to reinforce their positions in occupied #Luhansk, #Donetsk, and eastern #Zaporizhia oblasts with personnel from #Kherson Oblast and mobilized servicemen. https://t.co/pithWyW9zw pic.twitter.com/ibGuMI9ORf — ISW (@TheStudyofWar) November 20, 2022 Poudarki dneva:



8.40 Oskrba z električno energijo v Ukrajini pod nadzorom

8.20 Nova analiza Inštituta za vojne študije

8.40 Oskrba z električno energijo v Ukrajini pod nadzorom

Oskrba z električno energijo v Ukrajini je kljub vrsti ruskih napadov na infrastrukturo za proizvodnjo električne energije pod nadzorom in ni potrebe za paniko, so sporočili z ministrstva za energijo.

Ob tem je vodja največje zasebne energetske družbe v državi DTEK dejal, da ni razloga, da bi ljudje zapustili Ukrajino. Ruski raketni napadi so onesposobili skoraj polovico ukrajinskega energetskega sistema, oblasti v Kijevu pa so v petek sporočile, da je mogoča popolna zaustavitev električnega omrežja v prestolnici.

"Zanikamo panične izjave, ki se širijo na družbenih omrežjih in spletu. Zagotavljamo vam, da so razmere z oskrbo z energijo težke, a pod nadzorom," so zapisali v soboto objavljenem sporočilu ministrstva za energijo.

Ukrajinski nacionalni operater omrežja Ukrenergo je sporočil, da čeprav bodo v nedeljo v vseh regijah načrtovani izpadi električne energije, ne predvideva nobenih nepričakovanih izpadov električne energije. "Še naprej si prizadevamo za ponovno vzpostavitev svetlobe Ukrajincem," so v družbi v soboto zapisali v izjavi na Telegramu.

8.20 Nova analiza Inštituta za vojne študije

Inštitut za vojne študije (ISW) je objavil novo poročilo dogajanja v Ukrajini. Ruske sile naj bi začele krepiti svoje položaje v okupiranih regijah Lugansk, Doneck in vzhodnem Zaporožju z vojaki iz regije Herson, pa tudi z mobiliziranci.

Ukrajinski generalštab je poročal o povečanem številu ruskega vojaškega osebja v mestu Lugansk in opozoril, da so ruske sile nastanile vojake v zapuščenih domovih v Krasneju in Simejkinu, približno 30 kilometrov jugovzhodno od Luganska, poroča BBC.

Vodja administracije Luganska Serhij Hajdaj je povedal, da ruske sile premeščajo ostanke ruskih desantnih enot z desnega (zahodnega) brega regije Herson v Lugansk, vojaška uprava regije Lugansk pa je dodala, da nekatere prerazporejene ruske enote prihajajo v Novoaidar, približno 55 kilometrov vzhodno od severa Donecka.

Svetovalec župana Mariupola Petro Andrušenko je prav tako opozoril na prihod prerazporejenih ruskih vojakov in vojaške opreme v Mariupol, pri čemer je dejal, da ruske sile nameščajo 10.000 do 15.000 vojakov na širšem območju Mariupola. Andrušenko je izjavil, da so na novo mobilizirani verjetno prek Mariupola napoteni na fronto v zahodni regiji Donecka.

Ruske sile naj bi poskušale razpršiti sile z namestitvijo nekaterih elementov v smeri Huliaipole v Zaporoški regiji. Rusija bo po poročanju ISW v naslednjih tednih verjetno napotila tudi dodatne mobilizirane sile, glede na to, da so mobilizirane enote ruske 2. motorizirane strelske divizije 1. tankovske armade zaključile svoje usposabljanje v regiji Brest v Belorusiji. Dodali so, da bodo ruske sile verjetno še naprej uporabljale mobilizirane in prerazporejene vojake za ponoven začetek ofenzivnih operacij v regiji Doneck in ohranjanje obrambnih položajev v regiji Lugansk.