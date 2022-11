Ukrajina: To je ruska mučilnica, v kateri so uporabljali tudi elektrošoke #video

Ukrajinski varuh za človekove pravice Dmitro Lubinec je objavil videoposnetek, ki, kot pravi, prikazuje mučilnico, ki so jo ruske sile uporabljale v nedavno osvobojeni regiji Herson, poroča Reuters. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih Telegram in Facebook, se je Lubinec oglašal iz več podzemnih prostorov z umazanimi stenami in tlemi. Ljudi naj bi med zasliševanjem privezali na stol in jih mučili z elektrošoki.

Video je bil objavljen po tem, ko je ukrajinski notranji minister Denis Monastirski sporočil, da so preiskovalci v Hersonu odkrili 63 trupel z znaki mučenja.

Lubinec je dejal, da so prostore uporabljali za pridržanje, zasliševanje in mučenje. Za izsiljevanje priznanj naj bi uporabljali tudi elektrošoke, je dejal.

Reuters Lubinčevih trditev ni mogel preveriti, medtem ko Rusija, katere sile so se prejšnji teden umaknile iz Hersona, zanika, da bi njene enote ciljale na civiliste ali zagrešile takšne zločine.

Neimenovani moški srednjih let je na posnetku povedal, da so ga v eni od sob zadrževali 24 dni. Dejal je, da so ga privezali na stol in ga med zasliševanjem večkrat mučili z električnimi šoki.

Preiskava zločinov v Hersonu se je šele začela

Minister Monastirski je v četrtek dejal, da se je preiskava ruskih zločinov v Hersonu šele začela. "Do zdaj je bilo odkritih 63 trupel v regiji Herson, vendar moramo razumeti, da se je iskanje šele začelo. Odkritih bo še veliko temnic in grobišč," je dejal.

Povedal je tudi, da so organi kazenskega pregona odkrili 436 primerov vojnih zločinov med rusko okupacijo Hersona, ki se je začela kmalu po tem, ko so ruske sile februarja vdrle v Ukrajino. Pri tem so odkrili enajst prostorov pridržanja, med njimi štiri, kjer so ljudi mučili. Med najbolj znanimi prostori, kjer so mučili ljudi, je policijska postaja, znana kot Luknja, so za Reuters povedali domačini.