Evropske pravice potnikov niso samo v oblakih

Evropske pravice potnikov (4. del)

Evropska zakonodaja o pravicah potnikov med drugim veleva, da morajo imeti enake vozovnice enako ceno ne glede na to, v kateri državi Evropske unije jo kupite. Z drugimi besedami, veliko vozovnic za potovanja po Evropi si lahko priskrbite tudi na mednarodnih blagajnah Slovenskih železnic.

V prejšnjih treh delih smo podrobno opisali pravice, ki jih evropska zakonodaja dodeljuje letalskim potnikom, kadar se jim na poti pripetijo nevšečnosti.

Precej manj znano je, da imajo podobne pravice tudi potniki na drugih oblikah javnega prevoza – a z nekaterimi omejitvami. Potniki so s pravicami v železniškem, avtobusnem in ladijskem prometu bistveno manj seznanjeni kot s pravicami v letalskem prometu, tudi število odškodninskih zahtevkov je bistveno manjše.

Mednarodni vlaki v Evropski uniji da, preostalo pa …

Prvi in temeljni pogoj za morebitno uveljavljanje odškodnine v železniškem prometu je, da vas o zamudi ali odpovedi niso obvestili že pred nakupom vozovnice. Če ste bili z morebitno nepravilnostjo seznanjeni že pred nakupom in ste se kljub temu odločili za nakup vozovnice, do odškodnine ne boste upravičeni.

Mimogrede, ena izmed pravic, ki jih ima vsak evropski potnik na vlaku, je, da mu ne smejo zaračunati nikakršnega dodatka glede na to, v kateri evropski državi je kupil vozovnico.

Evropska pravila, ki varujejo potnike v železniškem prometu, se praviloma uporabljajo v mednarodnem prometu med državami članicami Evropske unije. Ko gre za notranji promet oziroma kadar prevoz opravlja samo ena železniška uprava, se posamezne države same odločajo, ali bodo ta pravila veljala tudi v teh primerih.

Enako velja, kadar potovanje z vlakom ne poteka v celoti znotraj Evropske unije, na primer med Slovenijo in Švico (v letalskem prometu Švica, Norveška in Islandija, ki sicer niso članice Evropske unije, vendarle spoštujejo pripadajoča evropska pravila).

Evropske pravice potnikov v železniškem prometu praviloma veljajo v mednarodnem prometu med državami članicami Evropske unije. V notranjem prometu, predvsem pri mestnih, primestnih in regionalnih vlakih, oziroma kadar prevoz opravlja samo ena železniška uprava, se posamezne države same odločajo, ali bodo ta pravila veljala tudi v teh primerih. Foto: Srdjan Cvjetović

Potnik mora imeti izbiro nadomestne možnosti

Pri vsaki zamudi ali odpovedi vlaka imajo potniki pravico do sprotnega prejemanja ažurnih obvestil o razmerah. Podobno kot pri letalskem prometu so potniki na vlakih v primeru, da bodo zaradi zamude ali odpovedi na cilj prišli vsaj eno uro pozneje od predvidenega časa, upravičeni do oskrbe (hrane in osvežilnih pijač, sorazmerno zamudi) in po potrebi tudi prenočitve.

Več kot enourna zamuda pri prihodu na cilj potniku daje pravico do odpovedi potovanja s takojšnjim povračilom cene za še neizkoriščen del poti. Če se je nepravilnost zgodila nekje na poti in nadaljevanje ni mogoče, mora prevoznik poskrbeti, da potnika brez stroška zanj vrne na začetek poti. Če je pot mogoče nadaljevati, mora prevoznik potniku omogočiti izbiro med potovanjem na poznejši dan ali čim hitrejšo nadomestno povezavo do cilja – tudi z drugimi prevoznimi sredstvi, če potovanje z vlakom ne bi bilo mogoče.

Potniki so z veljavno železniško vozovnico zavarovani tudi za primer smrti ali poškodbe. Foto: Thinkstock

V primeru, da niste uveljavljali pravice do prekinitve potovanja in pripadajočega povračila stroškov vozovnice, temveč ste nadaljevali potovanje z nadomestno možnostjo, ste upravičeni do povračila ene četrtine cene vozovnice za del potovanja, kjer je zamuda znašala med eno uro in dvema urama, oziroma polovico cene vozovnice, če je zamuda presegla dve uri.

Toda če znesek tako izračunane odškodnine ne dosega določenega zneska, je prevoznik ni dolžan izplačati. Ta znesek se sicer razlikuje med posameznimi državami, a največkrat znaša nekje okrog štiri ali pet evrov.

Če znesek izračunane odškodnine za zamudo ali odpoved vlaka ne dosega določenega zneska, je prevoznik ni dolžan izplačati. Ta mejni znesek se razlikuje med posameznimi državami, a največkrat znaša nekje okrog štiri ali pet evrov. Foto: Srdjan Cvjetović

Če s takojšnjim reševanjem primera niste zadovoljni, se morate najprej pritožiti neposredno železniškem prevozniku. Naslednji korak, če odgovora ne prejmete v razumnem času ali z njim niste zadovoljni, je pritožba pri pristojnem nacionalnem regulatorju – v Sloveniji je to Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Evropska pravila ureja tudi morebitne odškodnine za izgubo ali poškodovanje oddane prtljage v železniškem prevozu, a le, če je bila ustrezno zapakirana in primerna za običajen prevoz. Potniki so z veljavno železniško vozovnico zavarovani tudi za primer smrti ali poškodbe – v primeru smrti potnika prejmejo v 15 dneh od nesreče njegovi vzdrževani družinski člani najmanj 21 tisoč evrov predujma za kritje najnujnejših potreb.

Pri vseh oblikah javnega prevoza je v primeru neugodnih vremenskih razmer ali naravnih nesreč odgovornost prevoznika, zlasti pri odškodninah, zelo omejena ali povsem izključena. Foto: Reuters

Krajša avtobusna potovanja praviloma niso vključena

Tudi v avtobusnem prometu evropske pravice niso samoumevne, kadar gre za notranji promet ali proge, katerih večji del se odvija zunaj Evropske unije. Prav tako so večinoma izključene proge in potovanja, ki ne presegajo 250 kilometrov.

V primeru odpovedi avtobusa ali zamude, ki presega dve uri, lahko potnik izbira, podobno kot pri nevšečnostih na vlaku, med vračilom vozovnice in vrnitvijo na začetek ali nadaljevanjem pod podobnimi pogoji, ob prvi priložnosti in brez stroškov. Če vam te izbire ne ponudijo, se lahko pritožite in poleg vračila zneska za vozovnico zahtevate še odškodnino v višini (dodatne) polovice cene te vozovnice.

Za potovanja nad 250 kilometrov, ki po voznem redu trajajo več kot tri ure, lahko potnik zahteva oskrbo (hrano in osvežilne pijače), če ima avtobus ob odhodu najmanj 90 minut zamude. Foto: Matej Leskovšek

Neugodne vremenske razmere ali naravne nesreče omejujejo odgovornost prevoznika

Za potovanja na razdaljah, daljših od 250 kilometrov, ki po voznem redu trajajo več kot tri ure, lahko potnik zahteva oskrbo (hrano in osvežilne pijače), če ima avtobus ob odhodu najmanj 90 minut zamude. Če je treba počakati čez noč, ste upravičeni tudi do prenočitve, a največ do vrednosti 80 evrov na noč za največ dve noči – te obveznosti pa prevoznik nima, če so zamudo povzročile neugodne vremenske razmere ali naravne nesreče.

Tako kot pri železniškem prometu so tudi v avtobusnem smiselno opredeljene odgovornosti prevoznika pri poškodovanju ali izgubi prtljage ter smrti ali poškodbah potnika.

Tudi pri avtobusnih prevozih je morebitne zahtevke treba najprej nasloviti na prevoznika, in sicer najpozneje v treh mesecih od dogodka. Ta bi se moral odzvati v enem mesecu in dokončen odgovor zagotoviti v treh mesecih od prejema prijave, a če ne odgovori zadovoljivo ali sploh ne odgovori, je naslednji korak pristojni nacionalni organ – za področje pravic potnikov avtobusnega prevoza je v Sloveniji pristojno ministrstvo za infrastrukturo.

Evropske pravice potnikov v avtobusnem prometu načeloma ne veljajo za vožnje, krajše od 250 kilometrov, prav tako niso samoumevne v domačem prometu in na progah, ki večinoma potekajo zunaj Evropske unije. Foto: Planet TV

V ladijskem prometu daljši seznam izključitev

Evropske pravice potnikov v ladijskem prometu načeloma veljajo za vse prevoze, ne glede na prevoznika, če je začetek ali konec potovanja (ali oboje) v enem od pristanišč Evropske unije.

Toda seznam izključitev ni kratek: ladje, ki prevažajo 12 ali manj potnikov, ladje, ki imajo največ tri člana posadke, prevozi, ki v eno smer ne presegajo 500 metrov, zgodovinske ladje (z redkimi izjemami), ladijske ekskurzije in ogledi znamenitosti, če ladje nimajo nastanitvenih zmogljivosti ali če potniki na ladji prenočijo manj kot dvakrat.

Evropske pravice potnikov v ladijskem prometu ne veljajo za ladje, ki imajo največ tri člane posadke, ladijske prevoze, ki v eno smer ne presegajo 500 metrov, zgodovinske ladje (z redkimi izjemami), ladijske ekskurzije in oglede znamenitosti, če ladje nimajo nastanitvenih zmogljivosti ali če potniki na ladji prenočijo manj kot dvakrat. Foto: Reuters

Pri odpovedi plovbe ali zamude, ki presega 90 minut, mora potnik prejeti oskrbo in imeti enako izbiro, kot jo imajo potniki, ki so jim odpovedali potovanje na vlaku ali pa so imeli težave z zamudami. Tudi pri odškodnini veljajo precej podobna pravila, prav tako tudi ob naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah, ki močno omejujejo ali celo izključujejo odgovornost prevoznika.

Prevoznik se mora na pritožbo potnika odzvati v roku enega meseca od prejema, dokončno pa odločiti v dveh mesecih od prejema. Če potnik s tem ni zadovoljen ali odgovora sploh ni prejel, se bo moral seveda obrniti na pristojno ustanovo. Načeloma bi to morala biti tista v državi odhoda, a ko odhod ni bil v Evropski uniji, je lahko to tudi pristojna ustanova v državi prihoda – za pravice potnikov v ladijskem prometu je v Sloveniji pristojna Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, za reševanje pritožb pa Tržni inšpektorat Republike Slovenije.