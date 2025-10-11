Cene vozovnic na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji, priljubljenih tudi med Slovenci, so se letos znova zvišale. V povprečju so višje za štiri odstotke, na največjih avstrijskih smučiščih so se prvič povzpele nad 80 evrov. Nekaj prihranka ponujajo sezonske in večdnevne vozovnice, pa tudi nakupi v predprodaji in prek spleta.

Kot glavni razlog za podražitve vozovnic, ki so sicer manjše kot v zadnjih dveh sezonah, upravljalci smučišč večinoma navajajo naraščajoče cene energentov, zlasti za delovanje žičnic in sistemov za zasneževanje. Poleg tega opozarjajo na višje stroške dela in drago vzdrževanje.

Najdražje v Söldnu

Med najdražjimi smučišči v Avstriji v smučarski sezoni 2025/26 je Sölden na Tirolskem, kjer bodo morali odrasli v glavni smučarski sezoni za dnevno voznico odšteti 83 evrov. To je pet odstotkov več kot lani. Le malo manj bo treba za dnevno vozovnico odšteti v smučarskih središčih Arlberg (81,50 evra, +4,5 odstotka), Kitzbühel (79,50 evra, +4,6 odstotka) in Ischgl (79 evrov, +4,0 odstotka).

Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji po poročanju nemškega portala Schneehoehen zvišale na ledenikih. Na tirolskih ledenikih Kaunertal in Pitztal dnevna vozovnica zdaj stane 75 evrov, kar je podražitev za več kot sedem odstotkov. Tudi eno največjih zimskih športnih središč v Evropi Ski Amade, ki združuje 28 smučišč v avstrijskih deželah Salzburg in Štajerska, se z 79 evri približuje magičnemu pragu 80 evrov.

Tudi v Italiji so upravljalci smučišč pred začetkom smučarske sezone 2025/26 prilagodili cene vozovnic. Na smučišču Livigno v Lombardiji blizu meje s Švico so dnevno smučarsko vozovnico za odrasle podražili za 8,3 odstotka na 72 evrov. Zmernejša je podražitev na smučišču Kronplatz v Dolomitih (80 evrov, +3,9 odstotka).

Dnevna vozovnica za Dolomiti Superski 86 evrov

Tisti, ki želijo obiskati priljubljeno smučarsko središče Dolomiti Superski s 16 smučišči na severovzhodu Italije, bodo morali za dnevno smučarsko vozovnico plačati 86 evrov, kar je 3,6 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

Foto: Shutterstock Velja opozoriti, da je gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 2026 pred kratkim kot prva evropska država uvedla obveznost nošenja smučarskih čelad za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti. Do zdaj je ta obveznost na italijanskih smučiščih veljala le za mlajše od 18 let. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

V Madonni di Campiglio bodo omejili število smučarjev

Kot prvi v Alpah s prihajajočo smučarsko sezono pomembno novost uvajajo tudi v italijanski Madonni di Campiglio, ki je pogosto dobesedno preplavljena s smučarji, zlasti med božično-novoletnimi prazniki. Kot je poročal časnik Corriere della Sera, bodo v času glavne sezone omejili prodajo dnevnih smučarskih vozovnic na največ 14 tisoč na dan. Omejitev bo sprva poskusno veljala med božičnimi prazniki od 28. decembra do 5. januarja in v pustnem času od 15. do 22. februarja. Ukrep bo veljal le za dnevne obiskovalce smučišča.

Smučarji si lahko stroške nekoliko znižajo z nakupom sezonskih in dnevnih vozovnic v predprodaji. Nižje kot neposredno na blagajni so cene običajno tudi v spletnih trgovinah upravljalcev smučišč.

Nekatera smučišča z dinamičnimi cenami

Na nekaterih smučiščih poskušajo smučarje privabiti tudi s t. i. dinamičnimi cenami. V tem primeru se cene razlikujejo po dnevih, temeljijo pa na povpraševanju in se preračunajo čez noč. Tu imajo koristi tisti, ki vozovnico rezervirajo dovolj zgodaj. Vendar pa veliko povpraševanje vodi do višjih cen.

Dražje vozovnice tudi v Sloveniji

Na novo smučarsko sezono se pospešeno pripravljajo tudi slovenski žičničarji. Kakšne bodo cene vozovnic v glavni smučarski sezoni, povečini še ne razkrivajo, za zdaj so objavili le cene v predprodaji. Te so približno pet odstotkov višje kot lani.

Na Krvavcu cena dnevne vozovnice za odrasle v predprodaji tako do konca oktobra stane 41 evrov, lani 39 evrov. Na Rogli je treba v času predprodaje do konca novembra za dnevno smučarsko vozovnico za odrasle odšteti 42 evrov, kar je dva evra več kot lani. Za dva evra na 38 evrov so v preprodaji zvišali cene dnevnih vozovnic za odrasle tudi na smučišču Cerkno.

Na Golteh v zimski sezoni 2025/26 uvajajo novost, in sicer enotno ceno dnevne vozovnice za vse smučarje ne glede na starost v višini 20 evrov. V predprodaji, ki bo trajala do začetka zimske sezone, ob nakupu paketov vozovnic ponujajo dodatne vozovnice brezplačno.

Cene dnevnih vozovnic za odrasle v glavni sezoni na izbranih smučiščih v Avstriji in Italiji:

Avstrija

Mokrine 69,50 evrov

Bad Kleinkirchheim 69,50 evrov

Ski Arlberg 81,50 evrov

Sölden/Ötztal 83,00 evrov

Kitzbühel 79,50 evrov

Katschberg 69,50 evrov

Ankogel/Mallnitz 66,00 evrov

Mölltal 69,00 evrov

Turracher Höhe 65,00 evrov

Osojščica 69,50 evrov

Heiligenblut/Grossglockner dinamična

Obertauern 69,50 evrov

Sölden 83,00 evrov

Arlberg/St. Anton 81,50 evrov

Ischgl 79,00 evrov

Saalbach-Hinterglemm 79,00 evrov

Italija

Dolomiti Superski 86,00 evrov

3 Zinnen dinamična

Civetta dinamična

Cortina d'Ampezzo dinamična

Kronplatz 80,00 evrov

Livigno 72,00 evrov

Alta Badia dinamična

Sellaronda 83,00 evrov

Trbiž 44,00 evrov

Vir: portal Bergfex in spletne strani smučišč