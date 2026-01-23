Po napovedani tožbi s strani turškega podjetja, ki je gradilo drugi tir, so se odzvali na ministrstvu

Po jutranjem poročanju Dnevnika, da je turško gradbeno podjetje Yapi Merkezi, ki je gradilo drugi tir, proti Sloveniji na mednarodnem sodišču sprožilo sodni postopek in zahteva 330 milijonov evrov, so se odzvali z ministrstva za infrastrukturo. Poudarili so, da so bili z zahtevo seznanjeni, a ocenjujejo, da gre za neutemeljeno izsiljevanje podjetja, ki se je znašlo v finančnih težavah, te pa niso povezane z Republiko Slovenijo.

"Ministrstvo za infrastrukturo je bilo s strani Državnega odvetništva Republike Slovenije obveščeno o zahtevi turškega podjetja Yapi Merkezi za poravnavo, ki je zahtevo vložilo proti Republiki Sloveniji. Do kršitev naj bi prišlo zaradi ravnanja Republike Slovenije ali drugih subjektov, ki jih je mogoče pripisati državi, pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper. Te kršitve naj bi podjetju povzročile škodo v višini najmanj 330 milijonov evrov," so zapisali na ministrstvu.

Poudarili so, da gre za neutemeljeno izsiljevanje turškega podjetja, ki se je znašlo v finančnih težavah: "Te finančne težave in obveznosti so se podjetju začele pojavljati v obdobju nasedlih poslov v Afriki in nikakor niso povezane z Republiko Slovenijo."

Turško podjetje svojih obveznosti do delavcev in podizvajalcev ni poravnalo

Ob tem so dodali, da ministrstvo za infrastrukturo pri izvajanju nadzora nad projektom drugi tir ves čas ravna gospodarno in odgovorno v smeri zaščite interesov države in v skladu z določili Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT). "Ministrstvo za infrastrukturo deluje v smeri zaščite interesov Republike Slovenije in spoštovanja zakonov v naši državi, s ciljem, da vsi izvajalci na projektu drugega tira, slovenski in tuji, za svoje opravljeno delo prejmejo dogovorjeno plačilo," so zapisali.

"Podjetje 2TDK ni dopustilo, da bi neupravičeni zahtevki bremenili projekt drugi tir in tako bo tudi v naprej. To je tudi zahteva ministrice Alenke Bratušek – da en sam evro ni porabljen neupravičeno," so bili jasni. Foto: STA Poudarili so, da je družba 2DTK v skladu s pogodbo in potrjenimi zahtevki s strani inženirja poravnala vse zahtevke podjetja, ki so imeli potrebno predloženo dokumentacijo, medtem ko podjetje obveznosti do svojih delavcev in podizvajalcev v Republiki Sloveniji ni poravnalo. "Podjetje 2TDK ni dopustilo, da bi neupravičeni zahtevki bremenili projekt drugi tir, in tako bo še naprej. To je tudi zahteva ministrice Alenke Bratušek – da en sam evro ni porabljen neupravičeno," so bili jasni.

Dodali so, da bo moralo turško podjetje svoje finančne težave rešiti samo. "Pred časom smo lahko v medijih brali tudi o problemih, ki jih ima podjetje v lastni državi. Očitno se je na Yapi Merkezi zgrnilo veliko črnih oblakov, ki pa jih ne bo pregnal slovenski denar, ampak bodo stvari morali rešiti sami."

Podjetje 2TDK poleg inženirja DRI na projektu izvaja tudi popolnoma neodvisen nadzor, ki preveri upravičenost posameznih plačil in zahtevkov, kar daje projektu še dodatno varovalko, so še zapisali in dodali, da imamo na srečo v Sloveniji dovolj močna gradbena podjetja, ki jim je uspelo prevzeti breme in dela opešanega turškega podjetja.

"Nasedli projekti podjetja Yapi Merkezi po svetu niso problem Slovenije, ampak problem podjetja. Vse, kar so na projektu drugi tir naredili, so dobili plačano skladno s ponudbo, ki so jo oddali na javnem razpisu. Ta slaba izkušnja s turškim podjetjem bo zagotovo vplivala tudi na druga turška gradbena podjetja v Sloveniji, saj si pri projektih takega nezanesljivega partnerja in delovanja ne moremo privoščiti," so dodali in zaključili, da bo po preučitvi prejete dokumentacije državno odvetništvo skladno z roki odgovorilo na prejeto arbitražo.