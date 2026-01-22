Arso napovedal, kdaj bodo Slovenijo zajele padavine #animacija

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Arso napovedal, kdaj bodo Slovenijo zajele padavine

Danes bo pretežno oblačno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala nizka oblačnost. Več jasnine bo med Zgornjim Posočjem in Koroško. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 3, na Primorskem od 4 do 9 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije za okolje. Jutri bo oblačno, le ponekod v severni Sloveniji bo sprva še nekaj sonca, po nekaterih nižinah pa megleno. Zvečer se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati manjše padavine.

Jutrišnje najnižje jutranje temperature bodo na severu od –7 do –4, drugod od –4 do 1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Noč na soboto prinaša spremembe

V noči na soboto se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in se razširile proti osrednji Sloveniji, čez dan pa še nekoliko vzhodneje. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1.300 metrov, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo nižje. Po nekaterih kotlinah bo sprva možna tudi poledica. Padavine bodo popoldne prehodno ponehale. Topleje bo, je še zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje.

V nedeljo bo oblačno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, čez dan bodo padavine zajele vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo zapihala burja.

