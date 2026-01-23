Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za dodelitev ugodnih mikrokreditov mikropodjetjem in malim podjetjem za leto 2026. Na voljo je deset milijonov evrov, rok za prijavo je 13. februar.

Posamezno podjetje lahko dobi od pet tisoč do 25 tisoč evrov posojila z obrestno mero, ki znaša 37,5 odstotka šestmesečnega euribora plus fiksni pribitek 0,8 odstotka in ročnost od dveh do petih let. Mogoč je moratorij na odplačilo glavnice do šest mesecev z možnostjo podaljšanja polovice dobe ročnosti kredita.

Krediti lahko pokrijejo do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, namenjeni pa so lahko financiranju stroškov, povezanih z nakupom nove opreme, nakupom patentiranih pravic, licenc ali kritju tekočih likvidnostnih potreb, kot so stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plač zaposlenih ter drugih operativnih stroškov, je v sporočilu pojasnil sklad.

Prijaviti se je mogoče prek ePortala sklada do 13. februarja do 14. ure.