Dolgotrajno zaprtje Hormuške ožine bi lahko močno okrnilo svetovno oskrbo z nafto, zato naj se energetski trgi in gospodarstva pripravijo na "znatne motnje" pri zagotavljanju tega energenta v prihodnjih mesecih, so danes pozvali v Mednarodni agenciji za energijo (IEA). Povpraševanje po črnem zlatu se je po njihovih navedbah že občutno zmanjšalo.

Povpraševanje po surovi nafti bo v drugem letošnjem četrtletju verjetno doživelo največji padec po letu 2020, ko je svet ohromila pandemija covida-19, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v danes objavljenem mesečnem poročilu navedli v IEA.

Naraščajoče cene zaradi vojne na Bližnjem vzhodu bodo po njihovih navedbah številne države in industrijske panoge prisilile k omejitvi porabe nafte. Zaradi tega in vse manjše razpoložljivosti črnega zlata se bodo podjetja začela prilagajati, kar bo vodilo v dodatno zmanjšanje povpraševanja.

Energetski trgi in gospodarstva se morajo pripraviti na znatne motnje

Napoved po navedbah agencije temelji na scenariju, da bo dobava nafte skozi Hormuško ožino brez večjih omejitev znova stekla maja. Po tej pomembni logistični poti potuje približno petina vse svetovne nafte.

V primeru dolgotrajnega zaprtja – podrobnejše časovnice tega možnega scenarija v agenciji niso predstavili – bi bile motnje v oskrbi z nafto še precej večje, so opozorili. "V tem primeru se morajo energetski trgi in gospodarstva po vsem svetu pripraviti na znatne motnje v prihodnjih mesecih," so pozvali.

Doslej je imela največ koristi Rusija

Od motenj v dobavi energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je imela po njihovih navedbah do zdaj največ koristi Rusija. Ta je marca svoj zaslužek od prodaje nafte skoraj podvojila, k čemur je pripomogla tudi omilitev ameriških sankcij, s čimer je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa želela ublažiti naraščajoče cene energije.

Rusija je prejšnji mesec izvoz surove nafte in naftnih derivatov v primerjavi s februarjem povečala za 320 tisoč na 7,1 milijona 159-litrskih sodov na dan. Njen skupni marčni zaslužek od tega je dosegel 19 milijard dolarjev (15,8 milijarde evrov).

V odgovor na agresijo, ki sta jo ZDA in Izrael proti Iranu začela konec februarja, je Teheran Hormuško ožino praktično v celoti zaprl. Washington in Teheran sta nato minuli teden dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Njuni predstavniki so se pretekli konec tedna v Pakistanu sestali na pogajanjih o končanju vojne, ki pa niso prinesla rešitve. ZDA so v odgovor v ponedeljek začele izvajati blokado iranskih pristanišč.