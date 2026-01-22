Minimalna plača bo prvič presegla prag tveganja revščine, na kar je po besedah premierja Roberta Goloba treba biti ponosen. Kritičen je do opozoril gospodarstva, ki naj se ne bi zavedalo, da brez zaposlenih tudi dobičkov ne bo. "Ob vsaki priložnosti, ko morajo del dobičkov deliti z zaposlenimi, uporabijo isto retoriko, kako bo svet propadel," je dejal.

Po besedah Roberta Goloba je treba graditi sistem, da se znesek minimalne plače v prihodnjih letih usklajuje po zakonskem avtomatizmu, da nikoli več ne bo šel pod prag tveganja revščine. "To je cilj, ki smo si ga zadali skupaj za naslednji mandat," je v Celju v okviru vladnega obiska dela savinjske regije dejal premier.

"Gospodarstvo tako, kot je poslovalo v zadnjih štirih letih, ni poslovalo še nikoli"

Na odzive delodajalcev, ki opozarjajo na negativne posledice dviga minimalne plače za gospodarstvo, je premier odgovoril, da takšne izjave posluša že štiri leta.

"Štiri leta gledam podatke in uradne rezultate. Gospodarstvo tako, kot je poslovalo v zadnjih štirih letih, ni poslovalo še nikoli ali pa že dolgo ne. Bonitetne ocene Slovenije so najvišje do zdaj, mednarodne finančne institucije ocenjujejo naše politike kot tiste, ki dajejo najboljše obete za pozitivno prihodnost. K temu nimam kaj dodati," je izpostavil.

Spomnil je tudi na opozorila delodajalcev ob uvedbi obveznega izplačila zimskega regresa. "Se spomnite napovedi teh istih gospodarstvenikov o tem, kako bodo podjetja propadla, se selila na Hrvaško in ne vem kaj še ... Ob vsaki priložnosti, ko morajo del svojih dobičkov deliti s svojimi zaposlenimi, uporabijo isto retoriko, kako bo svet propadel. Pa kje živijo? Oni se ne zavedajo, da brez zaposlenih tudi dobičkov ne bo," je poudaril premier.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes sporočil, da bo minimalna plača v letu 2026 določena pri 1.482 evrih bruto, kar je 15,97 odstotka več, kot je ta znašala lani. Ocenjuje, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne. S tem se strinjajo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Nasprotno menijo delodajalci. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da je brez davčnih razbremenitev tak dvig preveliko breme za malo gospodarstvo. V Gospodarski zbornici Slovenije pa trdijo, da gre za nevarno predvolilno potezo, s katero je vlada za svoje politične interese žrtvovala gospodarstvo. V Združenju delodajalcev Slovenije so zapisali, da gre za še en nepremišljen poseg, s katerim sta minister za delo in vlada zabila žebelj v krsto gospodarstva.