S. K., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
18.02

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

padec smučanje Lothar Matthäus

Sreda, 21. 1. 2026, 18.02

27 minut

Padec na smučanju

Lothar Matthäus zaradi padca na smučanju na operacijo kolena

Avtorji:
S. K., STA

Lothar Matthäus | Lothar Matthäus se je poškodoval na smučanju. | Foto Guliverimage

Lothar Matthäus se je poškodoval na smučanju.

Foto: Guliverimage

Nekdanji nemški nogometaš, zdaj pa priznani komentator na različnih televizijah Lothar Matthäus, bo moral zaradi padca na smučanju na operacijo kolena.

Štiriinšestdesetletni Lothar Matthäus je nemškemu časniku Bild povedal, da se je nesreča zgodila na zadnjem spustu zadnjega dne počitnic. "Proga je bila ledena in neravna. Že sem se veselil kosila v gorski koči, nato pa sem nenadoma padel na desni bok. Poškodoval sem si tudi nekaj reber in desno roko. Zdravniki so ugotovili, da imam natrgano vez in mi svetovali operacijo. Opravil jo bom v naslednjih dneh."

Svetovni prvak z Nemčijo leta 1990 bo izpustil načrtovani nastop kot strokovni komentator za RTL v četrtek zvečer med tekmo evropske lige AS Roma - VfB Stuttgart, je potrdila televizijska postaja.

Matthäus dela kot komentator tudi za televizijski kanal Sky, kjer ob sobotah zvečer analizira tekme nemške lige.

