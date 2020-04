Po petih tednih spet po tehnično blago in na servis

Z današnjim dnem se odpirajo nekatere od trgovin, ki jim je vlada pred petimi tedni prepovedala ponujati blago in storitve potrošnikom, da bi tako v čim večji meri prispevali k omejitvi širjenja novega koronavirusa. Med drugim bo mogoče spet kupiti tehnični material ali peljati avto k vulkanizerju in na tehnični pregled.

Zaprtje prodajaln z neživilskim blagom je vlada odredila s 16. marcem. Poleg trgovin z živili so lahko od tedaj odprte le lekarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte in še nekatere specializirane prodajalne, našteva STA.

Danes bodo lahko vrata odprle trgovine z gradbeno-inštalaterskim materialom, tehničnim blagom in pohištvom. V teh prodajalnah bodo v času od 8. ure do 9.30 lahko nakupovale izključno ranljive skupine, kot so invalidi, starejši od 65 let in nosečnice. Starejši od 65 let bodo podobno, kot velja pri trgovinah z živili, lahko nakup opravili samo v tem času.

Vrata odpirajo tehnični pregledi, a se s pregledom ne mudi

Danes se odpirajo tudi saloni z avtomobili in trgovine s kolesi. Prav tako bodo vnovič začeli delovati vulkanizerji, avtoličarji, avtokleparji in druge servisne delavnice. Mogoče bo opraviti tudi tehnični pregled motornega vozila, vendar pa se s tem ne mudi, saj so prometna dovoljenja podaljšana do 16. junija, poroča STA.

Ponovno se odpirajo tudi kemične čistilnice in servisi, dovoljene bodo storitve na prostem in mogoč osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. Prav tako bodo pod posebnimi pogoji dovoljeni posebni linijski prevozi potnikov, ki so trenutno namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov.

Obvezno nošenje mask

Še vedno pa bodo v trgovinah veljali zaščitni ukrepi - nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok.

Nabor možnosti za nakupovanje se bo vnovič razširil čez dva tedna, 4. maja. Takrat bodo vrata odprle še prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, kar sicer ne velja za tiste v trgovskih centrih. Ponovno bo mogoč tudi obisk frizerskih in kozmetičnih salonov ter salonov za nego živali.