V več državah danes rahljajo nekatere ukrepe ob pandemiji

V ZDA so do nedelje zvečer našteli 40.666 smrtnih žrtev covida-19, s koronavirusom pa je okuženih že skoraj 760.000 ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump medtem vztraja pri podpori protestnikom proti guvernerjem zveznih držav, ki izvajajo navodila njegove vlade proti koronavirusu.

Nekaj pozitivnih novic je prišlo iz najbolj prizadete zvezne države New York, kjer je guverner Andrew Cuomo poročal, da je v soboto umrlo 507 ljudi, kar je najmanj v tednu dni in 33 manj kot v petek. Skupaj je sicer v državi z 20 milijoni prebivalcev doslej že 18.300 mrtvih in skoraj 250.000 okuženih. Samo v mestu New York z osmimi milijoni prebivalcev pa je bilo do sinoči 140.000 okuženih in 14.451 mrtvih.

Po ZDA so se v nedeljo nadaljevali protesti proti ukrepom guvernerjev držav za socialno distanciranje. Za zdaj gre za maloštevilne posameznike. V Denverju so nosili transparente, da imajo raje koronavirus kot socializem in da brezposelnost pobija podobno kot koronavirus.