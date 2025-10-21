Švicarjem je uspelo skoraj neverjetno. Kaj to pomeni za Slovenijo?

Švicarji so letos poleti zaradi 39-odstotnih carin, ki jim jih je za izvoz v ZDA naložil Donald Trump, doživeli pravi šok. Ne preseneča, da je avgusta sledil globok padec švicarskega izvoza v ZDA, ki je zelo pomemben trg za alpsko državo. Podatki za september pa kažejo, da si je Švica opomogla in da je švicarski izvoz ponovno zrasel – tudi v ZDA.

Izvoz se je nominalno povečal za sezonsko prilagojenih 3,4 odstotka na 22,8 milijarde švicarskih frankov (24,7 milijarde evrov) je v torek sporočil Zvezni urad za carino in mejno varnost (Foca). Realno – tj. v stalnih cenah – je bilo povečanje nekoliko manjše, in sicer za 2,7 odstotka, pišejo švicarski mediji.

Švicarski presežek v trgovinski bilanci

Če pogledamo tretje četrtletje letošnjega leta kot celoto, se je izvoz sezonsko prilagojenih 3,9 odstotka zmanjšal na 66,5 milijarde švicarskih frankov (72 milijard evrov), s čimer se nadaljuje negativni trend kot v prejšnjem četrtletju.

Izvoz se tako približa ravni tretjega četrtletja leta 2024. Uvoz se je nekoliko zmanjšal, za 0,6 odstotka na 56,3 milijarde švicarskih frankov (61 milijard evrov). Kljub znatni upočasnitvi izvoza ostaja trgovinska bilanca očitno pozitivna: presežek v tretjem četrtletju leta 2025 je znašal 10,2 milijarde švicarskih frankov (11,1 milijarde evrov).

Avgusta je izvoz v ZDA upadel za petino

Izvoz v ZDA pa se je septembra ponovno povečal. Avgusta se je zaradi carinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa do Švice zmanjšal za več kot petino in dosegel najnižjo raven od konca leta 2020. Zdaj se je ponovno povečal za 43 odstotkov. Vendar pa je tretje četrtletje kot celota še vedno povzročilo nekaj več kot osemodstotni upad.

Skupni uvoz se je medtem septembra povečal za 9,4 odstotka (realno povečanje za 1,9 odstotka) na 19,9 milijarde švicarskih frankov (21,6 milijarde evrov). Izvozni presežek je tako znašal nekaj več kot 2,8 milijarde švicarskih frankov (tri milijarde evrov). V prejšnjih dveh mesecih je bil bistveno višji, in sicer 3,9 milijarde švicarskih frankov (4,2 milijarde evrov) oziroma 4,2 milijarde švicarskih frankov (4,6 milijarde evrov), še pišejo švicarski mediji.