Iličićeve nepričakovane težave v bergamskem raju

Za Atalanto je sanjski teden, a bolj kot o novem evropskem podvigu in zanesljivi prvenstveni zmagi nad Fiorentino v Bergamu v teh dneh govorijo o velikem sporu, do katerega naj bi prišlo v garderobi Atalante. Počilo naj bi med trenerjem Gian Pierom Gasperinijem in prvim zvezdnikom moštva Alejandrom Gomezom. Sredi takšnih in drugačnih govoric okoli pestrega dogajanja se je znašel tudi Josip Iličić.

Josip Iličić in Alejandro Gomez sta se znašla v središču pozornosti navijačev Atalante. Foto: Reuters

Atalanta se je še drugič v svojem drugem nastopu v najmočnejši nogometni ligi na svetu uvrstila izločilne dele lige prvakov in po treh tekmah čakanja prišla do nove zmage v italijanskem prvenstvu. Toda kljub pravljici, ki jo tudi v tej sezoni pišejo njihovi nogometaši, so navijači v Bergamu zaskrbljeni zaradi tega, kar naj bi se zgodilo v tednu pred tem.

Počilo je med polčasom tekme proti Midtylland

Na prvi decembrski dan je v Bergamu v ligi prvakov gostoval danski Midtylland in ob polčasu presenetljivo vodil z 1:0. Takrat se je domači trener Gian Piero Gasperini odločil za drzno potezo in zamenjal Alejandra Gomeza. Kapetanu Atalante naj bi ob tem počil film, prišlo naj bi do hudega prepira.

Atalanta je potem prišla do remija z 1:1, v naslednjih dneh pa so v javnost prišle informacije o pestrem dogajanju ob polčasu te tekme. Trener Gasperini naj bi po tekmi proti danskemu prvaku celo odstopil s svojega mesta, česar pa njegovi delodajalci niso sprejeli. Pojavile so se tudi informacije, da naj bi se Josip Iličić v sporu med trenerjem in Gomezom postavil na Argentinčevo stran, s tem tudi on razjezil Gasperinija in se znašel na izhodnih vratih Atalante.

Iličić je v tej sezoni zabil en gol. Zadel je pri veliki zmagi na Anfieldu proti Liverpoolu z 2:0 v ligi prvakov. Foto: Reuters

Oglasil se je tudi Iličić in govorice označil za laž

Atalanta je potem tudi s pomočjo Gomeza, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, v sredo v zadnjem krogu lige prvakov v Amsterdamu premagala Ajax z 1:0 in se še drugič ob svojem drugem nastopu v elitni evropski nogometni ligi uvrstila v izločilne dele tekmovanja. Po tej tekmi se je z zapisom na Instagramu oglasil tudi Iličić in govorice, v katerih se je pojavljal, zanikal.

"V zadnjih dneh je bilo zapisanih in povedanih veliko neresnic. Kakorkoli že, stvari bomo reševali tako kot vedno, v krogu družine," je prek Instagrama sporočil navijačem Atalante in se distanciral od domnevnega velikega spora, v katerem naj bi sodeloval, ob tem pa dodal, da ga med odmorom na tisti tekmi sploh ni bilo v garderobi, saj se je ogreval na igrišču. Ni lagal. Ob polčasu je namreč namesto Gomeza na igrišče pritekel prav on.

Zapis Josipa Iličića na Instagramu po tekmi z Ajaxom:

Od tekme z Danci sploh ni igral

Iličića po tekmi proti Midtyllandu sploh ni bili v kadru Atalante za tekmo proti Udineseju, ki je pozneje sicer odpadla, tako v Amsterdamu kot tudi pri nedeljski zmagi nad svojim nekdanjim klubom Fiorentino s 3:0 pa je sedel na klopi, a ni dobil priložnosti za igro. Ob tem in ob identični skupni fotografiji, ki sta jo na družabnih omrežjih prejšnji teden delila tako Iličić in Gomez, je marsikdo seveda hitro prišel do zaključka, da je Iličić pri Gasperiniju odpisan.

Morda res, ampak tekma s Fiorentino je ena od petih, ki jih je oziroma jih bo Atalanta odigrala v 14 dneh do božiča, zato Gasperini razumljivo taktizira, kdaj in koga od nogometašev, za katerimi je kar 16 tekem v dveh mesecih in pol od začetka sezone, bo poslal v ogenj. Prav tako naj bi imel Iličić pred nedeljsko zadnjo tekmo prvoligaša iz Bergama zdravstvene težave, zato ga trener dan pred tekmo sprva sploh ni nameraval postaviti v ekipo.

Morda najbolj smiselno pa gre njegovo "ohladitev" pripisati ne najboljši formi, ki jo kaže, odkar se je po znanih težavah vrnil na nogometne zelenice. O tem je po tekmi s Fiorentino nenazadnje govoril tudi Gasperini. "Moram spet odkriti najboljšega Iličića. Z njim zdaj delam že nekaj časa, ampak signal mora poslati tudi on meni. Mora stopiti na plin," je slovenskemu reprezentantu, ki je bil v prejšnji sezoni do daljše odsotnosti gonilna sila uspehov Atalante, sporočil njen trener.

Gasperini: Žal mi je Iličića, saj s tem nima nič

Iličić v objemu Gian Piera Gasperinija. Foto: Guliverimage Iličić je, odkar se je oktobra vrnil na zelenice, odigral devet tekem, ob tem pa zabil gol in prispeval asistenco. Spomnimo, preden se je za tri mesece umaknil z nogometnih zelenic, je v prvi polovici sezone 2019/20 v 34 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel sijajnih 21 golov in primaknil še devet asistenc. Najbolj se je izkazal v osmini finala lige prvakov, v kateri je Valencii v dveh tekmah nasul pet golov.

"Žal mi je za Iličića, ki se je znašel sredi situacije, s katero nima nič," je po tekmi proti Fiorentini v bran 32-letnega slovenskega zvezdnika stopil tudi Gasperini, ki tega, da je prišlo do spora med njim in Gomezom, ne skriva. "Morali bomo rešiti zadeve. Ne vem, kako, ampak morali si bomo zaupati in se iskreno pogovoriti," je 62-letni trener med vrsticami priznal nesporazume z argentinskim zvezdnikom.

Bodo umazano perilo oprali za štirimi zidovi in šli naprej?

Gasperini je v Atalanto prišel leta 2016. Gomez, ki je na nedeljski tekmi proti Fiorentini prav tako obsedel na klopi, je v Bergamu še dve leti dlje. Leta 2014 je v Italijo, kjer je pred tem igral že za Catanio, prišel iz Ukrajine in v naslednjih letih postal glavni obraz nove, spektakularne Atalante, za katero je do zdaj odigral prek 250 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa zabil 59 golov in prispeval 71 asistenc.

Alejandro Gomez se je v majici Atalante prebil do statusa enega najboljših nogometašev v Evropi in tudi argentinske reprezentance. Foto: Reuters

Navijači Atalante se bojijo, da bo zdaj odšel. Blizu odhoda je bil Iličićev vrstnik že poleti, ko je imel na mizi bogato ponudbo iz Združenih arabskih emiratov, ampak jo je na koncu zavrnil. Tako on kot Iličić, ki je v Bergamo prišel leta 2017, imata pogodbo z Atalanto do leta 2022.

Kakšne posledice bo pustil odmeven spor v Bergamu, bomo videli že kmalu. Atalanto že ta teden čakata dve zelo zahtevni prvenstveni tekmi, najprej se bo pomerila proti Juventusu in potem še proti Romi.

Pričakovati gre, da bodo vsi vpleteni storili korak nazaj, umazano perilo oprali za štirimi zidovi in še naprej hodili po isti poti. Izkušnje nas učijo, da je, razen če je v igri Šmarna gora, vedno tako …