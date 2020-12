Sassuolo še naprej preseneča, Verona ugnala Lazio, obeta se slovenska nedelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najprijetnejše presenečenje nove sezone italijanskega prvenstva, Sassuolo, nadaljuje z odličnimi rezultati. V prvi tekmi 11. kroga je doma premagal Benevento z 1:0 in še naprej vztraja povsem pri vrhu lestvice. Na vrhu je Milan, ki ga v nedeljo čaka tekma proti Parmi Jasmina Kurtića. V soboto so se zmag veselili nogometaši Verone, Udineseja in Crotoneja.