Scenarij, ki bi "stresel" regijo: Dinamo Zagreb proti Crveni zvezdi?

Ob 13. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) začel žreb 1/16 finala evropske lige, v katerem bo nastopilo 24 najboljših ekip iz skupinskega dela lige Europa (zmagovalci in podprvaki skupin) in osem tretjeuvrščenih klubov iz skupinskega dela lige prvakov. Med njimi sta tudi dva kluba s slovenskima reprezentantoma, "soimenjaka" Dinamo Zagreb Petra Stojanovića in Dinamo Kijev Benjamina Verbiča.

Med nosilci, ki bodo povratno tekmo 1/16 finala odigrali na domačih tleh, so pristali vsi zmagovalci skupinskega dela in štiri najvišje rangirane ekipe, ki so v skupinskem delu lige prvakov osvojile tretje mesto. Med nosilci se je tako znašel tudi hrvaški prvak Dinamo Zagreb, ki je blestel v skupinskem delu lige Europa, ostal neporažen na šestih tekmah, osvojil kar 14 točk, njegova razlika v zadetkih pa je znašala 9:1. Za modre nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Petar Stojanović.

Benjamin Verbič si je v ligi prvakov prislužil tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. Foto: Reuters

V boju za naslov evropske lige, ki bi ga v prejšnji sezoni z Interjem skoraj osvojil Samir Handanović, a je v finalu v Nemčiji ostal praznih rok proti Sevilli (2:3), ostaja poleg Stojanovića še en Slovenec. To je Benjamin Verbič, ki je v skupinskem delu lige prvakov v skupini pričakovano zaostal za Juventusom in Barcelono, prehitel pa rojaka Miho Blažiča (Ferencvaroš). Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev spada med nenosilce, tako da bi ga lahko na plesu kroglic usoda zbližala tudi s soimenjakom iz Zagreba.

Na območju nekdanje Jugoslavije bi sicer najbolj odmeval scenarij, po katerem bi se, to bi se zgodilo prvič po razpadu nekdanje skupne domovine, pomerila prvaka Hrvaške in Srbije, Dinamo Zagreb in beograjska Crvena zvezda.