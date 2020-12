Velika evropska zmaga Rožmana, ki bo napolnila blagajno Rijeke

Po remiju v San Sebastianu v prejšnjem krogu je slovenski trener Simon Rožman z Rijeko, ki pred zadnjim krogom ni imela več možnosti za napredovanje, v ligi Europa premagal nizozemski AZ Alkmaar z 2:1 in prišel do velike zmage, ki bo za slovo od Evrope dodobra napolnila klubsko blagajno. V akciji je danes tudi Petar Stojanović z zagrebškim Dinamom, ki si je že zagotovil napredovanje.

Simon Rožman je prišel do velike evropske zmage, ki Rijeki predvsem v finančnem smislu pomeni veliko. Foto: Reuters

Simon Rožman je letos ponovil presežke njegovega predhodnika na Rijeki Matjaža Keka in se z Rečani prebil v skupinski del lige Europa, v katerem so hrvaški pokalni prvaki v verjetno najtežji skupini od vseh v družbi Napolija, trenutno drugouvrščenega moštva španskega prvenstva Real Sociedada in AZ Alkmaarja brez možnosti za napredovanje ostali že dva kroga pred koncem. V prvih štirih krogih so pustili dober vtis, bili blizu kakšni točki, a so vse štiri tekme izgubili.

"Od Evrope bi se rad poslovil s kakšno točko," nam je po porazu v Neaplju povedal mladi slovenski trener in potem v zadnjih dveh krogih želje tudi izpolnil. Najprej je prejšnji teden odščipnil točko Real Sociedadu v San Sebastianu, tokrat pa šel na Reki še dlje in premagal AZ Alkmaar, s tem pa poskrbel, da bo v klubsko blagajno kapnilo več kot pol milijona evrov, kolikor Uefa klubom za vsako zmago nakaže v tej sezoni lige Europa. Rečani so se od Evrope tako poslovili v slogu in poskrbeli za izdatno finančno injekcijo, ki bo klubu v že pred korona krizo negotovih časih prišla še kako prav.

Slovenski vezist, ki ga je Rožman pripeljal poleti, Adam Gnezda Čerin tokrat zaradi zdravstvenih težav ni igral, je pa zato vidno vlogo pri zmagi odigral še en slovenskim nogometnim navdušencem dobro znan nogometaš, Hrvat Luka Menalo, ki je v prejšnji sezoni navduševal kot član Olimpije, je namreč v 52. minuti zabil prvi gol na tekmi. Že pet minut pozneje so gostje izenačili, v 93. minuti pa je za veliko zmago Rijeke zadel izkušeni branilec Ivan Tomečak.

Bo Stojanovićev Dinamo prejel sploh prvi gol?

Dunajski Rapid, ki zaradi mononukleoze ne more računati na slovenskega reprezentanta Dejana Petrovića, se je od Evrope poslovil z remijem na domači tekmi proti norveškemu Moldeju. Danes sta v akciji še dva kluba slovenskih nogometašev.

Dinamo Zagreb Petra Stojanovića, ki v prvih petih krogih še sploh ni prejel gola in si je že zagotovil napredovanje, igra proti moskovskemu CSKA.

Atenski AEK, pri katerem je na seznamu mladi slovenski branilec Žiga Laci, ki pa v tej sezoni ne igra, gostuje pri Leicester Cityju.