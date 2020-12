Zagrebški Dinamo ostaja senzacija, ki ji v Evropi ni para

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so bile odigrane tekme predzadnjega kroga skupinskega dela lige Europa. Izmed klubov, v katerih nastopajo tudi slovenski nogometaši, si je danes vstopnico za izločilne boje uspelo priigrati zagrebškemu Dinamu, pri katerem igra Petar Stojanović. Hrvaški klub, ki je danes ugnal Feyenoord (0:2) je v tem trenutku edini udeleženec evropskih tekmovanj, ki v tej sezoni sploh še ni prejel zadetka.

Kdo bi mislil, ampak izmed 80 udeležencev skupinskih delov evropskega tekmovanja, to sta liga prvakov (32 klubov) in liga Europa (48), se lahko po petih krogih s še povsem nedotaknjeno mrežo pohvali le zagrebški Dinamo. Hrvaški prvak si je danes že krog pred koncem zagotovil evropsko pomlad. Zagrebčani so v gosteh z 0:2 odpravili Feyenoord, slovenski reprezentant Petar Stojanović pa je srečanje na Nizozemskem spremljal s klopi za rezervne igralce.

Rožmanova četa do točke pri vodilnem španskem klubu

Adam Gnezda Čerin zaradi zdravstvenih težav ni odpotoval v Baskijo. Foto: Reuters Hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka je v petem krogu vknjižil prvo točko, že pred tem pa je s štirimi zaporednimi porazi zapravil možnosti za napredovanje. V zelo zahtevni skupini so izbranci Simona Rožmana prvo točko ulovili v Baskiji, pri Real Sociedadu (2:2), ki mu gre v tej sezoni v španskem prvenstvu več kot odlično, saj vodi na lestvici.

Slovenski strateg ima sicer znova veliko težav s poškodbami igralcev. Med petimi igralci, ki niso odpotovali v San Sebastian, je bil tudi Slovenec Adam Čerin Gnezda.

Dunajski Rapid je moral v skupini B priznati premoč vodilnemu Arsenalu (4:1), ki si je že pred tem zagotovil napredovanje. Pri zeleno-belih tudi tokrat ni bilo v postavi Dejana Petrovića, ta je zbolel za mononukleozo in še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem. Rapid se z norveškim prvakom Moldejem še vedno poteguje za drugo mesto.

Atenski AEK je moral v skupini G z 2:4 priznati premoč Bragi in se je tako poslovil od možnosti za napredovanje med najboljših 16. Mladi slovenski branilec Žiga Laci, ki še čaka na prve minute v tej sezoni pri AEK-u, je tudi tokrat dvoboj spremljal s klopi.