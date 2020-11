Stojanović na pragu podviga, Rožman v danes najbolj žalostnem mestu na svetu

Dinamo Zagreb je v 4. krogu skupinskega dela evropske lige s 3:0 premagal Wolfsburger v Avstriji in se povsem približal uvrstitvi v nadaljnje tekmovanje. Pravkar Rijeka s Simonom Rožmanom in Adamom Gnezdo Čerinom gostuje v danes najbolj žalostnem mestu na svetu, Neaplju, kjer tamkajšnji navijači žalujejo za svojim preminulim nogometnim bogom Diegom Maradono.

Rečani so se v 3. krogu lige Europa dobro upirali tekmecu z zvenečimi posamezniki, ki so na mednarodni nogometni tržnici po podatkih Transfermarkta vredni več kot 600 milijonov evrov! Napoli je na Reki pred tremi tedni zmagal z 2:1, zdaj pa se mu obeta še lažja pot do zmage, saj Simon Rožman pri Rijeki zaradi okužb z novim koronavirusom pogreša več kot 10 nogometašev. Hrvaški pokalni zmagovalci so se v mesto pod Vezuvom vseeno odpravili z načrtom, da presenetijo favorita.

Usoda je hotela, da so uradni trening opravili ravno na dan, ko je svet šokirala novica o smrti Diega Armanda Maradone. Argentinca v Neaplju častijo kot svetnika, lastnik kluba Aurelio de Laurentiis pa je že sprožil postopek, da se stadion San Paolo preimenuje v stadion Diego Armando Maradona. Z omenjenim dejanjem se strinja tudi župan Luigi de Magistris.

Stadion San Paolo se bo kmalu preimenoval. Foto: Reuters

Napoli tako današnjo tekmo z Rijeko kot tudi nedeljsko srečanje serie A posveča Maradoni. Domači nogometaši proti Rijeki nosijo žalni trak, na stadionu pa po dogovoru z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) ne manjka podoba velikana svetovnega nogometa. Neapeljčani so v dvoboj vstopili z dodatno motivacijo, saj so prepričani, da jih bo iz nebes spremljal na delu nepozabni genij iz Argentine, ki je užival v igri s številko 10 na dresu. Vsi nogometaši Napolija so pred začetkom tekme na igrišče pritekli prav v majicah s številkami 10. Pri Rijeki od prve minute igra Adam Gnezda Čerin.

Veselje nogometašev Dinama po enem izmed treh golov na tekmi v Celovcu. Foto: Guliverimage

Stojanovićev Dinamo na pragu podviga

Nogometaši zagrebškega Dinama so brez pomoči Petra Stojanovića v gosteh premagali Wolfsberg s 3:0. Zagrebčani, pri katerih je Stojanović tekmo presedel na klopi za rezerve, so po novi zmagi, zanjo so zadeli Lovor Majer (60.), Bruno Petković (75.) in Luka Ivanušec (90.), z osmimi točkami na prvem mestu skupine K, imajo tri točke več od Feyenoorda, ki je igral 0:0 v Moskvi proti CSKA, in štiri pred Wolfsbergerjem na tretjem mestu, tako da so pred zadnjima dvema krogoma v igri, da si spet zagotovijo evropsko pomlad.

V skupini G je bil na delu AEK, ki je brez pomoči mladega slovenskega nogometaša Žige Lacija doma izgubil proti Zorji in se praktično poslavlja od Evrope. V ognju je danes še en klub slovenskega reprezentanta, dunajski Rapid Dejana Petrovića, ki gostuje na Irskem pri Dundalku, a tam ne more računati na slovenskega vezista, ki je zbolel za mononukleozo.