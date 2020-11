Rožmanu ni uspelo ponoviti Kekovega podviga iz leta 2017

Na evropskih zelenicah so nogometaši opravili s tekmami 3. kroga skupinskega dela lige Europa. Oslabljena Rijeka je na Rujevici pod vodstvom Simona Rožmana gostila italijanskega velikana iz Neaplja in mu morala priznati poraz, zagrebški Dinamo pa je v nevsakdanjem srečanju, saj sta obe ekipi zaradi okužb z novim koronavirus pogrešali veliko igralcev, gostil avstrijski Wolfsberger AC, ki je v hrvaško prestolnico prispel kar z avtomobili! Dejan Petrović je na današnji tekmi Rapida nosil žalni trak.

Na Reki je hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka pričakal Napoli, ki se lahko pohvali z ekipo, po podatkih Transfermarkta, vredno več kot 600 milijonov evrov! Simon Rožman je po enem največjih izzivov, kar jih je dočakal v trenerski karieri v Evropi, doživel poraz. Četa Gennara Gattusa, ki na Rujevici ni gostoval prvič - pred tremi leti se je na Reki mudil kot strateg Milana in ostal praznih rok (0:2), saj ga je premagal takratni trener Rijeke Matjaž Kek - tokrat veselila zmage z 2:1.

Gennaro Gattuso je popravil vtis z zadnje tekme na Reki, ko je proti Kekovi Rijeki z Milanom izgubil z 0:2. Foto: Reuters

Rijeka je na prazni Rujevici tekmo odlično začela. Do 30. minute je bila boljši tekmec, v 13. je tudi povedla, ko je lep gol dosegel Robert Murić. Toda pred odhodom na odmor so gosti izkoristili veliko napako domače obrambe, izenačil je Diego Demme. V drugem polčasu so imeli gosti pobudo, a Rečani bi lahko še enkrat povedli, toda Luka Menalo, še lani igralec Olimpije, je zadel le vratnico. Končni izid so gosti postavili v 62. minuti, ko je Filip Braut nesrečno premagal svojega vratarja.

Rijeka tako ostaja brez točk v skupinskem delu. Po porazih z Real Sociedadom (0:1) in AZ Alkmaarjem (1:4) je morda tako zamudila še zadnji vlak, ki bi vrnil Rečane med kandidate za napredovanje.

Avstrijci v Zagreb kar z avtomobili, Stojanović odsoten

Evropska liga se je igrala tudi v Zagrebu. Dinamo je gostil Wolfsberger AC in zmagal z 1:0. Obe ekipi imata sicer številne težave z okuženimi igralci. Na zadnjem treningu hrvaških prvakov ni bilo Petra Stojanovića, tako da bi se lahko med pozitivnimi primeri znašel tudi slovenski reprezentant. Danes ga ni bilo v kadru Dinama, če je resnično med okuženimi nogometaši Dinama, bi lahko bil vprašljiv tudi njegov nastop v novembrskem reprezentančnem ciklu. Zdesetkani so bili tudi gostje iz Avstrije, za katere nastopa tudi donedavni napadalec Celja Dario Vizinger.

Zaradi strahu pred novimi okužbami in izoliranostjo igralcev so se odločili, da se na gostovanje v Zagreb ne bodo odpravili, ne z letalom, avtobusom ali vlakom, ampak so na stadion Maksimir prispeli kar z avtomobili.

Zanimivo je bilo tudi na Dunaju, kjer je Rapid premagal Dundalk. V avstrijski prestolnici je bilo zelo čustveno, gostitelji, med njimi tudi slovenski reprezentant Dejan Petrović (igral je do 72. minute), v spomin na žrtve nedavnega terorističnega napada na Dunaju, nosili črni trak.

Dunajski Rapid je v drugi tekmi evropske lige prišel do zmage. V prvem krogu je moral priznati poraz Arsenalu, danes je bil boljši od Dundalka. Foto: Reuters

Sprva je bilo načrtovano, da si bo tekmo ogledalo 1.500 gledalcev, po grozotah terorističnega napada pa je bilo odločeno, da bo obračun odigran pred praznimi tribunami. Zeleno-beli v dvoboj vstopajo kot veliki favoriti. Irski prvak je v kvalifikacijah za ligo prvakov ostal praznih rok tudi proti Celju (0:3), nato pa se je vendarle dokopal do skupinskega dela evropske lige.

Grški AEK je v skupini G gostoval pri Zorji v Ukrajini in se veselil visoke zmage. Mladi slovenski branilec Žiga Laci je obsedel na klopi za rezerviste in še naprej čaka na prve igralne minute v tej sezoni.

Tekma med Vilarrealom in Maccabijem se je začela z veliko zamudo, saj je bilo ob 21. uri stanje na igrišču takšno: