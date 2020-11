Koronavirus zdesetkal vrste hrvaških prvakov

Razen Mamića pri Dinamu niso imenovali ostalih okuženih. Danes so navedli, da so poleg peterice nogometašev okuženi tudi dva fizioterapevta in ekonom. Ocenjujejo, da so okužbe posledica potovanja v Rusijo na tekmo 2. kroga evropske lige, ko so zagrebški nogometaši osvojili točko proti CSKA v Moskvi.

Mamić je v pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL v torek zvečer opisal, da se je zaradi močnega glavobola testiral dan pred tem, ko so imeli testiranje nogometaši. Povedal je, da se počuti dobro ter da ni prepričan kje točno se je okužil, ker veliko potuje.

Dinamo tako pričakuje četrtkovo tekmo 3. kroga evropske lige brez Mamića na trenerski klopi in peterice okuženih nogometašev. Na Hrvaškem ocenjujejo, da je četrtkove tekma proti Wolfsburgu ena ključnih v boju zagrebških nogometašev za uspeh v skupinskem delu tekmovanja. Vodenje ekipe naj bi prevzel Mamićev pomočnik Damir Krznar.

Preberite še: