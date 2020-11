Slabe novice iz Domžal: v ekipi že 18 okuženih z novim koronavirusom

V domžalskem klubu je bilo po obračunu z Muro 25. oktobra potrjenih deset pozitivnih primerov, zdaj pa je število, kljub karanteni moštva, še naraslo.

Kljub karanteni število okužb narašča

"Po odigranem srečanju 8. kola so bili vsi predstavniki članske ekipe štiri dni ločeni z namenom, da preprečimo širjenje virusa znotraj moštva, toda kljub temu smo v začetku tedna in na včerajšnjem testiranju, ki je potekalo v ZD Domžale, našli skupno še osem dodatnih primerov. Med njimi so v veliki večini igralci, šest izmed njih je tudi zaigralo na zadnjem ligaškem srečanju," so sporočili.

Vsi okuženi bodo v izolaciji preživeli najmanj deset dni, preostanek moštva na čelu s prvotno okuženimi, ki so virus uspešno preboleli, pa se bo po navodilih NIJZ vrnil v trenažni proces in se zavzeto pripravljal na tekmo z Mariborom, so še dodali.

Dvoboj v Ljudskem vrtu bo na sporedu v soboto, 7. novembra.