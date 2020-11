Norišnica v Neaplju, v katero sta padla Slovenca #video #foto

Medtem ko njegovo telo počiva v predsedniški palači v Buenos Airesu, kjer se od njega poslavlja na tisoče oboževalcev, ob njegovo krsto pa so tam postavili tudi pokal za naslov svetovnega prvaka iz leta 1986, za Diegom Maradono v teh dneh najbolj čustveno žalujejo tudi v Neaplju.

Tam že od včeraj zgodaj zvečer, ko je svet pretresla vest o prezgodnji smrti velikana nogometne igre, vlada izredno stanje. Ljudje postopajo po ulicah in se na tak ali drugačen način poslavljajo od svojega božanstva. Seveda je v znamenju Maradone minila tudi tekma 4. kroga lige Europa v skupini F, v kateri sta se na kultnem stadionu San Paolo pomerila Napoli in Rijeka.



Minuta molka pred začetkom tekme in vsi nogometaši Napolija, oblečeni v dres s številko 10:

A powerful moment of silence with every Napoli player wearing the no.10 shirt is followed by loud cheers from fans outside stadio San Paolo in honor of Diego Maradona. 💙 pic.twitter.com/M4yPibiqHx — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 26, 2020

Zaradi novega virusa močno zdesetkani varovanci Simona Rožmana, med katerimi je bil na igrišču 87 minut tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, so se favoriziranim Neapeljčanom junaško upirali, na koncu pa padli z 0:2 in še četrtič na četrti tekmi skupinskega dela lige Europa ostali praznih rok.

Kljub temu, da gledalcev ni bilo, pa bosta Rožman in Gnezda Čerin gostovanje na kultnem stadionu, ki bo kmalu slišal na ime stadion Diega Maradone, zagotovo pomnila do konca svojih dni. Neapelj, drugi dom slovitega Argentinca, za katerim bo še nekaj časa žaloval ves svet, zagotovo pa najbolj Argentina in navijači Napolija, ki so svojega nogometnega boga enostavno oboževali. Na to pa, če kdo morda še ni dojel, opozorili tudi ob tokratnem gostovanju Rijeke. Poglejte, kaj vse se je v Neaplju dogajalo.

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight 🔥



(via @sempreciro)pic.twitter.com/Al7SQoAhCt — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020

