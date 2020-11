Ganljivi posnetki iz Argentine, jok in pesem pred Maradonovo krsto #video

V Argentini je razglašeno tridnevno žalovanje. V sredo je v 61. letu umrl Diego Armando Maradona, nekdanji nogometni zvezdnik, ki je v domovini dvakratnih svetovnih prvakov užival status božanstva. Njegovo krsto, na katero sta položena argentinska zastava in pa prepoznavni nogometni dres s številko 10, so pripeljali v predsedniško palačo Casa Rosada, kjer naj bi jo po zadnjih ocenah obiskalo vsaj milijon ljudi. Čeprav so v Argentini v veljavi nekatere omejitve zaradi epidemije novega koronavirusa, so vrata palače odprta vsem, ki se želijo posloviti od legendarnega nogometaša.

''Rajanje'' navijačev Boca Juniors pred palačo Casa Rosada:

Pred palačo so v zgodnjih urah izbruhnili celo neredi, saj so želeli nekateri neučakani ljubitelji nogometa iz Argentine priti čim prej v dvorano. Podivjane strasti je umirila policija. V palačo se vseskozi vijejo kolone navijačev. Ob tem, ko se obiskovalci bližajo krsti, se pogosto slišijo pesmi, aplavzi, skandiranja v spomin na pokojnega velikana svetovnega nogometa, vse skupaj pa se preliva s solzami, ogromno žalostjo po izgubi za številne največjega nogometnega genija vseh časov.

Foto: Reuters

