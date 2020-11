Ljudje, ki jih je cenil Maradona: obiskal je tudi grob Dražena Petrovića #video

This is quite solemn and moving.



Croatia: Maradona lays his jersey at the grave of Drazen Petrovic.



Petrovic played in the NBA 🏀 and died in a car accident at age 28. #RIPMaradona #Maradona @KrisSekMNT @Sleepwalker64 @abisinacki https://t.co/ikoZVKyWpP pic.twitter.com/NTiY14YwOj — Padma (@PadmaFlorida) November 25, 2020

1994: Maradona odigra prijateljsko tekmo s Hrvaško in obišče Draženov grob

Diego Armando Maradona je po poročanju hrvaških medijev samostojno Hrvaško prvič obiskal leta 1994, ko se je Argentina na prijateljski tekmi na zagrebškem Maksimiru pripravljala na svetovno prvenstvo.

Argentino, za katero so takrat poleg Maradone igrali še Gabriel Batistuta, Claudio Caniggio, Diego Simeone, Fernando Redondo in še nekatere druge argentinske zvezde, je vodil selektor Alfio Basile, Hrvate, ki so štiri leta pozneje v skoraj enaki postavi na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili bron, pa je vodil legendarni Ćiro Blažević.

Tekma pred 40 tisoč gledalci se je končala brez zadetkov, Maradona pa je žogo podaril takratnemu hrvaškemu predsedniku Franju Tuđmanu.

Takrat 34-letni Maradona je to priložnost, da je na Hrvaškem, izkoristil tudi za obisk groba košarkarja Dražena Petrovića, do katerega je gojil globoko spoštovanje. Venec in svoj reprezentančni dres mu je prinesel v družbi Davorja Šukerja, soigralca iz Seville, in Draženove mame Biserke.

Alfredo Di Stefano - v očeh Maradone največji



Maradona in Di Stefano na podelitvi zlate žoge leta 1995. Foto: Guliverimage Maradona je med nogometaši najbolj cenil rojaka Alfreda Di Stefana. Leta 1926 v Buenos Airesu rojeni (tako kot Maradona) Argentinec je večino svojega igralske kariere preživel v madridskem Realu, s katerim je osvojil pet naslovov evropskega prvaka zapored.



Dvakrat je bil izbran za najboljšega igralca na svetu. Igral je za tri reprezentance - za Argentino, Kolumbijo in Španijo - vendar zaradi različnih okoliščin nikoli ni nastopil na svetovnem prvenstvu. Saeta rubia ali svetlolasa puščica, kot so mu rekli, je veljal za najboljšega nogometaša svojega časa.



"Bil je nad vsemi, tudi nad mano," je nekoč izjavil Maradona, ki je bil sicer znan po samozavestnih izjavah.

2005: zaradi tenisa in nogometa obišče Novi Vinodolski

Argentinski nogometaš je bil spreten tudi pri tenisu. Foto: Guliverimage Maradona se je na Hrvaško vrnil leta 2005 kot poseben gost na humanitarnem teniškem in nogometnem turnirju v Novem Vinodolskem.

Potarnal je, da ga sicer boli koleno, a bo stisnil sobe in se zabaval, zraven pa odigral še nekaj partij tenisa z Goranom Ivaniševićem in brcal žogo. Pri obveznostih ga je spremljal Blažević. Dobro razpoloženi Argentinec je delil avtograme, se fotografiral z oboževalci in se Ivaniševiću podpisal na zastavo nogometnega kluba Hajduk.

2016: v Zagrebu zaradi finala Davisovega pokala

Zaradi tenisa je Hrvaško obiskal tudi leta 2016, ko je Zagreb gostil finale Davisovega pokala med Hrvaško in Argentino. Čeprav je bil videti precej slabše kot v času prejšnjega obiska, je bil dobro razpoložen in je glasno spodbujal svoje rojake, ki so takrat zmagali s 3:2.

Hčer poimenuje po Dalmaciji

V pogovoru za Nova TV je Maradona na vse pretege hvalil Hrvaško, zraven pa dodal, da ima tudi sam hrvaške korenine. Kot poroča hrvaški Index, je Maradonov dedek Mateo Kariolić in naj bi izviral s Korčule.

Svoji hčerki, Diegovi mami, je dedek dal ime Dalma, enako pa je Diego poimenoval tudi svojo hčer. Kot je pojasnil, je ime obeh povzeto po priljubljeni hrvaški obmorski pokrajini Dalmaciji.

Maradona s hčerko Dalmo, ki ima isto ime kot njena babica. Dalma je danes stara 33 let in je igralka. Foto: Guliverimage

Maradona si je igro hrvaških nogometašev nazadnje ogledal leta 2018, ko je na svetovnem prvenstvu v Rusiji - takrat že vidno načetega zdravja - spremljal tekmo med Hrvaško in Argentino, ki je izgubila s 3:0.

Zadnji stik s Hrvaško naj bi imel pred letom dni, ko je javno pozval vodstvo Svetovne nogometne zveze FIFA, med katerimi je bil tudi nekdanji hrvaški nogometaš Zvonimir Boban, k spremembam.

"Gianni Infantino je obljubljal novo Fifo, a se od časov, ko je Fifo vodil Sepp Blater, ni nič spremenilo. Še vedno se ne spoštujejo nogometaši, kot so Marco van Basten, Ruud Gullit in jaz. Rad bi sporočil Bobanu, ki je sprejel vse slabe plati Fife, da se lahko pomeriva v ringu. Nisem več star 20 let, imam jih 58, in takšne stvari me prizadenejo, ker sem zaupal ljudem. No, zdaj jim ne zaupam več," se je pred letom dni jezil Maradona.

