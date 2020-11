Diego Armando Maradona je pustil v svetu nogometa ogromen pečat. To poudarjata tudi Lucas Mario Horvat in Andres Vombergar.

Nogometni svet si bo težko opomogel od tragične novice o smrti Diega Armanda Maradone. Kot strela z jasnega je udarila v sredo. Največji šok so doživeli njegovi rojaki, ki ga častijo kot božanstvo. O navezanosti Argentine na pokojnega superzvezdnika smo kramljali z dvema "argentinskima Slovencema", ki se bosta danes v Ljubljani udarila za točke. Z Andresom Vombergarjem (Olimpija) in Lucasom Mariom Horvatom (Aluminij).

Če se je 26-letni napadalec Olimpije Andres Vombergar, ljubljenec navijačev zeleno-belih, rodil prepozno (1994), da bi lahko kot otrok v živo vpijal vsaj delček razkošnih čarovnij Diega Armanda Maradone, pa je pri devet let starejšem Lucasu Mariu Horvatu drugače. Rodil se je leta 1985 v Buenos Airesu.

Andres Vombergar je prišel iz Argentine v Slovenijo v sezoni 2017/18, za Olimpijo pa je v prvi ligi zbral 42 nastopov in dosegel 17 zadetkov. Foto: NK Olimpija/SPS

Ko je dopolnil prvi rojstni dan, je bila Argentina na nogah. Še vedno jo je tresla nogometna evforija, o kakršni lahko številni narodi, med njimi tudi športne velesile, le sanjajo. Vročekrvni Argentinci so si po zgodovinskem podvigu genija v nogometnih čevljih, ki je skoraj sam popeljal gavče do naslova svetovnega prvaka v Mehiki, dali duška.

"Maradona je za nas največja legenda. Vsi ga imajo radi, če imamo seveda v mislih njegove športne uspehe. Živel je samo za nogomet. Ko v svetu zaslišiš ime Argentina, ga takoj povežeš z Maradono. Ves svet je nor nanj. Ljudje so ga naredili tako velikega. Prišel je iz nič, vse si je ustvaril sam. Na žalost pa je življenje takšno, da nas je zapustil. V šoku sem, ne morem še dojeti, da ga ni več," nam je povedal Horvat, ki že vrsto let igra in živi na Štajerskem, kjer je član Aluminija, mladost pa je preživel v Buenos Airesu.

Tudi če ni imel prav, so ga upoštevali

Lucas Mario Horvat igra v Sloveniji vse od sezone 2004/05. V prvi ligi je zbral že 280 nastopov. Foto: Sportida Težko je sprejel tragično novico, da je Maradona zapustil ta svet. Bil je idol, vzor, navdih milijonom. Tudi Horvatu, ko je začenjal nogometno pot.

"Radi smo ga imeli. Vedno smo mu ploskali. Tudi če ni imel prav, je tisto, kar je rekel, vedno držalo. In se upoštevalo. Takšno moč je imel. Ko sem bil majhen, smo se vsi primerjali z njim. Bil je pravi vodja, kapetan, vedno je naredil vse za ekipo, vsakemu je hotel pomagati," mu je šlo kar na jok, ko je po šokantni novici o smrti velikana svetovnega nogometa po spletu prebiral spomine njegovih nekdanjih soigralcev. Drug za drugim so izpostavljali, kako veliko srce je imel Diego. Boril se je za vsakogar.

Nogometni ljubitelji se po vsem svetu poslavljajo od Diega Armanda Maradone, ki je umrl v 61. letu starosti. Foto: Reuters

"Zaradi njega so Argentinci znani po svetu. Tako kot zastava. To je res velik šok," je novica o smrti priljubljenega asa, o katerem je bilo posnetih kar nekaj filmov, napisanih pa še več knjig, pretresla tudi 26-letnega Vombergarja. "Ko otroci začenjajo igrati nogomet, jim trenerji, ko so stari pet ali šest let, še vedno govorijo, da lahko postanejo novi Maradona. Tako je po vsem svetu. Spominjajo se ga. Njegov vpliv na svetovni nogomet je neizmerljiv, večen."

Hoteli so mu pomagati, a mu niso mogli

Diego Armando Maradona je imel na častnih tribunah ruskih stadionov svoje "šove" na tekmah argentinske reprezentance. Foto: Reuters Maradona si je z nogometnimi podvigi ustvaril takšno spoštovanje, da so ga imeli ljudje radi kljub vsem napakam. Teh pa ni bilo malo, saj se je spečal s krutim svetom drog in nešportnega življenja.

"Zadnje čase se je videlo, da ni pravi. A je pred tem toliko naredil za argentinski nogomet, da se je to kar pozabilo. Dobro se spominjamo, kakšne je počel na častnih tribunah med svetovnim prvenstvom v Rusiji. Tisto ni bilo primerno. Nimam mu kaj očitati, a je bilo res grdo, ko si videl, da ni v redu. Težava so bili ljudje, ki so ga obkrožali. Ne bom rekel, da mu niso hoteli pomagati, a Maradona je bil takšna oseba, ki ji ne moreš ničesar dopovedati. To je nemogoče. Nikogar ne upošteva. Verjetno so mu hoteli pomagati, a mu niso mogli," je Horvata žalostilo, ko je leta 2018 spremljal njegove čustvene in žolčne izpade. Takrat se je znašel na naslovnicah svetovnih medijev, ki so bili primorani ljudem osvežiti spomin na temna poglavja iz njegove preteklosti, na odvisnost od drog.

Mislil je, da je Maradona eden tistih zvezdnikov, ki ne bo nikoli umrl

"Vedno je rad povedal, da se je že mnogokrat spogledoval s smrtjo, a sta ga nato hčerki vedno izvlekli iz groba," nam je povedal Horvat, ki je resnično dobil občutek, da bo Maradona živel večno.

V zakonu s Claudio Villafañe (levo), s katero se je ločil leta 2004, je dobil dve hčerki. Dalma Nerea ima danes 33, Gianinna Dinorah pa 31 let. Foto: Getty Images

"Slabost me je obšla, ko sem zaslišal novico. Mislil sem že, da je Maradona eden tistih zvezdnikov, ki ne bo nikoli umrl. A je bil resnično dostikrat na meji. Vedno se je rešil. No, tokrat pa ni šlo," nam je dejal 35-letni Argentinec, ki doživlja Slovenijo kot svojo drugo domovino. Tragično novico mu je iz Južne Amerike sporočil brat.

"Še pred kratkim mi je razlagal, kakšna norišnica je bila v La Plati, ko je lani postal trener Gimnasie. Kako so prodali na tisoče dresov in tako naprej. Pa se je že takrat videlo, da je šibkega zdravja," priznava Horvat.

Vombergar ga je dopolnil: "Vemo, da v nešportnem življenju ni bil vzor drugim. Ni malo ljudi, ki opozarjajo le na njegove afere in stvari, ki jih je počel zunaj igrišča, vseeno pa se ga velika večina spominja kot igralca. V nogometnem smislu. In prav je tako," meni napadalec Olimpije, ki se je zgodaj jeseni vrnil iz Rusije.

Kakšen občutek za žogo!

V sredo so na površje hitro priplavali vsi spomini na neponovljivo kariero nogometaša, ki ga je poznal ves svet. Nogometaša, ki je bil tako dober in poseben, da so se zanj večkrat spraševali, ali sploh prihaja s tega planeta.

"Dobro se spominjam vseh njegovih vragolij. Kakšen občutek za žogo je imel! Nihče ni znal tako ukrotiti žoge, je zaustaviti, udariti. Pogrešam tiste čase," je kot otrok v živo spremljal njegove predstave v dresu Napolija, pa tiste na svetovnem prvenstvu v Italiji, kjer je z Argentino osvojil drugo mesto. Žal pa tudi tiste na SP 1994, ko mu je šlo odlično, a je nato odjeknila dopinška afera, po kateri je moral pripraviti kovčke in zapustiti ZDA. Takšen je bil Maradona. Junak ali pa grešnik, srednje poti ni bilo.

Ni mogel normalno na ulico

Na SP 1994 v ZDA je moral zaradi dopinške afere zapustiti reprezentanco po skupinskem delu. Foto: Reuters Maradona je drago plačal slavo. Ko je zapustil nogometne zelenice, se je družil s sumljivimi ljudmi in pridobil sumljive navade. "Ni imel pravega osebnega življenja. Ni mogel normalno na ulico ali v trgovino. Ni mu bilo lahko, trpel je. Težko je, če si oseba s takšno zgodbo," je Horvat spomnil na pritisk in trpljenje, kateremu je bil Maradona izpostavljen v času največje slave, zlasti v času norije Napolija.

"Takšne stvari te lahko uničijo. Na žalost je tako tudi odšel. Vseeno pa ga moramo ohraniti v lepi, športni sliki. S tistim, kar je naredil za reprezentanco. Moramo ločiti nogometne stvari od tistih drugih," pravi nogometaš kidričevskega kluba.

Z njim se še kako strinja Vombergar. Ker se je rodil leta 1995, ko je Maradona po prestani dopinški kazni že počasi končeval pestro igralsko kariero, je njegove vrhunce mnogo pozneje spoznaval s pomočjo svetovnega spleta. In si ogledal številne posnetke.

Leta 1986 je popeljal gavče do svetovnega naslova v Mehiki. Foto: Reuters

"Najbolj sta se mi vtisnila v spomin zadetka proti Angliji na svetovnem prvenstvu v Mehiki. Takrat je bilo zelo čustveno, še zlasti zaradi Falklandskih otokov in vojne. Argentina je šla takrat do konca. Postala je svetovna prvakinja." To je bil tudi zadnji svetovni naslov gavčev. Na novega čakajo že 34 let.

Maradona ali Messi? Kdo je boljši? "Kot Argentinec lahko povem, da je Maradona zame največji nogometaš vseh časov, Messi pa drugi. Pravijo, da je Maradona sam dobil svetovno prvenstvo v Mehiki. Kdo bi lahko to naredil danes? Ni ga junaka. Messija to tepe po glavi, saj ga vsi primerjajo z Maradono, ki je bil že prej legenda, zdaj, ko je umrl, pa je še večja," je prepričan Horvat. Leta 2010 sta na SP na jugu Afrike sodelovala Diego Maradona in Lionel Messi kot selektor in varovanec. Gavči so izpadli v osmini finala. Foto: Reuters Vombergar, ki je devet let mlajši od zveznega igralca Aluminija, se je v mladosti naposlušal mitov in legend o Maradoni, hkrati pa je lahko v živo spremljal novega čudežnega dečka argentinskega nogometa Lionela Messija. "Oba sta legendarna. Tako kot tudi Brazilec Pele," nam je zaupal Vombergar, ki ni imel nikoli v življenju priložnosti, da bi spoznal Maradono. V prejšnjem stoletju je bila zelo pogosta debata o tem, ali je najboljši nogometaš vseh časov Argentinec Maradona ali Brazilec Pele. Foto: Reuters "Ni bilo te sreče. Škoda. Če bi jo imel in bi lahko z njim izmenjal kakšno misel, bi se mu zagotovo od srca zahvalil za vse, kar je dal nogometu. Svetovnemu nogometu. Samo to," se napadalec Olimpije, ki je na zadnji tekmi v Murski Soboti odločil o zmagovalcu, zahvaljuje Maradoni za vse nogometne užitke, s katerimi je polnil srca športnih sladokuscev. Ob tem ga kot nekdanjega nogometaša River Plateja, za katerega stiska pesti, še najmanj moti spoznanje, da je Maradona nosil dres največjega rivala Boca Juniors. "To sploh ni pomembno, ob njegovi smrti žaluje vsa Argentina," je pojasnil.

Zaradi Maradone v revščini pozabili na težave

Lucas Mario Horvat bo danes z Aluminijem gostoval v Stožicah. Nazadnje se je pri Olimpiji mudil 12. julija in jo premagal z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Dvakratni svetovni prvaki objokujejo prehiter odhod nogometnega božanstva. Odšel je le malce po 60. rojstnem dnevu. "Za nas Argentince je bil kot bog. S svojimi uspehi je osrečeval ljudi, ki so lahko vsaj malo pozabili na težave, revščino, ki jih je pestila. In jih še vedno. Škoda, da ni Argentina spet svetovna prvakinja, saj bi ljudje pozabili na težave," se je spomnil Horvat na čase, ko je Maradona Argentincem, ki jih je teplo marsikaj v življenju, podaril vsaj nekaj razlogov za dobro voljo in nasmeške.

V Argentini je že odrejeno tridnevno žalovanje. "Ljudje bodo zagotovo šli na ulice in počastili spomin. Bil je največji v nogometu," je Horvat prepričan, da bodo Argentinci iz 25. novembra, dneva, ko je odšel največji med največjimi, naredili poseben praznik.

V Argentini poteka tridnevno žalovanje v spomin na nogometaša, ki spada med najboljše vseh časov. Foto: Reuters

"To bo veliko žalovanje. Argentina je izgubila največjega. To je še večji udarec, kot da bi umrl predsednik," je dodal Vombergar, ki se po tem, ko je izvedel za izgubo Maradone, ni mogel ločiti od spremljanja argentinskih medijev, zlasti televizijskih kanalov. To je bila novica, ki je v katastrofalnem letu 2020, zaznamovanem s koronakrizo, pahnila Argentina v še večjo žalost. Nogometni bogovi so k sebi vzeli še enega, ki je štrlel krepko iz povprečja.