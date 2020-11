V Stožicah vse v znamenju Olimpije in tudi Maradone

Tudi v Stožicah so se pred začetkom tekme med Olimpijo in Aluminijem poslovili od Diega Maradone.

Tudi v Stožicah so se pred začetkom tekme med Olimpijo in Aluminijem poslovili od Diega Maradone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Olimpije so v Stožicah, kjer so se pred začetkom tekme z minuto molka poklonili preminulemu velikanu svetovnega nogometa Diegu Maradoni, brez težav prišli do nove, druge zaporedne prvenstvene zmage in pričakovano opravili s 3:0.

Do prvega gola so prišli že na samem začetku tekme, ko je njihov najboljši strelec Djordje Ivanović uspešno realiziral enajstmetrovko. Srbski novinec v ljubljanskih vrstah je tik pred odhodom na polčas zadel še drugič, prišel do sedmega prvenstvenega gola sezone in je trenutno najboljši strelec lige. Na začetku drugega polčasa je nov gol zabil še Andres Vombergar in tekma je bila odločena.

Zadnji gol Olimpije na tekmi v Stožicah:





Olimpija je skočila tik pod vrh, le točko za vodilnim Mariborom. Aluminij je še šestič v nizu ostal brez zmage in ostaja prikovan na zadnje mesto lestvice.

Aljoša Matko je z dvema zadetkoma pokopal branilce naslova. Foto: Grega Valančič / Sportida

Matko je matiral prvake

Nogometaši Maribora so v sredo nadaljevali zmagovito serijo. Povezali so še četrto zmago v nizu in se po hitrem postopku vrnili na prvo mesto prvenstvene lestvice. Na 101. štajerskem zadetku so z 2:0 premagali sosednje Celje in konkurenci sporočili, da jih bo težko izriniti z vodilnega položaja. Oba zadetka za goste je dosegel Aljoša Matko, ki mu trener Mauro Camoranesi vse bolj zaupa.

Video: drugi zadetek Aljoše Matka s petko:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Celju:

Remi v Sežani

Prvoligaška karavana se je malce po sredinem kosilu ustavila v sončni Sežani, kjer se je obračun med domačim Taborom in Domžalami končal brez zmagovalca. Gostje so povedli po napaki domače obrambe, avtogol je dosegel Klemen Nemanić, domači pa so izenačili že v prvem polčasu. Lepo podajo Marka Babića je izkoristil Christos Rovas in izenačil na 1:1.

V drugem polčasu se je pričakovalo veliko akcije, a od tega ni bilo nič, izid pa se se do konca srečanja ni več spremenil. Primorci so ostali na petem mestu, rumeni pa so prehiteli ljubljanski Bravo.

Video: Tabor se spet ni dal na domači zelenici:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Sežani:

Vršič junak Kopra

Na prvi torkovi tekmi so se Koprčani nad Bravom razveselili nove zmage. Kanarčki so prek Žana Žužka povedli že v prvem polčasu, gostje iz Ljubljane so v 61. minuti izenačili prek Roka Maherja. A na koncu to ni bilo dovolj za točke na Bonifiki.

Video: izjemno izvedena enajstmetrovka Vršiča:

Mož odločitve je bil povratnik v ekipo Dare Vršič – pretekli konec tedna je manjkal zaradi lažje poškodbe –, ki je v zadnjih minutah priigral najstrožjo kazen in jo sam tudi uspešno izvedel za osmo zaporedno koprsko tekmo brez poraza. Bravo je na drugi strani ostal pri treh zmagah, zadnjo je dosegel v šestem krogu.

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Kopru:

Po treh tekmah do nove zmage

Na drugi torkovi tekmi se je za točke igralo v Novi Gorici. Mura je še drugič v sezoni z 1:0 ugnala Goričane. Sicer tudi v Novi Gorici ni pokazala forme z začetka prvenstva, a vseeno je bil zadetek ob koncu prvega polčasa Luke Bobičanca dovolj za prvo zmago po treh tekmah.

Video: izjemna obramba Uroša Likarja:

Toliko časa je tudi trajal njihov strelski post. Primorci, ki so pred tem v petih krogih izgubili le enkrat, so sicer pokazali obetaven obraz, a jih je kaznovala tudi neučinkovitost. Imeli so kar nekaj zrelih priložnosti, a so vse po vrsti zapravili in na koncu ostali praznih rok.

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Novi Gorici:

Prva liga Telekom Slovenije, 13. krog:

Torek, 24. november:

Koper : Bravo 2:1 (1:0)

Žužek 44., Vršič 84./11-m; Maher 61.



Gorica : Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 45. Sreda, 25. november:

Tabor : Domžale 1:1 (1:1)

Rovas 27.; Nemanić 13./a.g.



Celje : Maribor 0:2 (0:1)

Matko 14., 58. Četrtek, 26. november:

Olimpija : Aluminij 3:0 (2:0)

Ivanović 5./11m, 44., Vombergar 57.



Lestvica:

Najboljši strelci:



7 – Đorđe Ivanović (Olimpija)

6 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

5 – Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor)

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Olimpija: Aluminij, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Celje : Maribor, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Koper : Bravo, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

Video vrhunci s tekem:

Celje : Maribor 0:2

Tabor : Domžale 1:1

Koper : Bravo 2:1

Gorica : Mura 0:1