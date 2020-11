Delitev točk v Sežani #video

Nogometaši CB24 Tabora in Domžal so v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije igrali neodločeno 1:1 (1:1).

Nogometaši Tabora in Domžal so se prvič v zgodovini medsebojnih prvoligaških obračunov razšli brez zmagovalca. Izid bolj kot ne nezanimive tekme brez veliko priložnosti popolnoma ustreza dogodkom na igrišču. Na začetku so bili boljši gosti, v drugem delu pa Sežančani, ki pa pobude niso kronali z zmagovitim golom, kljub temu pa v sezoni ostajajo neporaženi na svojem igrišču.

Domžalčani so v prejšnjem krogu na domačem igrišču izgubili točke proti Celju, začetek tekme je napovedoval, da se navijačem nameravajo odkupiti v Sežani. Na samem začetku so izvedli ofenzivo proti golu gostiteljev, po zapravljeni priložnosti Janeza Piška, ki je po podaji Gregorja Sikoška z leve strani slabo streljal, pa so premoč kronali v 13. minuti. Pri tem so imeli veliko sreče, saj je po kotu, ko je žoga preletela Slobodana Vuka, zadela Klemna Nemaniča in se odbila v mrežo.

Le nekaj minut pozneje se pred vrati Jana Koprivca ni najbolje znašel Dario Kolobarič, zato pa so domači izkoristili že svojo prvo priložnost in edino v prvem delu. Mario Babić je poslal odlično žogo za hrbet domžalske obrambe, grški napadalec Kristos Rovas je bil hitrejši od vratarja Grege Šorčana, žogo pa je z zunanjim delom stopala mimo njega poslal v mrežo.

Slobodan Vuk je zakuhal zadetek Domžal, nato pa je moral zaradi poškodbe roke z igrišča. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po golu so Sežančani vzpostavili ravnotežje, kljub temu so imeli do odmora priložnost le gosti, nekdanji igralec Tabora Predrag Sikimić je po podaji Andraža Žiniča z desne strani streljal mimo gola.

V 54. minuti je Senijad Ibričić izvedel prosti strel z desne strani, v kazenskem prostoru žoge z glavo ni najbolje zadel Kolobarić, na drugi vratnici pa je bil malce prekratek Arnel Jakupović.

To je bila edina polpriložnost gostov v drugem delu, domači so imeli dve, strel z glavo je Babiću Soršak ubranil, na mestu pa je bil tudi ob strelu Aldairja od daleč.

V naslednjem krogu bo Tabor gostoval pri Mariboru, Domžale pa bodo gostile Olimpijo.

Tabor CB24 Sežana - Domžale 1:1 (1:1) Stadion Rajko Štolfa, sodniki: Borošak, Perger, Šumer. Strelca: 0:1 Nemanič (13., a.g.), 1:1 Rovas (27.). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Kouauo, Zebić (od 65. Doukoure), Briški, Nemanič, Makoumbou, Rovas (od 80. Stančič), Mihaljević, Babić (od 65. Sever), Aldair. Domžale: Šorčan, Žinič, Dobrovoljc, Pišek, Kolobarić, Ibričić, Sikošek, Karič Šoštarič, Jakupović (od 75. Podlogar), Husmani, Vuk (od 16. Sikimić). Rumena kartona: Zebić; Žinič.

Rdeč karton: /.