Vse bolj uigrani napadalni dvojček Olimpije odpihnil Kidričane

Olimpija je tudi brez pomoči kaznovanega Timija Maxa Elšnika prišla do četrte zmage na zadnjih petih tekmah in ostala v stiku z vodilnim Mariborom, za katerim ostaja za točko. Na drugi strani je Aluminij ostal pri vsega dveh zmagah (eno od teh je dosegel prav proti Olimpiji) in na dnu lestvice po četrtem porazu na zadnjih petih ligaških obračunih. Pred tekmo v Stožicah so se navzoči spomnili v sredo preminule argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone.

Ljubljančani, ki so na prejšnji tekmi ob zmagi v Murski Soboti novinca Maria Kvesića in Gorana Milovića uvrstili v začetno postavo, so podobno naredili tudi danes s še enim novim članom zeleno-belih Ivanom Močinićem. Domači so zgodaj povedli. Že v peti minuti je namreč Đorđe Ivanović unovčil najstrožjo kazen, ki jo je s spotikanjem Mihaila Caimacova zakrivil Aljaž Ploj.

Po začetni pobudi pa so Kidričani, ki še šestič zapovrstjo niso zmagali, hitro pokazali, da so lahko nevarni, v 18. minuti je bil Mihael Klepač po podaji z leve strani sam pred Žigo Frelihom, a se je ta izkazal z obrambo. Na drugi strani so Ljubljančani enajst minut pozneje prav tako prišli do nove lepe priložnost, po kotu se je v osrčju kazenskega prostora znašel Miral Samardžić, vendar je njegov nizek strel obranil Luka Janžekovič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

So pa zeleno-beli podvojili prednost v 44. minuti, Andres Vombergar je s podajo na svojo desno stran in v globino našel Ivanovića, ki je prišel v kazenski prostor in rutinirano ugnal Janžekoviča za svoj sedmi zadetek sezone, s katerim se je povzpel na vrh lestvice strelcev.

Prav Ivanović je imel v 51. minuti priložnost za svoj tretji zadetek na tekmi, a je njegov poskus iz bližine ustavil Aluminijev vratar Janžekovič. Zato pa je v 56. minuti četrtič v sezoni zadel Vombergar, potem ko je s približno desetih metrov unovčil podajo Erica Boakyeja z desne strani.

Pozneje je Olimpija bolj ali manj brez težav nadzorovala tekmo, gosti v mrazu in ljubljanski megli niso prišli do kakšnih resnih priložnosti, tudi s prostim strelom Marka Maletića Frelih v sodniškem dodatku ni imel veliko dela, tako da so tri točke zasluženo ostale doma.

Olimpija bo v 14. krogu v nedeljo gostovala v Domžalah, Aluminij pa bo gostil Gorico.

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Vidali, Habibović.



Strelca: 1:0 Ivanović (5./11 m), 2:0 Ivanović (44.), 3:0 Vombergar (56.).



Olimpija: Frelih, Pavlović, Milović, Samardžić, Boakye (od 72. Andrejašič), Perković, Močinić, Ivanović (od 72. Bosić), Caimacov (od 80. Ostrc), Kvesić (od 85. Kurež), Vombergar (od 80. Bagarić).

Aluminij: Janžekovič, Azemović, Horvat (od 71. Pečnik), Klepač (od 71. Kim), Jakšić, Ploj, Flakus Bosilj (od 80. Krajnc), Čermak, Matjašič (od 63. Maletić), Pantalon, Prša (od 63. Grajfoner).

KONEC TEKME! Od tretjega gola Olimpije do konca tekme se v Stožicah ni zgodilo omembe vrednega. Olimpija je prišla do nove zmage in z njo skočila tik za vodilni Maribor, za katerim zaostaja za točko. Aluminij je spet ostal brez točk in ostaja prikovan na zadnje mesto.



VIDEO: gol Andresa Vombergarja:





GOOOL! Vse kaže, da je tekma v Stožicah že v 57. minuti odločena. Zdaj se je z natančnim strelom v kazenskem prostoru Aluminija izkazal Andres Vombergar. Olimpija vodi s 3:0.



51. minuta: zdaj je imel strelec dveh golov Djordje Ivanović priložnost za hat-trick, a se tokrat ni izkazal. Ostaja pri rezultatu 2:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v meglenih Stožicah čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Konec prvega dela igre v Stožicah, kjer Olimpija po prvih 45 minutah zasluženo vodi z 2:0.



VIDEO: drugi gol Djordjeta Ivanovića:





44. minuta: tik pred koncem polčasa je Olimpija povišala vodstvo. V polno je še drugič na tekmi zadel Djordje Ivanović, ki je učinkovito izkoristil lepo podajo Andresa Vombergarja in prišel še do sedmega prvenstvenega gola sezone. Trenutno je najboljši strelec prvenstva.



VIDEO: priložnost Mirala Samardžića:





29. minuta: zdaj je imela priložnost za povišanje prednosti Olimpija. Do strela v kazenskem prostoru Aluminija je prišel kapetan Ljubljančanov Miral Samardžić. Z obrambo se je izkazal gostujoči vratar Luka Janžeković.



VIDEO: obramba Žige Freliha:





18. minuta: zdaj pa sijajna priložnost za Aluminij. Po protinapadu je z leve strani sijajno podal mladi David Flakus Bosilj, pred golom je do strela in stoodstotne priložnosti prišel Hrvat v vrstah Kidričanov Mihael Klepač, a se je s sijajno obrambo izkazal vratar Olimpije Žiga Frelih.

VIDEO: enajstmetrovka in gol Djordjeta Ivanovića:





GOOOL!!! Prav dolgo na zadetek v Stožicah nismo čakali, po prekršku Aluminija v svojem kazenskem prostoru je imela Olimpija že v četrti minuti na voljo enajstmetrovko, ki jo je v gol rutinirano spremenil njen najboljši strelec Djordje Ivanović, za katerega je bil to že šesti prvenstveni gol sezone.



ZAČETEK TEKME! Kaj nas čaka v meglenih Stožicah, kjer se merita trenutno tretja in zadnjeuvrščena ekipa prve slovenske nogometne lige? Za Olimpijo od prve minute igra tudi nekdanji nogometaš Rijeke, Hrvat Ivan Močinić, ki je pogodbo z Ljubljančani podpisal ta teden.



Minuta molka za Diega Maradono. Velikanu svetovnega nogometa, ki je umrl včeraj, so se poklonili tudi v Stožicah. Smrt enega najboljših vseh časov je prizadela tudi njegova argentinska rojaka v vrstah današnjih nasprotnikov, Andresa Vombergarja pri Olimpiji in Lucasa Maria Horvata pri Aluminiju, s katerima smo se pogovarjali pred začetkom tekme.

Eslovenia: Minuto de silencio en el estadio Stožice de Ljubljana, antes del partido de Primera División entre Olimpia y Aluminij. pic.twitter.com/EV1H9RC1pq — Juan Vasle (@JuanVasle) November 26, 2020

Danes se bosta v Stožicah ob 17. uri udarila Olimpija in Aluminij. Zmajem se na papirju ponuja lahko delo, a so Kidričani najbolj neugodni takrat, ko se jih podcenjuje. Tega se dobro zaveda trener zeleno-belih. Odkar vodi Olimpijose je dvakrat pomeril z Aluminijem in dvakrat izgubil. Vselej z 0:1. Lanski poraz v Stožicah, igral se je 33. krog, je celo, tako se je izkazalo pozneje, preprečil naslov prvaka. Skender je po všečni zmagi v Murski Soboti sporočil, da je vse bližje idealu, kar zadeva zahtevano igro. Če bodo imeli njegovi varovanci še več sreče z zdravjem, bo rezervna klop še daljša, kar bo prišlo Olimpiji, ki jo zanima le boj za lovoriko, zelo prav ob zgoščenem urniku tekem.