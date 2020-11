Povratnik Dare Vršič spet pokazal, kako pomemben je za Koper #video

Prvi polčas dolgo časa ni ponudil posebej razburljive predstave, pa čeprav se je v koprsko vrsto po lažji poškodbi vrnil prvi "kreator" Vršič. Domači so vse do zadnjih minut sprožili le en strel, pa še ta poskus Maksa Barišića z 20 metrov je bil šibak in premalo natančen.

Na drugi strani je bil pri Bravu najaktivnejši Martin Kramarič, ki je tako v 22. kot 27. minuti prišel do ugodnega položaja za strel, a obakrat, prvič malce zunaj kazenskega prostora, drugič pa malce znotraj, žogo poslal malo mimo vrat. V 41. minuti je povsem neoviran z glavo slabo streljal tudi Nino Žugelj.

So pa Koprčani v 44. minuti unovčili prekinitev. Domači so izvedli prosti strel na desni strani, žoga je prišla v osrčje kazenskega prostora, kjer se je po srečnem odbitku znašla na glavi Žana Žužka, ki jo je v loku poslal čez Igorja Vekića v mrežo.

Po dokaj mirnem uvodu v drugi del, v katerem tudi ni bilo pravih priložnosti, so gosti prišli do izenačenja v 61. minuti, ko je z volejem s približno desetih metrov zadel Rok Maher. Tri minute zatem so na drugi strani Koprčani po zmedi zbezali žogo v mrežo, a so sodniki nov zadetek Žužka razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V 68. minuti je Kramarič sam pred golom slabo zadel žogo ob poskusu voleja, malce zatem pa je novo priložnost Ljubljančanov zapravil Žugelj. Tudi Koprčani so po kotu z leve strani prišli do svoje priložnosti v 71. minuti, a Claudiu Spinelliju ni uspelo žoge usmeriti v mrežo.

Deset minut zatem sta se v obetavnih položajih za vodilni zadetek znašla Marko Pejić in Spinelli, a je prvemu strel v zadnjem trenutku blokiral Vanja Drkušić, drugi pa je s strelom z glavo zgrešil cilj.

Le nekaj trenutkov zatem pa je David Brekalo v kazenskem prostoru za dres povlekel Vršiča, tako da so sodniki pokazali na belo piko, z nje pa je prav Vršič zadel za 2:1, ko je žogo z močnim strelom poslal pod prečko. Tik pred koncem je novo izenačenje preprečil Vargić, ko je odbil žogo po prostem strelu Luke Žinka, nato pa v zmedi pred vrati še pravočasno ujel žogo pred golov črto.

Koper bo v 14. krogu v soboto gostoval v Murski Soboti, Bravo pa bo dan pozneje gostil Celje.

Potek srečanja v Kopru:

KONEC TEKME!

84. minuta: GOOOL! 2:1! Koper spet vodi. Dare Vršič je naprej izsilil enajstmetrovko, nato pa jo kar sam uspešno izvedel. Vršič ni varčeval z močmi in žogo poslal močno pod prečko, Vekić je žogo lahko pospremil v mrežo le z očmi.

Video: zadetek Vršiča:

81. minuta: Dvojna priložnost za Koper. Po lepo podaji Krajinovića je do strela prišel Pejić, a je Bravo z drsečim štartom rešil Drkušić, nekaj sekund kasneje pa je z glavo za malce zgrešil Spinelli. Bravo trpi.

Video: Drkušić rešil Bravo:

71. minuta: Po podaji s kota Vršiča je žogo s peto podaljšal Jelić Balta, nato pa je streljal Claudio Spinelli, ki je zamenjal Nardina Mulahusejnovića, a žoga je švignila tik ob desni vratnici Brava v gol-avt.

63. minuta: Zatresla se je mreža Brava, Koper je že slavil novo vodstvo, ko so sodniki po posvetu razveljavili zadetek. Kanarčki so domnevno zadeli s pomočjo prepovedanega položaja. Ostalo je pri 1:1.

Video: razveljavljen zadetek Kopra:

61. minuta: GOOOL! 1:1! Bravo je nazaj! Ljubljančane je priključil Rok Maher. Lepo je podal Mustafa Nukić, koprski branilec Darko Mišić je bil prenizek, lepo položaj za strel pa je izkoristil 19-letni vezist in priključil Ljubljančane.

Video: zadetek Maherja:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

44. minuta: GOOOL! 1:0! Na Bonifiki je završalo. Po prostem strelu Dareta Vršća, ki je v kazenski prostor poslal odličen predložek, je z glavo naprej poskušal Ivan Jelić Balta. Ta strel se je odbil od obrambe Brava, a žoga je prišla le do Žana Žužka, ki je z glavo lepo lobal vratarja Igorja Vekić.

Video: zadetek Žužka:

33. minuta: Po dolgem času do strela prišel tudi Koper. Poskušal je Maks Barišić, tudi on je bil premalo natančen.

Video: strel Barišića:

27. minuta: Ljubljančani so spet zapretili po podaji z desne Marka Spanringa, je po odboju predložka do žoge spet prišel Kramarić, ki pa je zgrešil še bolj kot pet minut prej. Ostalo je pri 0:0.

22. minuta: Končno je malce bolj zadišalo po zadetku. Lepo je prodrl hitri Martin Kramarič in samo stojni akciji tudi sprožil proti domačim vratom. Nekdanji član Maribora je sprožil močno, a njegov strel ni bil natančen. Vratarju Ivanu Vargiću ni bilo potrebno posredovati.

Video: strel Kramariča:

15. minuta: Na obračunu za zdaj še nismo videli veliko akcije. Ta Koper kot Bravo sta po enkrat streljala v okvir vrat, a večje nevarnosti, da bi se mreža zatresla, ni bilo.

ZAČETEK TEKME NA BONIFIKI! V vrstah Kopra je po tekmi premora ponovno Dare Vršič, kar za Primorce predstavlja velikansko okrepitev.

Začetni postavi:

Začetnih 11 za tekmo 13. kroga #plts z Bravom. Prenos na TV Planet2 (16:00) #forzakoper🟡🔵 Klop: Adam, Vekić, Cerovec, Pejić, Krajinović, Čirjak, Spinelli, Guberac, Badžim Objavil/a FC Koper dne Torek, 24. november 2020

Odločno nad Koper. Začnemo čez eno uro! #MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi Nomago Generali zavarovalnica Mastercard Big Bang Slovenija Objavil/a NK Bravo dne Torek, 24. november 2020

Pred tekmo:

Prva se bosta v 13. krogu ob 16. uri na Obali predstavila Koper in Bravo. Mladi ljubljanski klub je imel v nasprotju s Primorci na voljo šest dodatnih ur za počitek. Bi mu to lahko pomagalo v dvoboju med kluboma, ki se lahko v zadnjih krogih pohvalita s povsem drugačnim učinkom?

Predsednik Kopra Ante Guberac ni zaman opozarjal, da bo primorski obračun z Gorico bistveno težji od gostovanja v Stožicah. Koprčani so imeli proti vrtnicam bistveno več težav kot proti Olimpiji. V nasprotju z nekaterimi tekmami v tej sezoni jim je šlo tokrat na roko sojenje, a brez Dareta Vršiča niso bili tako nevarni v napadu, zlasti ob prekinitvah, kot so bili vajeni v prejšnjih krogih. Kako bo proti Ljubljančanom, ki niso zmagali že šest krogov?

"Imamo malo časa za regeneracijo. Za vsako točko je treba dati vse od sebe. Fantje pridno in dobro delajo, to je bistvo, kažejo pa tudi pravi značaj," ostaja optimist Miran Srebrnič. Trener Kopra bi lahko z zmago nad Bravom poskrbel za veliki trenutek, saj bi kanarčki najmanj za en dan prevzeli vodstvo na lestvici. "Čaka nas še en zahteven nasprotnik, v soboto se je Maribor kar namučil z njimi. Ne bo lahko," je za klubsko stran napovedal izkušeni branilec Aleksander Rajčević, ki bi si želel, da bi lahko proti Bravu zaigral tudi Vršič.

Vprašanje, kdaj se bo lahko prvi asistent tekmovanja vrnil na zelenico, ostaja odprto, dobiva pa vedno več minut povratnik Ivica Guberac, ki je imel na zadnji tekmi srečo, da ga ni zadela na igrišče odvržena bakla. Čeprav bi ga neodgovorna poteza enega izmed domačih navijačev lahko poškodovala, se je kapetan Kopra po primorskem derbiju zahvalil navijaški skupini Tifozi za podporo: "V klubu in mestu vlada pozitivna klima in zelo smo veseli, da je tako. Tifozi so naš 12. igralec, pohvale za to, kar so v soboto pripravili za nas. Lep je pogled na glavno tribuno in sporočilo, ki so nam ga pustili. Kot kapetan se jim v imenu cele ekipe zahvaljujem in jim sporočam, da bomo vedno pustili zadnji atom moči na igrišču. Za klub, za njih in za vse v mestu," se je zahvalil navijačem tudi za "okrasitev" tribun.

Če imajo Koprčani v svojih vrstah kopico izkušenih igralcev, pa pri Šiškarjih prevladujejo mladi nogometaši. V soboto so namučili Maribor, trener Dejan Grabić je prepričan, da bi si po prikazanem zaslužili točko, a se jim načrt ni posrečil. V Koper se odpravljajo brez Žana Trontlja, tako da bodo izostali njegovi predložki. Grabić vidi prednost v večji svežini, posledici daljšega počitka od Koprčanov.

"Imeli smo srečo, da imamo v primerjavi s Koprom pol dneva več za počitek in pripravo na tekmo. Pričakujem, da bo to v 90 minutah naša prednost, ob vsej mladosti in svežih igralcih, ki bodo nastopili v prvi enajsterici," ne odhaja na Bonifiko z belo zastavo, ampak željo, da jo zagode favoritom. To bo obračun dveh najuspešnejših drugoligašev v zadnjih dveh sezonah. Njuna prva tekma v zgodovini klubov se je v Ljubljani končala brez zadetkov.