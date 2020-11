Mariborčani konkurenci vrgli rokavico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so se hitro vrnili nazaj na vrh.

Mariborčani so se hitro vrnili nazaj na vrh. Foto: Grega Valančič / Sportida

Nogometaši Maribora so v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Celje z 2:0 (1:0).

Obe ekipi sta takoj pokazali veliko željo po napadu, zato je bila tekma dinamična, zanimivih dogodkov pa že na začetku ni manjkalo. Prvo lepo priložnost je imel za goste Jan Repas, ki je bil po podaji Žana Kolmaniča z leve strani neoviran pred vratarjem Matjažem Rozmanom, toda celjski vratar se je izkazal z obrambo.

Celjani so hitro odgovorili, Roman Bezjak je imel lepo priložnost za vodstvo, a je streljal mimo gola, s težkega položaja je bil nenatančen tudi Dušan Stojinović, z obrata je zadel le zunanji del mreže.

Fotogalerija s tekme v Celju, fotograf Grega Valančič / Sportida:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

V 14. minuti pa so gostje povedli. V kazenskem prostoru je do strela prišel Rudi Požeg Vancaš, po njegovem poskusu je Rozman žogo odbil, njegovi soigralci je niso uspeli izbiti iz kazenskega prostora, prav nasprotno, izbili so jo še bližje golu, kjer je bil na pravem mestu Aljoša Matko, ki jo je poslal v mrežo.

Deset minut pozneje bi lahko v mariborskem kazenskem prostoru bolje reagiral Filip Dangubić, proti koncu, v 41. minuti pa bi lahko vodstvo povišal Jan Mlakar, Rozman je njegov strel iz ugodnega položaja odbil v kot.

Video: Matko je potrdil zmago v Celju:

V drugem polčasu je bilo priložnosti manj. Mariborčani so še utrdili srednjo vrsto, še zdaleč pa se niso pomaknili v obrambo. Še naprej so puščali boljši vtis, dosegli pa so tudi drugi zadetek.

Po prekinitvi gostitelji spet niso izbili žoge na varno, do strela od daleč je spet prišel Požega Vancaša, Rozman je žogo spet odbil, na desni strani je prišla do Mlakarja, ki jo je podal pred gol, tam jo je Matko s peto z nekaj sreče spravil čez golovo črto.

Podprvaki so bili tudi v zaključku nevarnejši, prvaki pa so tekmo končali brez enega samega strela v okvir vrat.

Celje bo v naslednjem krogu gostoval pri Bravu, Maribor bo gostil CB24 Tabor Sežano.

Celje : Maribor 0:2 (0:1) Stadion Z'dežele, sodniki: Žnidaršič, Kasapović, Salkić. Strelec: 0:1 Matko (14.), 0:2 Matko (58.). Celje: Rozman, Kadušić, Stojinović, Čalušić, Brecl, Zaletel, Benedičič (od 62. Novak), Kuzmanović (od 62. Vrbanec), Bezjak (od 70. Kljun), Božić, Dangubić. Maribor: Jug, Felipe Santos, Martinović, Peričić, Kolmanič (od 79. Viler), Pihler (od 79. Dervišević), Cretu, Repas (od 70. Tavares), Požeg Vancaš (od 70. Mešanović), Matko, Mlakar (od 70. Mihelič). Rumeni kartoni: Benedičič, Božić; Mlakar

Rdeč karton: /