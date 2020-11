Gorico stale zapravljene priložnosti, Mura po treh tekmah spet do zmage #video

Prvi polčas je ponudil dokaj previdno predstavo z malo priložnostmi, obe omembe vredni do izdihljajev polčasa pa so imeli Novogoričani, v drugi minuti je Nejc Mevlja z glavo streljal čez gol, v 27. pa je Goran Cvijanović sicer natančno meril s prostega strela od daleč, a je bil Matko Obradović na mestu.

Ko je že kazalo, da se bosta ekipi na odmor odpravili brez zadetkov, so v 45. minuti zadeli Sobočani. Luka Bobičanec se je odločil za nizek strel z več kot 20 metrov in z njim ugnal Uroša Likarja. To je bil tudi prvi zadetek Mure v ligi po približno 320 minutah suše.

Video: zadetek Bobičanca je bil dovolj:

V drugem polčasu je prvi, v 53. minuti, zagrozil Semir Smajlagić, ko je poskusil s 15 metrov, a je bil Obradović znova zbran. Aleksandar Bjelica je v 64. minuti sprožil s prostega strela z dobrih 20 metrov, žogo pa poslal mimo vrat, le malce zatem pa je Smajlagić zgrešil iz bližine oziroma so gosti žogo usmerili v kot.

V 68. minuti pa so po dolgem času spet zagrozili tudi Prekmurci, ko so stekli v protinapad, na koncu je streljal Bobičanec, izkazal pa se je Likar, tako kot Obradović na drugi strani v 80. minuti po strelu z glavo Roka Grudine.

V 83. minuti je mladi Kai Cipot zgrešil z roba kazenskega prostora Gorice, dve minuti pozneje pa je Mathias Oyewusi le za nekaj centimetrov zgrešil Murina vrata. Obradović pa je moral spet posredovati v 87. minuti po novem poskusu Cvijanovića, malce za njim pa je zgrešil Smajlagić z desne strani.

Gorica bo v 14. krogu v nedeljo gostovala v Kidričevem, Mura pa bo dan prej gostila Koper.

Potek srečanja v Novi Gorici

KONEC TEKME!

89. minuta: Do konca tekme do domači še pritisnili. Močno je sprožil še Smajlagić, a tudi njegov poskus je šel mimo vrat. Goričani so zapravili preveč priložnosti in na koncu še sedmič v sezoni ostali praznih rok.

Video: strel Smajlagića:

85. minuta: Velika priložnost za Gorico! Po dolgi podaji Široka je Cvijanović lepo videl Mathiasa Oyewusija, ki pa je povsem sam kot duh slabo streljal in žogo poslal mimo goriških vrat.

Video: strel Oyevusija:

83. minuta: Sreča za Gorico. Potrditev je imel na nogi danes rezervist Kai Cipot. Napadalec Mure si je lepo priigral prostor za strel, nato pa le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. Likar bi bila zagotovo brez moči.

80. minuta: Muraši so trpeli. V kazenskem prostoru je bil najvišji Rok Grudina in z glavo lepo meril proti vratom Mure, spet pa je bil na mestu Obradović.

Video: strel Grudine:

68. minuta: Po izgubljeni žogi domačih so Muraši izvedli bliskovit protinapad, ki ga je z močnim in natančnim zaključil Bobičanec. Mnogi so že videli nov zadetek, a se je vratar Gorice Uroš Likar izkazal in v slogu najboljših vratarjev na svetu rešil Gorico.

Video: strel Bobičanca in fantastična obramba Likarja:

52. minuta: Gorica je pričakovano pljunila v roke. Lepo priložnost za zadetek si je priigral Smajlagića, a je njegov močan poskus odlično ukrotil Obradovića in Muraše zadržal v prednosti.

Video: strel Smajlagića:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA! Razen zadetka v prvem polčasu nismo videli veliko. Prekmurci so tudi z nekaj sreče povedli, a Goričani bodo naredili vse, da se izognejo sedmemu porazu v sezoni.

45. minuta: GOOOL! 0:1! Mura je praktično iz nič prišla do vodilnega zadetka. V polno je zadel Luka Bobičanec. Hrvaški vezist je udaril proti golu, let žoge je spremenil tudi dotik Tomička, vratar Likar pa je bil povsem brez moči.

Video: zadetek Bobičanca:

27. minuta: Prvič je vsaj malce zadišalo po zadetku. Iz prostega je lepo sprožil Goran Cvijanović, a Matko Obradović je bil na mestu. Razdalja je bila vendarle prevelika.

Video: strel Cvijanovića:

25. minuta: Tudi v naslednjih desetih minutah nismo videli kaj dosti več. Spremljamo obračun na sredini igrišča. Več so pri žogi gostje iz Prekmurja, a ta premoč je bolj kot ne jalova.

15. minuta: Zadetkov še ni, smo pa videli prvo rumeno kazen. Sodnik Šmajc je rumeni karton pokazal Semirju Smajlagiću.

10. minuta: v Novo Gorici za zdaj ni bilo veliko akcije. Strelov proti vratom ni bilo, zato se tudi mreži še nista zatresli.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi:

⚽️ | Začetna enajsterica Gorice za današnji obračun z Muro. 📺 Planet TV 2 (17.55) #NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi Objavil/a ND Gorica dne Torek, 24. november 2020

Pred tekmo:

Tudi druga torkova tekma bo potekala na Primorskem. V mestu vrtnic se bosta udarili Gorica in Mura. Če se gostitelji (za zdaj) krčevito borijo za obstanek, gre Muri veliko boljše, čeprav ne more biti zadovoljna z zadnjimi rezultati, s katerimi je dopustila, da so jo na lestvici prehiteli trije tekmeci. Navijači vrtnic še vedno v jezi premlevajo odločitev sodnika Slavka Vinčića, ki jim je pokvaril primorski derbi s sporno dosojeno 11-metrovko v korist Kopra. Brez te odločitve bi Gorica morda premagala Koprčane in na lestvici ujela priključek s sredino, tako pa še vedno trepeta za svojo usodo pri dnu. A po mnenju igralcev Gorice tako ne bo več dolgo. "Naša igra dobiva rep in glavo, kar mi daje optimizem, pa je dejstvo, da fantov takšni pripetljaji, kot se je zgodil v Kopru, ne potrejo," pred tekmo z Muro sporoča izkušeni Matija Širok.

Ob 18. uri bo v Športnem parku gostovala četa Anteja Šimundže, o kateri imajo nogometaši Gorice dobro mnenje. "Mura je z razlogom ekipa, ki se poteguje za najvišja mesta. So moštvo, ki je prava mešanica izkušenj in mladosti, prav tako imajo veliko individualne kvalitete, njihov trener Šimundža pa zna svojo ekipo vedno dobro pripraviti. Čaka nas zahtevnih 90 minut," je povratnik v novogoriške vrste poln hvale na račun črno-belih.

Prekmurci so proti Olimpiji pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, v Novi Gorici pa zaradi kazni rumenih kartonov ne bo še Marka Brkića. "V vsakem primeru nas čaka težka tekma in zahtevno gostovanje. Verjamem pa, da se bo kateri od manjkajočih igralcev vrnil v kader," sporoča strateg Mure, ki ga lahko skrbi strelski post varovancev. V polno niso zadeli že tri tekme zapored.