Prvaki do prve zmage, Tabor pa do prve točke v gosteh

S tretjo prvenstveno zmago v nizu so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije na vrh lestvice skočili Mariborčani, ki so v soboto z 2:1 premagali Bravo v Ljubljani. Na drugem mestu je Olimpija, ki je z 1:0 premagala Muro v Murski Soboti. Tretji je Koper, ki je doma z 1:1 remiziral z Gorico. V nedeljo so prvaki, nogometaši Celja, z 1:0 zmagali v Domžalah. V Kidričevem sta se Aluminij in Tabor razšla z 0:0.

V zadnji tekmi kroga so v nedeljo zgodaj zvečer v hladnem vremenu gostovali prvaki iz Celja, ki so z golom Filipa Dangubića na začetku drugega polčasa zmagali z 1:0 in šele drugič v tej sezoni nanizali dve prvenstveni zmagi, sploh prvič v tej sezoni pa na domačih tleh v gosteh osvojili poln izkupiček. Domžalčani so doživeli četrti prvenstveni poraz v zadnjih petih tekmah.

Gol Filipa Dangubića v Domžalah:

Nogometaši Tabora so v Kidričevem prišli do prve gostujoče točke v tej sezoni, zapravili pa lepo priložnost za vse tri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tabor v Kidričevem prišel do prve gostujoče točke

Na prvi nedeljski tekmi v Kidričevem sta se udarila zadnjeuvrščeni Aluminij in ekipa, ki ima najslabši izkupiček gostujočih tekem v tej sezoni, Tabor. Do tega kroga v gosteh ni osvojil še niti točke. Končni razplet tekme, v kateri nismo videli zadetkov, je minil v podobnem slogu, pa čeprav bi lahko bilo drugače. Tabor je tako prišel do prve gostujoče točke v tej sezoni.

Veliko priložnosti so imeli predvsem gostujoči nogometaši, a se je med vratnicama Kidričanov z nekaj obrambami izkazal Luka Janžeković. Najlepšo priložnost pa so imeli Sežančani zagotovo v 64. minuti, ko je z izredno slabim strelom enajstmetrovko za Tabor zapravil Hrvat Mario Babić.

Nardin Mulahusejnović, napadalec Kopra, je prvi nogometaš v Prvi ligi Telekom Slovenije, ki je v tej sezoni dosegel šest zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Koprčani pogrešali Vršiča, Gorica blizu zmage

V večernem primorskem derbiju sta se Koper in Gorica v soboto na Bonifiki razšla brez zmagovalca (1:1). Gostitelji, ki so bili zaradi veliko boljših rezultatov favoriti, so nastopili brez rahlo poškodovanega Dareta Vršiča. Brez nekdanjega slovenskega reprezentanta in najboljšega asistenta lige si v prvem polčasu niso priigrali veliko priložnosti. Ko je Semir Smajlagić v 37. minuti povedel Gorico v vodstvo, je za domače vrag vzel šalo. V drugem polčasu so iskali pot izenačenja, veliko menjali, a je Uroš Likar ostajal nepremagan.

Po padcu Žana Žužka v kazenskem prostoru Gorice je sodnik Slavko Vinčić pokazal na belo točko in goste, ki so glasno protestirali, spravil v slabo voljo. Odgovornost je prevzel Nardin Mulahusejnović, zatresel mrežo in s šestim zadetkom v tej sezoni postal najboljši strelec tekmovanja.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića po sporni 11-m:

Do konca prestižnega derbija, ki je potekal na ''olepšanih'' tribunah Bonifike – na igrišče je v zadnji minuti priletela tudi bakla – se mreži nista več zatresli, tako da je ostalo pri 1:1.

Poročilo in vse priložnosti s tekme Koper : Gorica:

Olimpija s predstavo sezone osvojila Fazanerijo

Derbi 12. kroga je potekal v Fazaneriji. Tako Mura kot Olimpija sta v dvoboj vstopili brez številnih pomembnih igralcev. Zmaji so v ogenj od prve minute poslali tudi dva hrvaška novinca Maria Kvesića in Gorana Milovića, ki sta se Ljubljančanom pridružila šele med reprezentančnim premorom. Izbranci Dina Skenderja so v osveženi zasedbi, v kateri je zaradi odsotnosti poškodovanega Mirala Samardžića kapetanski trak prvič nosil Timi Max Elšnik, v prvem polčasu navdušili navijače.

''To je bila verjetno naša najboljša tekma v tej sezoni,'' je po dvoboju zaupal mladi hrvaški trener. Olimpija je zapravila kar nekaj priložnosti, na vratih nenevarne Mure je blestel Matko Obradović, večkrat spravljal v obup zeleno-bele, v zadnji minuti prvega polčasa pa so zmaji le izigrali črno-belo obrambo.

Zadetek Andresa Vombergarja:

V polno je zadel Andres Vombergar, ki je v petek praznoval 26. rojstni dan in si čestital z zmagovitim zadetkom za zmago Olimpije. Mura je v drugem polčasu pokazala bistveno več, nekajkrat ogrozila vrata Žige Freliha, v 85. minuti pa je gostujočo obrambo rešila sreča, saj je Andrija Filipović zatresel prečko. Ostalo je pri tesni, a toliko slajši zmagi zmajev, ki so s tem ohranili minimalen zaostanek za vodilnim Mariborom (–1).

Maribor do preobrata v Ljubljani

Sobotni spored se je začel v Ljubljani. Vijolice so nastopile prvič po razkritju "afere Milec", zaradi katere bo občasni slovenski reprezentant Martin Milec prisilno počival štiri mesece. Njegovi soigralci dvoboja na stadionu v Spodnji Šiški niso začeli najbolje, saj je Mustafa Nukić, najbolj izkušeni član mlade zasedbe Brava, v 12. minuti popeljal gostitelje v vodstvo. Veselje Ljubljančanov ni trajalo dolgo, Rudi Požeg Vancaš je le šest minut pozneje z neposredne bližine zabil žogo v mrežo Brava in izenačil na 1:1. Pred tem je bil zelo blizu zadetka Jan Mlakar, ki pa se je vendarle vpisal med strelce.

Zmagoviti zadetek Jana Mlakarja v Ljubljani:

Še pred koncem prvega dela je podajo Žana Kolmaniča mojstrsko pretopil v zadetek in vijolicam zagotovil preobrat, s katerim je prišel Maribor do tretje zaporedne zmage v prvenstvu. Bravo je skušal izenačiti, po rdečem kartonu Blaža Vrhovca je imel od 82. minute tudi igralca več, a je obramba vijolic, v kateri je poškodovanega Nemanjo Mitrovića nadomestil Ilija Martinović, zadržala vse napade rumenih.

Ta je po vmesnem kriznem obdobju, ki je Celjane bolj približal dnu kot vrhu lestvice, postal nekoliko trši. Branilce državnega naslova je navdušila zlasti zadnja izvedba proti Aluminiju (4:0), ki je spomnila na ''šampionsko'' generacijo, strelski prvenec je vpisal Matic Vrbanec. Mladi up Lan Štravs je v petek podaljšal pogodbo s klubom do 30. junija 2023, ognjeni krst v vlogi pomočnika trenerja Dušana Kosića pa bo v prvi ligi doživel nekdanji makedonski reprezentant Dragan Čadikovski. V bogati karieri je nosil tudi dres Domžal, do selitev v Celje pa tudi deloval v neposredni bližini, saj je s trenerskimi nasveti pomagal podmladku Radomelj.

Prva liga Telekom Slovenije, 12. krog:

Sobota, 21. november:

Bravo : Maribor 1:2 (1:2)

Nukić 12.; Požeg Vancaš 18., Mlakar 42., R.K.: Vrhovec 82./Maribor



Mura : Olimpija 0:1 (0:1)

Vombergar 45.



Koper : Gorica 1:1 (0:1)

Mulahusejnović 76./11-m; Smajlagić 37. Nedelja, 22. november:

Aluminij : Tabor 0:0



Domžale : Celje 0:1 (0:0)

Dangubić 57.

Lestvica:

Najboljši strelci:



6 – Nardin Mulahusejnović (Koper)

5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor)

4 – Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor),

3 – Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

Video vrhunci srečanja:

Aluminij : Tabor 0:0:

Bravo : Maribor 1:2