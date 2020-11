Prvakom je drugič v sezoni uspelo povezati dve zmagi in zmagati v gosteh

Nogometaši Celja so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Domžale z 1:0 (0:0). Prvaki iz Celja so šele drugič v tej sezoni uspeli povezati dve prvenstveni zmagi, prav tako pa so sploh prvič prišli do polnega izkupička na gostujočih tleh.

Ekipi iz spodnjega dela prvenstvene razpredelnice v Domžalah nista navdušili z zanimivostjo predstave. Na spolzkem terenu je bilo sicer veliko discipline, a malo idej, tako da so bile priložnosti redke. Bilo je sicer kar nekaj poskusov strelov od daleč, toda vratarja nista imela veliko dela, bolj kot ne sta do same končnice tekme, ki je postregla z malo več dramatičnosti, zmrzovala med vratnicama.

Domžalčani so bili blizu vodstva v 40. minuti. Tamar Svetlin je Celjanom ušel po desni strani, lepo usmeril žogo na rob kazenskega prostora do Zenija Husmanija, njegov strel ni bil nič posebnega, a je žogo pred golom preusmeril Dušan Stojinović, toda na domžalsko nesrečo le v prečko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvaki so imeli v 56. minuti več sreče. Domača obramba je pred kazenskim prostorom pozabila na Filipa Dangubića, ta se ni odločil za prodor proti golu, ampak za takojšen strel, ki je bil dovolj natančen, da vratar Gregor Sorčan ni imel možnosti za obrambo.

Do konca tekme sta imela priložnost za izenačenje Predrag Sikimić, ki je po podaji Husmanija z glavo streljal mimo gola, in v zadnjih trenutkih tudi Andraž Žinič. Izid se ni spremenil, Celjani, ki bi iz dveh protinapadov prek Dangubića v 89. minuti in Mića Kuzmanovića, ki je sam pritekel pred Sorčana, lahko vodstvo še povišali, so prišli do druge zaporedne zmage, tretjega zaporednega pozitivnega rezultata (točka v Murski Soboti) in prve zmage v sezoni v gosteh.

V 13. krogu bo Celje gostilo Maribor, Domžale bodo gostovale v Sežani.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Domžale : Celje 0:1 (0:0)

Stadion v športnem parku Domžale, sodniki: Perić, Praprotnik, Gabrovec.



Strelec: 0:1 Dangubić (56.).



Domžale: Soršak, Žinić, Vuklišević, Pišek (od 79. Sikimić), Svetlin (od 61. Vuk), Kolobarić, Ibričić, Sikošek, Karič Šoštarič, Podlogar (od 61. Jakupović), Husmani.

Celje: Rozman, Stojinović, Pungaršek (od 46. Čalušić), Šporn (od 46. Benedičič), Bezjak (od 85. Rorič), Vrbanec (od 63. Novak), Brecl, Božić, Zaletel, Dangubić, Kadušić (od 77. Kuzmanović).



Rumeni kartoni: Pungaršek, Bezjak, Benedičič.

Potek tekme v živo: