Vombergar popeljal Olimpijo do velike zmage #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so z zmago v Murski Soboti ohranili minimalen zaostanek ene točke za vodilnim Mariborom.

Nogometaši Olimpije so z zmago v Murski Soboti ohranili minimalen zaostanek ene točke za vodilnim Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti ljubljanski Olimpiji z 0:1 (0:1).

Mura : Olimpija 0:1 (0:1) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Jug, Žunič, Brezar.

Strelec: 0:1 Vombergar (45.). Mura: Obradović, Travner, Gorenc, Maruško, Karničnik, Horvat, Brkić (od 61. Bobičanec), Kouter, Filipović, Maroša (od 79. Marič), K. Cipot (od 61. Žižek).

Olimpija: Frelih, Pavlović (od 87. Šme), Perković, Milović, Boakye (od 81. Andrejašič), Camiacov, Elšnik, Marin, Kvesić (od 90. Ostrc), Ivanović (od 81. Bosić), Vombergar. Rumena kartona: Brkić; Elšnik.

Rdeči karton: /.

Ljubljanski nogometaši so se z bržčas svojo najboljšo predstavo sezone in s šesto zmago približali vodilnemu Mariboru na točko. Četrto slavje na zadnjih šestih tekmah je zeleno-belim zagotovil Andres Vombergar, ki je zadel ob koncu prvega polčasa derbija z Muro. Ta je doživela tretji poraz in zdaj za dve točki zaostaja za Olimpijo ter tri za Mariborom. Mura je sicer še tretjo zaporedno tekmo ostala brez zmage.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 56 2 / 56 3 / 56 4 / 56 5 / 56 6 / 56 7 / 56 8 / 56 9 / 56 10 / 56 11 / 56 12 / 56 13 / 56 14 / 56 15 / 56 16 / 56 17 / 56 18 / 56 19 / 56 20 / 56 21 / 56 22 / 56 23 / 56 24 / 56 25 / 56 26 / 56 27 / 56 28 / 56 29 / 56 30 / 56 31 / 56 32 / 56 33 / 56 34 / 56 35 / 56 36 / 56 37 / 56 38 / 56 39 / 56 40 / 56 41 / 56 42 / 56 43 / 56 44 / 56 45 / 56 46 / 56 47 / 56 48 / 56 49 / 56 50 / 56 51 / 56 52 / 56 53 / 56 54 / 56 55 / 56 56 / 56

Ljubljančani so v prvem polčasu poskrbeli za praktično vse nevarnejše akcije. Pritisnili so od prve minute, med drugim je v sedmi minuti moral Matko Obradović prvič posredovati, ko je streljal Luka Marin.

Znova je bil Murin vratar na preizkušnji v 19. minuti, ko je sam predenj malce z leve strani prišel Đorđe Ivanović, a streljal točno vanj. Obradović se je dvakrat izkazal tudi v 34. minuti, ko sta zapovrstjo poskusila Andres Vombergar in debitant v ljubljanskem dresu Mario Kvesić.

Zadetek Andresa Vombergerja:

Je pa čuvaj mreže pri črno-belih moral po žogo v mrežo v 45. minuti. takrat so gosti izigrali domačo obrambo. Najprej je Mihail Caimacov podal za hrbet domače obrambe do Marina, ta pa je z leve strani kazenskega prostora podal pred vrata, kamor je vtekal Vombergar. Ta je žogo iz bližine poslal pod prečko za 1:0.

Uvod drugega dela ni bil tako razburljiv, Mura je poskušala vse, da bi izid izenačila, a je ljubljanska ekipa dobro opravljala svoje delo tudi v obrambi. V 74. minuti je do prostega strela prišel Luka Bobičanec, a Žiga Frelih z njim ni imel veliko dela. Ljubljanski vratar je ustavil tudi strela Nina Kouterja v 83. minuti, v 85. minuti so domači malce po sreči zatresli tudi prečko, pritisk pa se jim vse do konca ni obrestoval.

Prečka Andrije Filipovića:

Mura bo v 13. krogu v torek gostovala v Novi Gorici, Olimpija pa bo dva dni pozneje gostila Aluminij.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: