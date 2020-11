Domžale po preobratu in mojstrskem golu skočile z dna #video

Čeprav poteka reprezentančni premor, je današnji dan v Sloveniji obarvan tudi prvoligaško. V prestavljeni tekmi 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije so Domžale po preobratu v drugem polčasu prišle do zmage v Kidričevem proti Aluminiju.

Domžale, ki so zaradi okužb z novim koronavirusom, kljub tokratni tekmi še vedno v zaostanku za večino preostalih prvoligašev (odigrati morajo še tekmo z Bravom), so v Kidričevem prišle do pomembne zmage in prekinile kar pet tekem dolg niz brez zmage. Domžalčanom je tudi v Kidričevem po prvem polčasu kazalo slabo, saj je v zaključku sicer zelo nezanimivega prvega dela igre Aluminij v vodstvo z golom popeljal komaj 18-letni David Flakus Bosilj.

V drugem polčasu je na sceno stopil drugi mladenič na igrišču, ampak v domžalskem dresu. Dvajsetletni Dario Kolobarić je namreč v 53. minuti s petim prvenstvenim golom sezone, s katerim je skočil na vrh lestvice strelcev, izenačil na 1:1. Mladi napadalec Domžal je le pet minut pozneje izsilil tudi enajstmetrovko, ki pa je kapetan Domžal Senijad Ibričić ni izkoristil. Vratar Aluminija Luka Janžeković je njegov strel obranil.

Odločitev je padla v 78. minuti, ko se je v glavni vlogi znašel najboljši strelec v zgodovini Domžal Slobodan Vuk. Izkušeni napadalec, ki je na igrišče prišel 15 minut pred tem, je prišel do žoge v kazenskem prostoru Aluminija, mojstrsko prišel do strela in tudi mojstrsko zadel. Domžale so se tako premaknile z zadnjega mesta, ki si ga trenutno delita Aluminij in Gorica.

VIDEO: gol Slobodana Vuka:



Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog (prestavljena tekma):

Sobota, 14. november:

Aluminij : Domžale 1:2 (1:0)

Flakus Bosilj 43.; Kolobarić 53., Vuk 78.

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Dario Kolobarić (Domžale), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 –Nino Kouter (Mura),

3 – Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...