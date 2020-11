Družina, ki je iz nič zrasla v veliko firmo #video

Nogometni klub Domžale praznuje 100. rojstni dan. Rumena družina je na dolgi poti doživljala vzpone in padce, največji uspeh pa predstavljata dva državna naslova, oba dosežena pod taktirko Slaviše Stojanovića, navijači pa so zelo ponosni tudi na številne podvige v Evropi, kjer je slovenski klub rad mešal štrene bogatim velikanom.

Leto 2020 je posebno nogometno leto tudi glede obletnic. Stoletnico praznujeta dva slovenska prvoligaša, Koper in Domžale, Maribor pa bo prihodnji mesec dopolnil 60. rojstni dan. Rumena družina je častitljivemu jubileju nazdravila v soboto, ko je v Ljudskem vrtu namučila favorizirane vijolice (3:4), ki so navdušile s športno gesto in slavljencu ob jubileju poklonile 100 nogometnih žog. Domžalam, ki v delu z mladimi ničesar ne prepustijo naključju in veljajo za zgled na sončni strani Alp, bodo prišle še kako prav.

Vse najboljše, @NKDomzale!



Ob današnjem 100. rojstnem dnevu vijol'čno darilo gostujočemu klubu: 100 žog za vse klubske selekcije.



Čestitamo ob spoštljivem jubileju!#PLTS @PrvaLigaSi pic.twitter.com/yimTPS5V8H — NK Maribor (@nkmaribor) November 7, 2020

O Domžalah, enem od šestih slovenskih klubov, ki se lahko pohvalijo z državnim naslovom (poleg Maribora, Olimpije, Gorice, Kopra in Celja), ve ogromno Matjaž Brojan. Avtor knjige ''Stoletje nogometa v Domžalah'' je prepričan, da se s trenutno usmeritvijo klubu v prihodnosti ne piše nič slabega.

Dvakrat prvaki, v Evropi presenečali favorite

Zgodba o nogometnem klubu v mestu ob Kamniški Bistrici se je začela leta 1920, ko so Domžale po zaslugi slamnikarstva in preostalih obrti postajale razvito mesto. Luč sveta je ugledal športni klub Disk in dosegel vrhunec, ko je leta 1931 zmagal v takratni ljubljanski ligi. Leta 1938 se je preimenoval v NK Domžale, ki si je v obdobju samostojne države utrl pot med najboljše.

Slaviša Stojanović je pred dobrim desetletjem z Domžalami dvakrat osvojil naslov slovenskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

''V domžalskem klubu se je izmenjalo več tisoč ljudi. Doživljal je vzpone in padce, tako kot življenje samo. Obdobje hudega padca se je končalo v poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so Domžale prišle v drugo slovensko ligo, nato pa nadaljevale z rastjo proti vrhu slovenskega nogometa,'' je za Planet TV poudaril avtor knjige, ki bo zagotovo našla mesto na polici vsakega navijača NK Domžale, pa tudi širše.

Šibek kolektiv, ki ima veliko srce in zaledje v mladih

Nogometaši v rumenih dresih so v zadnjih desetletjih dvigovali ugled NK Domžale. Povzpeli so se na slovenski prestol, nase opozarjali tudi v Evropi, tako da so vedno bolj prepoznavni tudi v mednarodnem nogometnem okolju. O tem priča tudi veliko število nogometašev in trenerjev, ki so se iz Domžal odpravili v tujino in ponesli glas o vedno bolj krepostnem 100-letniku.

Domžale so pod vodstvom Luke Elsnerja leta 2016 v Stožicah presenetile West Ham z 2:1 ... Foto: Vid Ponikvar

''Največji vzpon je doživel vrhunec v sezonah 2006/07 in 2007/08, ko so Domžale osvojile državno prvenstvo. Osvojile so pokal, superpokal, treba pa je opozoriti tudi na mednarodne uspehe. Domžale so v zadnjih 20 letih premagale dva nemška prvoligaša - Freiburg in Stuttgart, angleški West Ham, remizirale s francoskim Marseillem. To je izjemno dejanje za relativno majhen in šibek kolektiv, ki ima izredno veliko srce in zaledje v mladih. Na mladih sloni delo kluba. Predstavljajo velik obet, v vseh kategorijah od U-8 do kadetov in mladincev so Domžale pri vrhu. To je garancija, da se domžalskemu nogometu v prihodnje ne piše slabo,'' je prepričan veliki poznavalec domžalskega kluba, ki se v tem zahtevnem obdobju spoprijema z imperativom prodaje igralcev, če želi preživeti, hkrati pa tudi z vzgajanjem tistih mladih igralcev, ki še niso tako zreli, da bi prvi ekipi takoj prinesli zadostno kakovost.

... leto dni pozneje pa so pod vodstvom Simona Rožmana izločile Freiburg! Foto: Urban Urbanc/Sportida

Iz nič do 100 zaposlenih

Predsednik kluba je že 25 let Stane Oražem, bradati Domžalčan, ki je zaslužen za to, da je športni park ob Kamniški Bistrici doživel tako mogočen razcvet. ''Vsekakor so postavljeni temelji, ki bodo lahko peljali ta klub še naslednjih 100 let, če se obdrži klub na tej ravni,'' meni Oražem, ki se spominja, kako je bilo pred desetletji, ko se je v Domžalah igral amaterski nogomet. ''Iz nič smo prišli do 100 zaposlenih. Praktično iz nič smo prišli do nekega velikega kluba, ki mu rečem velika firma,'' je ob stoletnici poudaril prvi mož dvakratnih slovenskih prvakov.

Dolgoletni predsednik Stane Oražem (v sredini) je zadnjo lovoriko z NK Domžale v druščini športnega direktorja, sina Mateja Oražma (desno), proslavljal leta 2017 na Bonifiki po zmagi v finalu pokala proti Olimpiji (1:0). Foto: Vid Ponikvar

''Domžale ne bodo nikoli zares velik, velik klub. Je pa to kompakten klub z družinsko intimo. Zato se mu reče rumena družina,'' pojasnjuje Brojan, ki v tem vidi veliko prednost kluba. Ustvarja se družinsko vzdušje, vlada relativen mir. ''Ostaja le upanje, da se bodo ta red, mir, homogenost poznali tudi v rezultatih,'' upa, da se bodo Domžale po malce slabši prejšnji sezoni, ko so ostale brez Evrope, spet povzpele med najboljše.

Domžale so trenutno v prvenstvu na osmem mestu, a za vodilnim Mariborom, ki je odigral dve tekmi več, zaostajajo deset točk. V reprezentančnem premoru bodo na delu v soboto, ko se bodo v Kidričevem na prestavljeni tekmi 9. kroga pomerili z Aluminijem. Druga prestavljena tekma, gostovanje pri Bravu v 10. krogu, bo odigrana šele 9. decembra.