Slaviša Stojanović sporoča vsem, ki so ga opozarjali, da ni vse v denarju

Nekdanji slovenski selektor, ki je nabral ogromno izkušenj tako v klubskem kot tudi reprezentančnem nogometu, ima po novem opravka z dvojno vlogo. S takšno v karieri še ni imel opravka, saj ni namreč le prvi trener Levskega, ampak do nadaljnjega tudi njegov športni direktor!

Tako bi bil lahko zelo dejaven v zimskem prestopnem roku, kjer bo lahko pripeljal igralce po svojem okusu. Resda mu ne gre v prid spoznanje, da je Levski, kar 26-kratni bolgarski prvak, v slabem finančnem položaju, a ga to ni oviralo pri odločitvi, da bi se še enkrat preizkusil na vročem stolčku, na katerem je nazadnje sedel v začetku prejšnjega leta.

Obožuje klub, obožuje njegove navijače

Pred Ljubljančanom bi bil lahko zelo pester zimski prestopni rok. Foto: Reuters ''Srečen sem, da sem se vrnil. Vem, da je to zelo zahtevno obdobje za Levski. Veliko ljudi me je poskušalo odvrniti od prihoda v Sofijo. Govorili so mi, naj ne bom nor in naj se ne vrnem k Levskemu, ki je v finančnih težavah. A v življenju so še pomembnejše stvari od denarja. Na primer ljubezen. Obožujem Levski, njegove navijače, zato sem zlahka sprejel odločitev, da se vrnem,'' je napovedal, kako bo poskušal klub dvigniti iz rezultatske krize, saj zaseda v tem trenutku zgolj 12. mesto (v bolgarskem prvenstvu tekmuje le 14 ekip) in je daleč od Evrope, vsakoletnega glavnega cilja kluba.

Lastnik kluba Nasko Sirakov ga je sprejel z odprtimi rokami in mu predal ''ključe'' kadrovskega oddelka. Stojanović je napovedal, da bo prihodnji mesec iz Ljubljane prišel še njegov pomočnik, ekipi pa želi za začetek vcepiti več energije in agresivnosti.

Upa, da bo zdaj lahko končal načrtovano delo, ki ga je moral prekiniti v začetku leta 2019, ko je zapustil Levski na tretjem mestu. Zdaj so modri neprimerno nižje, kar je velik udarec za ponos navijačev. Težave mu bo povzročal koronavirus, zaradi katerega je v soboto odpadel predviden prvenstveni dvoboj z Lokomotivom iz Plovdiva.

Želi "poslušati" disciplinirani rokenrol

Reprezentanti, pri Levskem jih je kar nekaj, se bodo vrnili v Sofijo šele 19. novembra, že dva dni pozneje pa čaka Stojanovića vroč ''krst'' v tej sezoni, vedno prestižen mestni derbi s CSKA.

V klubski karieri se lahko pohvali s tremi naslovi državnega prvaka. Dva je dosegel z Domžalami, enega pa s Crveno zvezdo. Foto: Sportida

Nekdanjega selektorja Slovenije in Latvije, ki ne skriva ljubezni do glasbe, so bolgarski novinarji povprašali tudi po tem, kakšen ''slog'' bo zahteval od igralcev. Ljubljančan, ki bo prihodnji mesec dopolnil 51 let, jim je dobre volje odgovoril, da se slog ni spremenil. Od varovancev želi disciplinirani rokenrol. Delati bo začel v petek.