Šokanten izpad Mure, ki je padla v krizo

V osmini finala slovenskega pokalnega tekmovanja je presenetljivo izpadla branilka naslova Mura. Črno-beli so ostali praznih rok v Zavrču, kjer jim je z 2:0 zadal boleč udarec drugoligaški klub Drava. Ni manjkalo veliko, pa bi presenečenje v sredo doživela tudi Olimpija, ki je proti Brežicam zaostajala že z 1:3, a nato po strelih z bele točke le napredovala med najboljših osem. V četrtfinale so se uvrstili še Maribor, Radomlje in Koper, dve tekmi sta zaradi okužb s Covid-19 prestavljeni.

V Zavrču, kjer je v četrtek potekal pokalni "rečni" derbi med Dravo in Muro, se je zgodilo veliko presenečenje. Črno-beli so v prvi ligi nanizali dva poraza, njihova prednost pred zasledovalci se je stopila, v pokalu pa so kljub temu, da so branili lovoriko, ostali praznih rok že v prvem nastopu. V tej sezoni tako ne bodo ubranili lovorike, saj so proti Dravi izgubili z 0:2. Ptujčani so povedli po zadetku Matica Marciusa z bele točke na začetku drugega dela. Nato se je dvakrat zatresel okvir vrat Mure, končni rezultat pa je postavil Italijan Gabriele Piras in poskrbel za odmevno pokalno presenečenje, s katerim je Drava podaljšala krizo Mure.

Olimpijo spet rešil kapetan Samardžić

Kapetan Olimpije Miral Samardžić je zadel na drugi tekmi zapored. Foto: Žiga Zupan/Sportida Olimpija, ki ji gre v zadnjem času v prvenstvu dobro in je tik pod vrhom lestvice, si je lani v pokalu kot branilka privoščila spodrsljaj in izgubila že prvo tekmo, izločil jo je Rudar iz Velenja. Danes so zmaji na prvi pokalni oviri igrali proti drugoligašu Brežicam in bili po "hat-tricku" mladega napadalca Esterja Soklerja, ki je nadaljeval z odlično strelsko formo iz drugoligaškega tekmovanja, v zaostanku z 1:3. Pred porazom in izpadom jih je z golom v 87. minuti rešil šele kapetan Miral Samardžić. Izkušeni branilec je tako tik pred koncem tekme zadel še drugič v nizu, potem ko je v preteklem prvenstvenem krogu z golom v 85. minuti poskrbel za zmago nad Celjem. V podaljških ni bilo zadetkov, pri enajstmetrovkah pa so bili spretnejši Ljubljančani in napredovali v nadaljnje tekmovanje.

Razočaral je tudi drugi prvoligaš, ki je bil na delu danes in mu gre na začetku nove prvenstvene sezone dobro. Tabor iz Sežane je v Radomljah ob polčasu vodil z 2:0, a v drugem delu igre prejel tri gole in presenetljivo izpadel iz tekmovanja.

Napeto je bilo tudi na prvoligaškem obračunu na Bonifiki, kjer so zmagovalca dobili šele po podaljških. Aluminij je v prvem polčasu prišel do vodstva, Koper je v drugem izenačil, v podaljških pa zabil še dva gola in napredoval.

Maribor zlahka v četrtfinale

Že v torek je brez težav napredoval Maribor, ki je pod vodstvom Maura Camoranesija s 3:0 odpravil Rudar v Velenju.

Dvoboj med Nafto in Fužinarjem, ki ga po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren, je zaradi večjega števila primerov okužbe z novim koronavirusom pri Lendavčanih preložen. Prestavljen je tudi obračun Triglava Kranja in državnega prvaka Celja. Nogometna zveza Slovenije še ni sporočila novega termina.