Najboljši strelec v zgodovini kluba osrečil stoletnika iz Domžal

Domžalčani so še drugič zapovrstjo v Kidričevem prišli do zmage po preobratu. Po julijski zmagi s 5:2 so tokrat po polčasu zaostajali z 0:1, v nadaljevanju pa zaigrali precej bolje in prišli do treh točk, s katerimi so z osmega napredovali na sedmo mesto, medtem ko Aluminij ostaja na dnu prvenstvene lestvice.

Prvi polčas bi lahko v celoti minil brez pravih priložnosti, a je v zaključku Aluminij vendarle povedel. Žoga je ob predložku z leve strani zgrešila cilj, zgrešili pa so jo tudi branilci Domžal, ki so Marcelu Čermaku omogočili novo podajo v sredino, kjer je bil iz neposredne bližine natančen 18-letni David Flakus Bosilj.

V drugi del so gosti vstopili odločno. Dario Kolobarič je v 51. minuti odlično prodrl, si pripravil strel, a zadel le zunanji del mreže. Bolj natančen je bil le dobro minuto kasneje, ko je po podaji Andraža Žiniča z glavo neubranljivo zadel v zgornji levi kot vrat Janžekoviča.

Domžalčani so imeli šest minut kasneje priložnost za vodstvo, potem ko je Petek podrl Kolobarića v kazenskem prostoru, sodniku Šmajcu pa ni preostalo drugega, kot da pokaže na belo točko. Na veselje domačih se je izkazal Janžeković, ki mu je strel Ibričića uspelo odbiti.

Sledilo je nekaj nenatančnih strelov od daleč. Jakupović je poskusil za Domžale, za Aluminij pa je bil nenatančen Jakšić. Je pa bil Jakupović v precej boljšem položaju v 73. minuti, a je s sedmih metrov meril visoko prek vrat.

Nato so do vodstva, in kot se je izkazalo v nadaljevanju tudi do treh točk, prišli gosti. Po odvzeti žogi na sredini igrišča je Kolobarič na robu kazenskega prostora našel rezervista Slobodana Vuka, ki je mojstrskim zaključkom premagal kot vkopanega Janžekovića.

V 12. krogu bodo Domžalčani 22. novembra gostili Celjane, medtem ko bodo isti dan Kidričani gostili Tabor Sežano.

Aluminij : Domžale 1:2 (1:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Perger, Šumer.



Strelci: 1:0 Flakus Bosilj (43), 1:1 Kolobarić (53.), 1:2 Vuk (77.)



Aluminij: Janžeković, Jakšić (od 83. Krefl), Petek, Azemović, G. Pečnik, Grajfoner (od 83. Maletić), Čermak (od 71. Prša), Horvat, T. Pečnik (od 84. Kukuličić), Matjašič, Flakus Bosilj.

Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Vuklišević, Adamov (od 46. Žinič), Husmani, Pišek, Mujan (od 44. Jakupović), Ibričić, Podlogar (od 63. Vuk), Kolobarić (od 93. Martinović).



Rumeni kartoni: Matjašič, Čermak, T. Pečnik, Petek, Grajfoner, Jakšič; Sikošek, Mujan, Husmani, Jakupović.

Spremljanje tekme v živo:

KONEC TEKME! Domžale so po preobratu v drugem polčasu zmagale in skočile z dna lestvice.



VIDEO: gol Slobodana Vuka:





GOOOL!!! Zdaj pa mojstrovina najboljšega strelca v zgodovini Domžal Slobodana Vuka, ki je po vstopu s klopi v 77. minuti mojstrsko prišel do strela v kazenskem prostoru Aluminija in natančno zadel. Domžale so v Kidričevem prišle do velikega preobrata



VIDEO: zgrešena enajstmetrovka Senijada Ibričića:





58. minuta: zdaj je mladi Dario Kolobarić izsilil še enajstmetrovko, ki jo je potem izvajal Senijad Ibričić. Kapetan Domžal se tokrat ni izkazal. Vratar Aluminija Luka Janžeković je njegov strel obranil.



GOOOL!!! No, zdaj pa je mladi domžalski napadalec Dario Kolobarić le prišel do zadetka. Po podaji Andraža Žiniča je zadel z glavo in prišel do petega prvenstvenega gola sezone.



VIDEO: priložnost Daria Kolobarića:







52. minuta: Domžalčani so bili blizu izenačenja. Prodiral je Dario Kolobarić in prišel do strela, ki pa je le za las zgrešil cilj. Ostaja pri vodstvu Aluminija z 1:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bodo Domžalčani v drugem polčasu igrali kaj bolje in prišli vsaj do točke? Odgovor bomo dobili v naslednjih 45 minutah.



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut igre, po katerih bolje kaže Kidričanom. Kaj nas čaka v drugem delu igre?



VIDEO: gol Davida Flakusa Bosilja:





GOOOL!!! Po ne najboljšem posredovanju obrambe Domžal je v zaključku nezanimivega prvega polčasa po podaji Jureta Matjašiča Aluminij v 43. minuti popeljal David Flakus Bosilj. To je bil zanj prvi prvenstveni gol sezone.



23. minuta: za nami je prva polovica prvega polčasa, izid pa še vedno 0:0. Tudi sicer se na igrišču v Kidričevem za zdaj kaj razburljivejšega ni zgodilo.



5. minuta: vroče je bilo v kazenskem prostoru Aluminija. Do žoge je prišel branilec Domžal Damjan Vuklišević, a so njegov strel domači blokirali.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Aluminija.