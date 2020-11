Nova koronarealnost: Najtežje je trenerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor in Mura imata na vrhu lestvice PLTS enako število točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po 11. krogih Prve lige Telekom Slovenije je pri vrhu lestvice precej izenačeno. Maribor, Mura in Koper imajo 19 točk, Olimpija eno, Tabor Sežana pa tri manj manj. "Prvenstvo je zanimivo, a počakati bi bilo treba še nekaj krogov, da bomo videli, ali bo kakšna ekipa odskočila," pravi nekdanji slovenski nogometaš Sašo Udovič. Dotaknil se je tudi nove nogometne realnosti, ki jo narekuje bolezen covid-19.

Epidemija novega koronavirusa je zarezala tudi v slovensko nogometno prvo ligo, v kateri so negotovost in testiranja postali realnost. Polovica ekip je že bila v karanteni.

"Težko je tempirati formo za prvenstvene tekme, ko pa so te preložene, ko si brez kadra, ko se pojavi okužba in sledi pavza. V teh trenutkih je najtežje trenerjem, ker nimajo ustaljenega ritma tekem," o težavah, ki jih povzročajo pozitivni testi, pravi Sašo Udovič.

Ta se je v pogovoru s Planet TV razgovoril tudi o precej izenačenem boju pri vrhu lestvice. Vodilni Maribor, Mura in Koper imajo po 11 krogih vsi 19 točk, četrta Olimpija eno manj, peti Tabor iz Sežane pa tri.

"Smo v precej zgodnji fazi prvenstva, počakati bi bilo treba še kakšnih pet, šest, sedem kol, da bi videli, ali se bodo kakšna moštva odcepila za nekaj točk ali ne. Tu sta Maribor in Olimpija, ambiciozni Koper, ki ni najbolje štartal, a ima izkušeno ekipo, v zadnjih kolih se je začela kazati kakovost. Mura je na začetku odstopala, pa rahlo padla in se znova priključila. Sežana je dobra doma, pa Celje, ki se vrača ... To dela prvenstvo zanimivo," še dodaja Udovič. Več o njegovem razmišljanju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

