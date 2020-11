Kosiću priskočil na pomoč stari znanec 1. SNL

Pred davnimi leti sta Dušan Kosić in Dragan Čadikovski sodelovala kot trener in igralec. Makedonec se še danes zelo rad spominja visoke zmage zmajev nad Mariborom (4:1), ko se je vpisal med strelce in pomagal zeleno-belim, ki jih je takrat vodil prav Kosić.

Tokrat bosta stara znanca sodelovala v drugačni vlogi. Čadikovski bo tako kot Jasmin Jerić pomočnik trenerja, ob vrnitvi klubu, pri katerem je igral med letoma 2001 in 2004, pa ni skrival zadovoljstva.

Zahvala NK Radomlje in predsedniku Marinšku

"Vesel sem, da sem se vrnil nazaj domov in da bom del tega projekta. Poznam okolje in klub, veselim se dela in si želim, da bi izpolnili vse cilje, ki smo si jih zadali. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil NK Radomlje in predsedniku g. Marinšku, da sta mi omogočila korak naprej. Bilo je lepo obdobje v moji karieri, NK Radomlje pa tudi v prihodnje želim vse najboljše. Kaj bo Dragan Čadikovski prinesel NK Celje? Tisto, kar bo od njega zahteval glavni trener Dušan Kosić," je za celjsko klubsko stran sporočil 38-letni Makedonec.

🆕👑 Dragan Čadikovski je nova pridobitev strokovnega štaba članske ekipe NK Celje. Ob Jasminu Jeriču bo opravljal vlogo pomočnika Dušana Kosića. Dragan, dobrodošel doma!

Prvič na delu že v petek

Z Dušanom Kosićem je sodeloval že pred leti, ko je branil barve Olimpije, njegov trener pa je bil prav Kosić. Foto: Vid Ponikvar Rodil se je v Beogradu, branil barve tako velikih klubov kot sta tudi Zenit St. Peterburg in Partizan, igral tudi v Južni Koreji, BiH in Avstriji, v Sloveniji pa je pustil ogromen pečat, saj je zaigral v dresu številnih prvoligašev. Začel je leta 2001 v knežjem mestu, nato pa nabiral izkušnje še pri Mariboru, Rudarju iz Velenja, Olimpiji, Kopru in Domžalah.

Igralsko pot je končal pri Kolubari, kjer je začel trenersko pot, letos pa se je vrnil v Slovenijo in se pridružil vodilnemu drugoligašu iz Radomelj, kjer je delal z mlajšimi selekcijami. Zdaj se seli v Celje, kjer je postal pomočnik Kosića, obenem pa se zahvaljuje predsedniku Radomelj Matjažu Marinšku, da mu je omogočil korak naprej v trenerski karieri.

S Celjani bo na delu že v petek, ko bodo rumeno-modri brez reprezentantov odigrali prijateljsko tekmo z Gorico.