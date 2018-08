Krepka zaušnica Mariborčanom, ki v Ljubljani odmeva še danes

Danes zvečer bo v Stožicah težko pričakovani prvenstveni derbi med Olimpijo in Mariborom. Pred skoraj natanko sedmimi leti so Ljubljančani na istem prizorišču zmagali s 4:1 in poskrbeli za najvišjo zmago nad večnim tekmecem v novejši zgodovini. Bila je zelo sladka, a na koncu ne preveč pomembna. Maribor je postal prvak z 20 točkami prednosti. "Škoda, lahko bi bilo drugače. To je bila najboljša Olimpija vseh časov," ob tem pravi Dragan Čadikovski. Eden od glavnih junakov zmage, ki se je v Ljubljani zelo radi spomnijo še danes.

Danes ob 20.30 bo v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah na sporedu veliki, največji in pravzaprav tudi edini pravi slovenski nogometni derbi. Med seboj bosta obračunala Olimpija, ki ima trenutno vsega pet točk in je v prejšnjem krogu sploh prvič zmagala, in Maribor, ki jih ima deset in je na vrhu lestvice.

Kaj se je avgusta 2011 dogajalo v Stožicah?

Podobno je bilo pred skoraj natanko osmimi leti, 28. avgusta 2011, ko je Maribor pripotoval v Ljubljano v 7. prvenstvenem krogu. Mariborčani, ki jih je tudi takrat vodil Darko Milanič, so bili zelo suvereni in na vrhu lestvice. Nanizali so zmage proti Gorici, Nafti, Rudarju, Triglavu in Muro, točki pa oddali le proti Domžalam, s katerimi so remizirali.

To je bilo dovolj za 16 točk, pet več od Olimpije, ki si je do derbija pod vodstvom Dušana Kosića privoščila nekaj spodrsljajev. Premagala je Gorico, Rudar in Triglav tik pred derbijem, izgubila pa v prvem krogu, ko jo je na njenem igrišču s kar 3:0 premagalo Celje, medtem ko je z Nafto in Koprom remizirala.

Mariborčani so pred sedmimi leti v Stožicah doživeli polom. Foto: Vid Ponikvar

Maček po velikem evropskem podvigu je bil prevelik

Takrat so Mariborčani v Ljubljano prišli naravnost z evropskega gostovanja. V Glasgowu so remizirali proti Rangersu z 1:1 in si prvič v zgodovini kluba zagotovili skupinski del lige Europa. Olimpija, ki je v tisti sezoni v Evropi prav tako opozorila nase in dodobra namučila dunajsko Austrio, je bila prosta in je imela na voljo nekaj dni počitka. Od kvalifikacij za ligo Europa se je namreč poslovila krog pred tem.

Mariborčani, opiti od evropskega podviga, po katerem so rajali do petkovega večera, so v Stožicah pred okoli osem tisoč gledalci naleteli na mino. Že po prvem polčasu so zaostajali z 0:3, lahko pa bi tudi z 0:4. Če evrogola po strelu od daleč Bobanu Joviću ne bi preprečil okvir vrat. V drugem polčasu so gostje zaigrali veliko bolje, si priigrali kar nekaj priložnosti, a jim več kot gola, pod katerega se je podpisal kdo drug kot Marcos Tavares, ni uspelo doseči. Še več, tik pred koncem tekme so še enega tudi prejeli. Zadel je takrat najboljši nogometaš Olimpije, danes pa njihov zlati rezervist Dare Vršič in postavil končni izid 4:1 in prvo zmago Olimpije na derbijih po novembru 2004.

Nogometaši Olimpije so navdušili navijače in razbili večnega tekmeca. Foto: Vid Ponikvar

Razbili so Maribor in bili prepričani, da bodo prvaki

"To so res lepi spomini. To je bila tekma, ki smo jo odigrali res popolno. Razbili smo Maribor, ki je v tisti sezoni dosegel velike evropske rezultate. Maribor je imel izvrstno ekipo, a tudi mi smo jo imeli in jo takrat po nekaj slabših rezultatih končno pokazali," se te tekme spominja Dragan Čadikovski, eden od glavnih junakov tistega derbija, ki je najprej sredi prvega polčasa zabil za vodstvo Olimpije z 1:0, potem pa prispeval še podajo za 2:0.

"Takrat je bilo vzdušje med igralci res dobro, bili smo zelo samozavestni. Milenko Ačimović, takratni športni direktor Olimpije, je sestavil sijajno ekipo, v kateri smo bili vsi prijatelji in predvsem dobri nogometaši. Vseskozi smo verjeli, da nam bo uspelo premagati Maribor in to se je tudi zgodilo. Pred velikim številom gledalcev, ki so po daljšem času spet dodobra napolnili Stožice. Tisto je bil res lep večer," je o tekmi, na kateri je pravico delil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, povedal nekdanji makedonski reprezentant in stari znanec slovenskih nogometnih zelenic, ki je v slovenskem prvenstvu igral še za Celje, Rudar, Koper, Domžale, Celje in tudi Maribor, za katerega je pol sezone igral leta 2007.

Galerija s takratnega derbija (foto Vid Ponikvar, Urban Urbanc, Matic Klanšek Velej):

1 / 113 2 / 113 3 / 113 4 / 113 5 / 113 6 / 113 7 / 113 8 / 113 9 / 113 10 / 113 11 / 113 12 / 113 13 / 113 14 / 113 15 / 113 16 / 113 17 / 113 18 / 113 19 / 113 20 / 113 21 / 113 22 / 113 23 / 113 24 / 113 25 / 113 26 / 113 27 / 113 28 / 113 29 / 113 30 / 113 31 / 113 32 / 113 33 / 113 34 / 113 35 / 113 36 / 113 37 / 113 38 / 113 39 / 113 40 / 113 41 / 113 42 / 113 43 / 113 44 / 113 45 / 113 46 / 113 47 / 113 48 / 113 49 / 113 50 / 113 51 / 113 52 / 113 53 / 113 54 / 113 55 / 113 56 / 113 57 / 113 58 / 113 59 / 113 60 / 113 61 / 113 62 / 113 63 / 113 64 / 113 65 / 113 66 / 113 67 / 113 68 / 113 69 / 113 70 / 113 71 / 113 72 / 113 73 / 113 74 / 113 75 / 113 76 / 113 77 / 113 78 / 113 79 / 113 80 / 113 81 / 113 82 / 113 83 / 113 84 / 113 85 / 113 86 / 113 87 / 113 88 / 113 89 / 113 90 / 113 91 / 113 92 / 113 93 / 113 94 / 113 95 / 113 96 / 113 97 / 113 98 / 113 99 / 113 100 / 113 101 / 113 102 / 113 103 / 113 104 / 113 105 / 113 106 / 113 107 / 113 108 / 113 109 / 113 110 / 113 111 / 113 112 / 113 113 / 113

Zlatko Zahović, največja športna osebnost Slovenije, je čestital kot prvi

Darko Milanič ni bil zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar "Mariborčani so nam po tekmi pošteno čestitali in le pokazali, da so pravi športniki. Maribor je velik klub, ki se zna vesti tudi, ko mu ne gre. Prvi, ki je po tekmi prišel do mene, pa je bil Zlatko Zahović. Objel me je in mi zaželel srečo. On je velikan slovenskega športa, zame morda celo največji. Resda ima marsikdo o njem lahko drugačno mnenje, ampak dejstvo je, da je spremenil slovenski nogomet in tudi šport. Predvsem, kar zadeva miselnost," je danes 36-letni napadalec, ki nogomet v srbskem tretjeligašu Kolubari, pri katerem je tudi trener mladincev, še igra, nizal pohvale na račun športnega direktorja Maribora, ki je zdaj v Ljudskem vrtu že enajsto leto v nizu.

Zanimivo, prav naš sogovornik pa je bil ob prihodu v klub eden od njegovih prvih nakupov. "Da, takrat sem prišel iz ruskega Zenita in nekaj časa nisem igral, v Mariboru, kjer sem se počutil odlično, pa je šla moja zgodba spet navzgor. Odigral sem nekaj super tekem, na vrata je potrkal beograjski Partizan in kmalu sem odšel. Potem pa se v Slovenijo vrnil k Olimpiji," se spominja Čadikovski, ki je po zmagi s 4:1 skupaj s soigralci verjel, da bo v Ljubljano po dolgih letih čakanja prinesel prvenstveni naslov.

Prepričan, da je bila tisto najboljša ekipa v novejši zgodovini Olimpije

"Prepričani smo bili, da bomo prvaki, saj je bila tisto najboljša ekipa Olimpije, ki jih je ta imela v novejši zgodovini. Morda se sliši smešno, ampak poglejte, kdo vse je bil v ekipi in kaj so pozneje ti fantje naredili. Ampak žal odnosi med trenerjem in igralci niso bili najboljši. Ne rečem, da je Dušan Kosić slab trener, ampak takrat za ekipo s takšnimi nogometaši še ni bil zrel," je povedal Čadikovski, ki po tisti sijajni predstavi na derbiju ni več dolgo igral za Olimpijo.

Olimpijo je do najvišje prvenstvene zmage na derbijih v novejši zgodovini popeljal Dušan Kosić. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je na koncu za Mariborom zaostala za 20 točk, on pa je odšel

Ta je že v naslednjem krogu izgubila v Murski Soboti, potem remizirala v Celju, vmes premagala Koper, pa spet izgubila v Novi Gorici in ob njegovem zadnjem nastopu v majici Olimpije remizirala proti Nafti. To je bila tekma, med katero je med njim in trenerjem Kosićem počilo. "Zamenjal me je že v prvem polčasu, kar je bilo poniževalno. Po tekmi sem odšel do Ačimovića, se dogovoril za konec pogodbe in odšel," se je spomnil Čadikovski in dejal, da svoje odločitve nikoli ni obžaloval.

Olimpija je potem še naprej izgubljala točke in na koncu za Mariborom, ki je takrat osvojil jubilejni deseti prvenstveni naslov, zaostala za kar 20 točk. Kosić sezone ni končal na njeni klopi. Drugo mesto je ob koncu osvojil Ermin Šiljak.

Junak derbija iz leta 2011 tokrat prednost daje Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Bližje zmagi je Maribor

Kako pa bo letos in danes? "Ne vem, težko napovem. Lahko rečem le to, da se lahko nadejamo spektakla, saj sta oba kluba v Evropi pokazala ogromno. Mislim pa, da je bližje zmagi Maribor, ki je v mojih očeh tudi favorit za naslov. Navijam pa v Sloveniji tako ali tako za Celje," je za konec povedal Čadikovski, ki danes živi razpet med Beogradom in Celjem, kjer ima družino.

Olimpija : Maribor 4:1 (3:0)

Štadion Stožice v Ljubljani, 8.000 gledalcev. Sodnik: Damir Skomina.



Strelci: 1:0 Lovrečič 19., Čadikovski 34., Radujko 39.; Tavares 76., Vršič 85.



Olimpija: Džafić; Jović (od 77. Fink), Salkić, Anđelković, Sretenović; Radujko, Vršič, Omladič, Lovrečič (od 88. Ranić); Čadikovski, Škerjanc (od 46. Valenčič). Trener: Dušan Kosić.

Maribor : Handanović; Milec (od 56. Tavares), Rajčević, Arghus, Viler; Ibraimi, Filipović, Mertelj (od 60. Cvijanović), Mejač; Volaš, Berić. Trener: Darko Milanič.



Rumeni kartoni: Milec 28. (Maribor), Ibraimi 62. (Maribor), Volaš 73. (Maribor)

Foto: Marjan Žlogar