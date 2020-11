Kadrovska sprememba pri Celjanih: prihaja član zlate generacije

Spasoje Bulajić je novi vodja Šolskega nogometnega centra NK Celje. To funkcijo je do zdaj opravljal Luka Gobec, ki je opravljal dvojno funkcijo, po novem pa ostaja le trener U 19. ''Klub želi s to potezo razbremeniti dosedanjega vodjo dvojne vloge ter kakovost dela v šolskem nogometnem centru dvigniti na še višjo raven,'' so zapisali na uradni spletni strani.

Kdo je Spasoje Bulajić? Je član zlate generacije nogometne reprezentance Slovenije, ki se je uvrstila na svoji dve prvi veliki tekmovanji (EURO 2000 in SP 2002). V svoji bogati igralski karieri je nastopal za Rudar Velenje, Olimpijo, Maribor, Kőln, Mainz, Muro, AEL Limassol in Pafos. Osvojil je naslov pokalnega in dva naslova državnega prvaka z vijoličastimi. Ob vseh slovenskih in tujih strokovnjakih sta bila njegova trenerja tudi slovita Bernd Schuster in Jürgen Klopp.

V letih 1995 in 1996 je nastopal tudi v knežjem mestu, kjer je leta 2010 tudi končal svojo igralsko kariero. Trenersko kariero je začel v mlajših selekcijah Šoštanja, nadaljeval kot pomočnik Jerneju Javorniku pri velenjskem Rudarju, kjer je služboval tudi kot športni direktor. Njegove delovne naloge je opravljal tudi v Celju, kjer bo zdaj svoje bogate izkušnje prenašal na našo prihodnost.

Pri Rudarju je sprva opravljal delo pomočnika trenerja, nato pa postal tudi športni direktor. Foto: Vid Ponikvar

Strmel bom k enotnemu konceptu dela

"NK Celje je bilo že v času moje igralske kariere primerno okolje za razvoj in napredek mladih nogometašev, tukaj sem namreč tudi sam postal kapetan članske ekipe in mlade reprezentance Slovenije. Nogometni klub Celje je v zadnjem obdobju naredil veliko korakov naprej, članska ekipa je postala tudi državni prvak Slovenije. S tem so tudi cilji ŠNC postali ambicioznejši, saj je eden prioritetnih ciljev ustvarjanje igralcev za igranje v članski konkurenci. Želim si, da bi bila komunikacija v kolektivu in v odnosu do igralcev, staršev, predstavnikov kluba in tekmovanj na najvišji ravni. Skrbel bom, da bodo odnosi korektni in temeljili na medsebojnem spoštovanju. Sodelovati želimo v izmenjavi dobrih praks in pridobivanju novih znanj, po sklenjenem sodelovanju z Bournemouthom tudi izven naših meja, kjer bomo posledično s tem dosegli tudi prepoznavnost šolskega nogometnega centra na mednarodnem nogometnem prostoru. Prizadevali si bomo okrepiti ŠNC, zadržati najbolj perspektivne igralce in uresničevati vizijo razvoja in oblikovanja nogometašev za igranje v članski konkurenci ter njihovo vključevanje v člansko moštvo. Strmel bom k enotnem konceptu dela, ki bo temeljil na sodelovanju s člansko ekipo. Zagovarjam celovit sistemski in pedagoški pristop do igralcev, z vključevanjem sodobnih vsebin. Želim, da bi ŠNC NK Celje strmel k najvišjim ciljem za razvoj in napredek naših nogometašev ter krepil svojo prepoznavnost," meni novi vodja ŠNC.

