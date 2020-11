Predsednik NK Olimpija Ljubljana Milan Mandarić, ki je bil pred dnevi pozitiven na novi koronavirus, se je privržencem kluba in nogometa zahvalil za kopico čestitk in spodbudnih besed. Po besedah ljubljanskega kolektiva ima 82-letnik le blažje simptome te bolezni.

Ljubljanski klub je na svoji spletni strani v nedeljo javnost obvestil, da je bil rezultat testiranja na novi koronavirus predsednika Milana Mandarića pozitiven. 82-letnik, ki je vse od testiranja v samoizolaciji, ima po klubskih besedah zgolj blažje simptome bolezni in je v samoizolaciji.



Nanj so se v teh dneh s klici spomnili številni prijatelji, sodelavci, navijači, nogometaši in športni delavci tako iz Olimpije kot drugih klubov, ki jim je Mandarić poslal zahvalo za spodbudne besede.



"Hvala vam dragi prijatelji, teh lepih gest nikdar ne bom pozabil. Čuvajte se, skrbite za svoje zdravje. Ta zdravstvena kriza bo nekega dne preteklost in spet se bomo srečevali na naših Stožicah. Sedaj je najbolj pomembno, da premagamo tega nevidnega sovražnika," so predsednikove misli prenesli na Olimpijini spletni strani.

Preberite še: