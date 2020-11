Kek odgovoril Beriću in sporočil: z Iličićem že proti Azerbajdžanu

Matjaž Kek je pred tekmo z Azerbajdžanom prek video konference odgovarjal na novinarska vprašanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija želi novembra nadaljevati z odličnim nizom, ki ga je začela septembra. Od takrat je nanizala štiri zmage in remi brez prejetega zadetka. Morda še večja želja je, da bi rezultate podkrepila tudi z osvojitvijo prvega mesta v svoji skupini C lige narodov in se preselila mesto višje. Za zdaj Slovencem kaže odlično. Z desetimi točkami so na vrhu skupine. Z dvema točkama prednosti pred Grčijo, s katero se bodo v Atenah v zaključku lige narodov pomerili prihodnji teden. Pred tem se bodo doma udarili s Kosovim, ki v Stožice prihaja v precej močnejši podobi, kot je bil prejšnji mesec, ko je Slovenija v Prištini zmagala z 1:0.

Še pred tem slovensko reprezentanco čaka prijateljska tekma z Azerbajdžanov, v katero bodo šli nogometaši po praktično enem skupnem treningu. Tistem, ki so ga, potem ko je bil tja naknadno prestavljen iz Stožic, danes spet opravili na štadionu ZŠD Ljubljana. Na njem nista trenirala branilec graškega Sturma Jon Gorenc Stanković in napadalec španskega drugoligaša Haris Vučkić, ki je bil prvo ime septembrske akcije. Na treh tekmah je namreč zabil kar tri gole. Oba v sredo zagotovo ne bosta igrala.

Josip Iličić je na ponedeljkovem treningu prvič po natanko 356 dneh oblekel športno opremo Nogometne zveze Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iličić se bo vrnil že proti Azerbajdžanu, Matavž prav tako

Selektor bo proti Azerbajdžancem, 114. reprezentanci sveta, v ogenj porinil nekaj novih imen, tudi branilca Slovana iz Bratislave Kenana Bajrića in vezista Rijeke Adama Gnezdo Čerina, ki se jima obeta reprezentančni debi. Veliko odmevnejša informacija, ki jo je selektor dan pred tekmo podal, je ta, da bo že proti Azerbajdžanu priložnost dobil Josip Iličić. Zvezdnik Atalante, ki si je podoben oziroma celo boljši status v zadnjih letih priboril tudi v slovenski reprezentanci, se je po težavah, ki jih je imel, v reprezentančno jato vrnil po letu dni. Očitno ga, potem ko na zadnjih dveh tekmah svojega ni igral, selektor želi ogreti za tekmi, ki sledita in preveriti njegovo formo.

"Iličić bo dobil svoje minute. Igral bo še en povratnik Matavž. Želim videti, kako se lahko povežeta z igralci, ki so oktobra odigrali dve dobri, simpatični tekmi proti Kosovu in Moldaviji. Možnih bo šest menjav. Predstavili bomo nekatere nove igralce, Bajrića in Gnezdo Čerina," je povedal Matjaž Kek in razkril tudi to, da proti Azerbajdžanu ne bo igral z naskokom najbolj vreden slovenski nogometaš, vratar Atletico Madrida Jan Oblak, ki je danes opravil sploh prvi trening na tokratni akciji.

"Branil bo Vid Belec. No, pa sem vam razkril že polovico postave," je v svojem slogu povedal selektor, ki je sam sebi zvest ostal tudi ob razpredanju o jutrišnjem nasprotniku.

Najboljši strelec reprezentance vesel, da je nazaj

Tim Matavž je za Slovenijo v 38 nastopih zabil 11 golov. Foto: Vid Ponikvar Tim Matavž, z 11 goli najboljši strelec zdajšnje reprezentance, ki s tem dosežkom visoko kotira tudi na večni lestvici. Trenutno je na šestem mestu, dva gola za



Novopečeni napadalec Al Wahde iz Združenih arabskih emiratih se, podobno kot Iličić, v reprezentanco vrača po letu odsotnosti, potem ko se je novembra lani v zadnjem nastopu v njenem dresu v zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 na Poljskem izkazal z golom in asistenco.



"Lepo se je po tako dolgem času vrniti nazaj. Jutri nas čaka prva od treh novembrskih tekem. Moramo se dobro pripraviti, iti na zmago in uspešno začeti tokratni ciklus. Sem v dobri formi, igram in zabijam gole, bomo videli, kako bo tokrat. Če dobim priložnost, bom dal vse od sebe, da jo izkoristim," je povedal izkušeni 31-letni napadalec, ki se je po odhodu iz Evrope v Azijo dobro znašel. Na prvih petih tekmah svojega novega kluba Ob selektorju Keku je na vprašanja novinarjev tokrat odgovarjal tudi, z 11 goli najboljši strelec zdajšnje reprezentance, ki s tem dosežkom visoko kotira tudi na večni lestvici. Trenutno je na šestem mestu, dva gola za novim selektorjem mlade reprezentance Milenkom Ačimovićem Novopečeni napadalec Al Wahde iz Združenih arabskih emiratih se, podobno kot Iličić, v reprezentanco vrača po letu odsotnosti, potem ko se je novembra lani v zadnjem nastopu v njenem dresu v zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 na Poljskem izkazal z golom in asistenco."Lepo se je po tako dolgem času vrniti nazaj. Jutri nas čaka prva od treh novembrskih tekem. Moramo se dobro pripraviti, iti na zmago in uspešno začeti tokratni ciklus. Sem v dobri formi, igram in zabijam gole, bomo videli, kako bo tokrat. Če dobim priložnost, bom dal vse od sebe, da jo izkoristim," je povedal izkušeni 31-letni napadalec, ki se je po odhodu iz Evrope v Azijo dobro znašel. Na prvih petih tekmah svojega novega kluba je namreč zabil že pet golov . Upamo, da bo s strelskim nizom nadaljeval tudi v reprezentanci.

Slovenija je pred tekmo z Azerbajdžanom v polni postavi trenirala le enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dokler bo selektor on, ne bo prijateljskih tekem

"To je nasprotnik drugačne kategorije od San Marina, s katerim smo odigrali zadnjo prijateljsko tekmo, ki je prav tako imela svoj namen. Azerbajdžan je ekipa, ki ima svoj značaj, je sestavljena in ima svoje cilje v nadaljevanju lige narodov. Dokler bom jaz selektor Slovenije, zame nobena tekma ne bo prijateljska, te besede sploh ne poznam. Pred nami je pripravljalna in ne prijateljska tekma. Ko zadoni himna, ko na dresu nosiš grb, potem gre za Slovenijo," je povedal Kek.

"Vedno bomo skušali zmagovati. Vedno si seveda želim tudi napredka. Vse tudi na zadnjih tekmah ni bilo dobro. Gradimo temelje. Vsi vemo, da če hiša nima dobrih temeljev, se lahko poruši. Sestavljamo zgodbo za kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo. Zdaj so pomembne številne malenkosti. Vse težave, ki jih imamo, moramo obrniti v svoj prid. Tudi pred 10, 11 leti, ko smo gradili zadnjo uspešno zgodbo, nam na začetku ni bilo lahko," se je selektor razgovoril o tekmi z Azerbajdžanom in, čeprav je liga narodov le predpriprava za tisto, kar sledi naslednje leto, dal jasno vedeti, da ima tudi v tem novem reprezentančnem tekmovanju, visoke cilje.

"Veseli me odziv fantov. Vidi se želja, pripravljenost. V teh časih je pomembno vsako druženje, vsak trening, vsaka tekma. Zelo pomembno bo razširiti bazo, dobiti kakšno novo ime, dobiti samozavest z zmagami in dobrimi igrami pred novimi kvalifikacijami za veliko tekmovanje. Zaenkrat sem bolj ali manj zadovoljen, imamo pa veliko prostora za napredek," je veselo ugotovil Kek.

Berić ima delno prav

Selektor je odgovoril tudi na očitke Roberta Berića, ki redno zabija gole v ZDA, a ga v reprezentanci ni že eno leto. Da je nad selektorjem in komunikacijo z njim nezadovoljen, je povedal v nedavnem intervjuju na Sportalu.

Foto: Reuters

"Meni je vsak odziv pomemben, vsak igralec ima lahko svoje mnenje. Drugo so dejstva, ki so pripeljala do tega. Liga narodov mi služi kot razširitev kadra, potem so tukaj tudi potovanja, igra lahko samo eden napadalec … Je pa delno res. Robert ima prav, da bi bila lahko komunikacija bolj jasna, čista. To je kritika, k jo sprejemam. Upam, da bo ostal v tej formi in se bo pozneje lažje realiziralo. Imamo pa kar nekaj napadalcev. Matavž zabija, Vučkić je septembra zabil pet golov, Andraž Šporar ima pri Sportingu iz Lizbone svojo veljavo. Izbereš, kar lahko. Sedem, osem napadalcev ne moreš imeti. Bomo pa poskrbeli, da bo ta komunikacija v prihodnosti boljša. Nimam težav s tem, ko kdo pove svoje mnenje, če ga pove na primeren način. Tako kot je to storil Robert," se je s Kek posul s pepelom in odgovoril napadalcu ekipe Chicago Fire, za katero je v tej sezoni severnoameriške lige MLS zabil 11 golov v 20 nastopih. Za reprezentanco, v kateri je do zdaj zbral 24 nastopov in zabil dva gola, 29-letni nekdanji napadalec Maribora, Interblocka s številnimi izkušnjami iz prve francoske, avstrijske in tudi belgijske lige ni igral že vse od oktobra lani.

Če karkoli potrebuje, Mitrović lahko računa na nas

Za konec je selektor nekaj besed spodbude namenil Nemanji Mitroviću, ki se oktobra v reprezentanci izkazal, pred tokratno reprezentančno akcijo pa se je hudo poškodoval in namesto na zbor odšel na operacijo.

"Želim mu čim prejšnje okrevanje in to, da se bo vrnil še močnejši, kot je. Z naše strani ima vso podporo, če karkoli potrebuje. Tako bo z vsakim, ki je del te ekipe," je Kek sporočil nesrečnemu branilcu Maribora, ki je po novi hudi poškodbi kolena najverjetneje že končal sezono.