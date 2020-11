Celjani so si podali roke z Bournemouthom

Nogometni klub Celje in angleški predstavnik v drugoligaški druščini Bournemouth sta sklenila strateško sodelovanje, so na družabnih omrežjih kluba sporočili lanski slovenski državni prvaki.

Celje in Bournemouth, ki v championshipu, torej v drugem rangu angleškega ligaškega nogometa, zaseda četrto mesto. sta podpisala partnersko pogodbo, ki predvideva sodelovanje med obema mladinskima centroma ter izmenjavo izkušenj, kot so zapisali na družabnih omrežjih.

Ob tej priložnosti so Celjani izrekli dobrodošlico Angležem, ki so sodelovanje potrdili na uradni spletni strani kluba. "Medtem ko skušamo v klubu razširiti globalni doseg, to sodelovanje med kluboma omogoča neposredni dialog in delitev izkušenj, ki si jih je Bournemouth v zadnjih sedmih sezonah nabral v prvih dveh rangih angleškega nogometa," so zapisali.

Bournemouth je sicer pet sezon igral med angleško elito, izpadli pa so po končnem 18. mestu v minulem tekmovalnem obdobju.

🟡🔵NK Celje naznanja sodelovanje z @afcbournemouth. Ob tej priložnosti v naši družini izrekamo dobrodošlico AFC Bournemouth! Welcome to our house cherries, it's your home now!VEČ NA: https://t.co/vzCcSsccrB🍒#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/FRb6xZA1e3 — NK Celje (@NKCelje) November 5, 2020

