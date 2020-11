Celjanom ''počil film'' zaradi sodniških napak: Želimo si poštenega sojenja

''Državni prvak si ne želi privilegiranega položaja, samo pošteno sojenje in enakopraven boj na nogometni zelenici,'' NK Celje ne more več molčati ob vse večjem številu spornih sodniških odločitev v škodo slovenskih prvakov. Kaplja čez rob je nedosojena 11-metrovka na dvoboju v Murski Soboti, te ni dosodil ''stari znanec'' celjskega kluba Dejan Balažič.

Celjanom, ki prvič v 101-letni klubski zgodovini branijo državni naslov, v tej sezoni ne gre veliko po načrtih. Po nepopolnem 10. krogu so na lestvici na sedmem mestu, za vodilnim dvojcem, Muro in Olimpijo, pa zaostajajo že osem točk. Del razlogov za skromno število točk, rumeno-modri so jih osvojili le 10, slast zmage pa okusili zgolj dvakrat, vidijo Celjani tudi v številnih sodniških odločitvah, ki se po njihovem mnenju ne bi smele zgoditi.

Sporno igranje Nina Kouterja z roko:

Prepričani so, da napačne sodniške odločitve mečejo slabo luč na ugled slovenskega sojenja in nogometa v Evropi, sodniško organizacijo, ki je predseduje Vladimir Šajn, pa pozivajo, da se opredeli o pravilnosti sodniških odločitev na omenjenih tekmah. Nazadnje so bili prepričani o sodniški napaki na zadnjem gostovanju v Murski Soboti, ko sodnik Dejan Balažič po očitnem igranju z roko Nina Kouterja ni pokazal na belo točko. O tem, da je storil napako, so prepričani tudi bralci in bralke Sportala, kar je dokazala anketa.

Je Nino Kouter igral z roko in bi moral sodnik pokazati na belo točko za Celje? Da. 646

Ne. 54
Oddanih 700 glasov

V celoti prilagamo izjavo za javnost, pod katero se je podpisal direktor celjskega kluba Zoran Podkoritnik.