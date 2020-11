Celje oškodovano proti Muri? #video

Prvi dvoboj pokalnega in državnega prvaka v sezoni se je v Celju končal z zmago prvega z 2:0, današnji drugi pa v Fazaneriji z delitvijo točk in brez golov. Mura kljub temu ostaja prva na lestvici, Celje, ki je brez zmage že štiri tekme, pa je še vedno v spodnjem delu lestvice.

Tekmo je nekoliko odločneje začela Mura s priložnostmi v 10. in 12. minuti, obakrat so domači žogo poslali čez gol, sicer pa je pozneje tudi Celje pokazalo nekaj napadalnih veščin, posebej Ivan Božić, ki pa mu tudi ni uspelo spremeniti začetnega izida.

Sporna situacija v 22. minuti po strelu Advana Kadušića:

V drugi polovici polčasa so domači črno-beli imeli znova pobudo, ne pa tudi izrazitih priložnosti. V 41. minuti so sicer prek Luke Bobičanca prišli do strela v kazenskem prostoru, a je žoga spet zletela čez vrata.

V 57. minuti je pri Muri poskusil Amadej Maroša, a je po podaji z desne strani s strelom z glavo žogo poslal mimo oddaljene vratnice. V 62. minuti je poskusil še Andrija Filipović z glavo po podaji z leve strani, tudi on pa je bil nenatančen.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Tekma je bila v nadaljevanju bolj ali manj enakovredna, v 87. minuti je nenevarno sprožil Luka Kerin od daleč, sicer pa priložnosti ni bilo. Že v sodniškem dodatku je pri domačih zadel Filipović, a je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0.

Mura bo v 11. krogu v soboto gostovala v Sežani, Celjani pa bodo v petek gostili Aluminij.

Konec srečanja v Murski Soboti. Vodilna Mura in branilec naslova Celje, ki ne more biti zadovoljen z iztržkom v tej sezoni, sta se razšla brez zadetkov. Izenačeno je bilo tudi razmerje strelov na gol (12:12, od tega 3:2 v okvir vrat v korist gostov). Ob 20.15 se bosta v drugi današnji tekmi 10. kroga udarila Aluminij in Maribor.

90. minuta: v drugem delu sodnikovega podaljška se je zatresla mreža Celja, a je bilo veselje Andrije Filipovića kratkotrajno, saj je sodnik razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja. Počasen posnetek je potrdil pravilnost odločitve. Ostaja 0:0.

Razveljavljen zadetek Andrije Filipovića:

77. minuta: v obetavni akciji se je znašel Luka Kerin. Po dvojni podaji z Ivanom Božićem je prodrl v kazenski prostor, nato pa, čeprav bi se lahko odločil tudi za neposreden strel na gol, skušal podati pred vrata, kjer ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev.

62. minuta: rezervist pri Muri Andrija Filipović, ki je vstopil v igro namesto Kevina Žižka, ni dolgo čakal na prvo priložnost. Po podaji Klemna Šturma je skušal iz ugodnega položaja ogroziti vrata gostov s strelom z glavo, a se mu je poskus ponesrečil.

57. minuta: prva priložnost v drugem polčasu. Po strelu z glavo je zapretil Amadej Maroša, ki je bil kanček hitrejši od Matjaža Rozmana, a tudi nenatančen, tako da žoga po zahtevnem strelu ni zadela cilja. Podajalec je bil kapetan Alen Kozar.

Priložnost Amadeja Maroše:

Začetek drugega polčasa. Pri gostih je prišlo do menjave, namesto Dušana Stojinovića bo v obrambi igral Josip Ćalušić.

Konec prvega polčasa v prazni Fazaneriji, kjer občasno odmevalo posneti navijaški napevi Black Gringos. Mreži v Murski Soboti se v uvodnih 45 minutah nista zatresli.

41. minuta: Luki Bobičancu se je ponudila priložnost za strel z leve strani kazenskega prostora. Močno je udaril po žogi, a je njegov projektil švignil nad prečko in zgrešil cilj. Na uvodnem dvoboju 10. kroga tako še vedno ni zadetkov.

Priložnost Luke Bobičanca:

39. minuta: drugi rumeni karton na tekmi, prejel ga je Žan Karničnik po prekršku nad Dušanom Stojinovićem. Razmerje v rumenih kartonih je zdaj 1:1, saj je sedem minut pred tem prejel rumeni karton tudi Advan Kadušić.

22. minuta: bočni branilec Celja Advan Kadušić je sprožil strel proti vratom Mure, a je zadel Nina Kouterja. Reprezentant Bosne in Hercegovine je protestiral pri sodnikih, saj je bil prepričan, kako je zvezni igralec Mure igral z roko. Delivec pravice je odmahnil z roko, igra se je nadaljevala, počasen posnetek pa dokazuje, kako je Kouter resnično igral z roko. Ostaja 0:0.

Je Nino Kouter igral z roko in bi moral sodnik pokazati na belo točko za Celje? Da. 264 +

Ne. 21 + Oddanih 285 glasov

Sporna situacija po strelu Advana Kadušića:

14. minuta: dinamično srečanje je ponudilo novo priložnost. Zapravil jo je Nino Pungaršek, ki je nevarno streljal proti vratom Mure, a je žoga po tem, ko se je dotaknila enega izmed branilcev Mure, zgrešila cilj in končala v kotu. Le tri minute pozneje je mimo vrat po strelu z glavo ustrelil še Ivan Božić.

10. minuta: nova priložnost za Muro, za zdaj najlepša na srečanju. Klemen Šturm je z leve strani odlično zaposlil Žigo Kousa, ki se je znašel v idealnem položaju za dosego zadetka, a poslal žogo visoko nad prečko, tako da ostaja 0:0.

Priložnost Žige Kousa:

9. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Celja. Nino Kouter je poslal dolg predložek, nato pa je njegov reprezentančni soigralec Matjaž Rozman presenetljivo izpustil žogo iz rok. Zadišalo je po zadetku, blizu je bil Kevin Žižek, a je bil zbran Žan Zaletel in razčistil nevarno akcijo.

5. minuta: prva polpriložnost za goste iz knežjega mesta. Amadej Brecl je poslal predložek v kazenski prostor, do žoge bi se skoraj dokopal Ivan Božić, a je nadaljevala pot proti vratom Mure, kjer jo je Marko Obradović z nekaj težavami le ukrotil.

Začetek dvoboja v Murski Soboti med aktualnim pokalnim zmagovalcem in državnim prvakom, glavni sodnik je Dejan Balažič. Celjani so na zadnjih treh tekmah osvojili le pičlo točko. Merita se kluba, ki se lahko pohvalita z enim aktualnim članskim slovenskim reprezentantom, saj je selektor Matjaž Kek za prihajajoče se tri novembrske tekme vpoklical tudi Nina Kouterja in Matjaža Rozmana.

Strateg Mure Ante Šimundža je določil 11 igralcev, ki bodo začeli dvoboj proti Celju od prve minute:

Trener Celja Dušan Kosić je izbral naslednjo začetno enajsterico:

🟡🔵1️⃣1️⃣..nekoliko osvežena začetna enajsterica grofov za dvoboj pokalnega in državnega prvaka v Fazaneriji. Ob 17:00 neposredni prenos na 2. programu @PlanetTV in javljanja v živo s prizorišča na Radio Fantasy. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/CvpnB4NCpz — NK Celje (@NKCelje) November 2, 2020

Deseti krog se bo tako začel danes v Murski Soboti, kjer bo Mura, najboljši slovenski prvoligaš v uvodni četrtini prvenstva, pričakala branilce naslova iz Celja. Če so lahko črno-beli kljub nedavni rezultatski krizi, ki jo je prekinila odmevna domača zmaga nad Mariborom (2:0), zelo zadovoljni s potekom sezone, pa so lahko pri državnih prvakih iz knežjega mesta močno zaskrbljeni. Izbranci Dušana Kosića dosegajo bistveno slabše rezultate kot v prejšnji sezoni, menjave, s katerimi so Celjani nameravali zapolniti vrzel po odhodih Daria Vizingerja in Mitje Lotriča, so (za zdaj) nedorasle nalogi. Celje je bližje dnu kot pa vrhu razpredelnice, danes pa ga čaka še eno najtežjih gostovanj, saj odhaja v Prekmurje k vodilni Muri, ki je očitno našla pot iz krize.

Na zadnji tekmi je velik delež k zmagi črno-belih nad vijolicami prispeval Nino Kouter, ki bi se moral danes pojaviti tudi na seznamu Matjaža Keka za bližajoči se reprezentančni akciji proti Kosovu in Grčiji, na prazni Fazaneriji pa so se zaslišali tudi navijaški odmevi, posneto navijanje Black Gringos, ki je pripomoglo k boljši predstavi črno-belih. "Verjamem, da se bodo gledalci slej ko prej vrnili na stadion. Postopno. Ker če bi bilo kar naenkrat vse polno, bi bil to šok za marsikoga," je po sladki zmagi nad Mariborom, s katerim je v preteklosti izkusil veliko lepega, dejal Ante Šimundža. Lahko danes zagreni življenje še Celjanom? V prvem krogu, igrali so 22. avgusta, je v "neuradnem slovenskem superpokalu" osvojil celjsko trdnjavo z 2:0. V polno sta zadela Kouter in Luka Bobičanec. Zanimivo, povsem enako se je, kar zadeva strelce, zgodilo tudi ob nedavni zmagi Mure nad Mariborom.

Odmevi trenerjev po zmagi Mure nad Mariborom (2:0):

Celjani prihajajo v Prekmurje zaskrbljeni, saj jim je visok poraz v Kopru (0:3) dal misliti. Zaostanek za vrhom je vse večji, pred današnjo tekmo znaša osem točk. "Nogometni trenutki nam v zadnjem trenutku ne gredo na roko," poudarja Kosić, ki bo poskušal preprečiti, da bi Celjani v nadaljevanju prvenstva prejemali tako naivne zadetke kot na Bonifiki. Danes bi lahko čakalo vratarja Matjaža Rozmana ogromno dela.