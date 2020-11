Olimpija ima spet najboljšega strelca PLTS #video

Nogometaši Gorice so v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Olimpiji z 0:2 (0:1). Gorica je kar trikrat zadela okvir vrat, pri zmajih pa sta v polno zadela Andres Vombergar in Đorđe Ivanović, ki se je s tem vrnil na vrhu lestvice najboljših strelcev.

Gorica : Olimpija 0:2 (0:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Friš, Kordež. Strelca: 0:1 Vombergar (16.), 0:2 Ivanović (78.). Gorica: Likar, Paljk (od 53. Oyewusi), Mevlja, Tomiček, Hodžić, Bjelica (od 75. Begić), M. Kavčič, Grudina, Velikonja, Cvijanović, Smajlagić.

Olimpija: Frelih, Boakye, Korun, Samardžić (od 56. Perković), Andrejašič, Caimacov, Elšnik, Marin (od 90. Zeljković), Bosić (od 56. Fink), Ivanović (od 85. Šme), Vombergar. Rumeni kartoni: Oyewusi, Begić; Ivanović.

Rdeči karton: /.

Novogoričani so pred tem dvobojem dobili le eno od zadnjih devetih tekem proti Olimpiji, izgubili pa so tudi prvo medsebojno te sezone, ki jo je odločil Đorđe Ivanović. Ta se je med strelce vpisal tudi danes in poskrbel za peto zmago Olimpije, ki se je točkovno izenačila z vodilno Muro. Gorica pa je kljub nekaj lepim priložnostim šestič ostala praznih rok in je še vedno na repu lestvice.

Vombergar za vodstvo, dve vratnici in prečka Gorice

Prvi polčas v Novi Gorici je bil kar razburljiv in ponudil nekaj lepih priložnosti ter tudi zadetek Olimpije. Tega je v 16. minuti dosegel Andres Vombergar, ki je zadel z glavo po podaji Đorđeja Ivanovića z leve strani.

Zadetek Andresa Vombergarja:

Sicer pa je Ivanović tudi sam poskusil dve minuti pred tem, a Uroš Likar ni imel veliko dela. Že v drugi minuti je Timi Max Elšnik sprožil z 20 metrov, a je žoga švignila kar meter mimo vratnice. Pri gostih je v 38. minuti znova poskusil Vombergar, a bil takrat z močnim strelom nenatančen.

Tudi domači so bili blizu zadetka, posebej Etien Velikonja v 18. minuti, ko je žoga po strelu zadela obe vratnici in se odbila v polje, in Goran Cvijanović v 34. minuti, ko je s prostega strela zadel prečko.

V sedmi in osmi minuti je poskusa Roka Grudine in Semirja Smajlagića ustavil Žiga Frelih. Tudi v končnici polčasa so domači prišli do nekaj strelov, ki pa tudi niso bili dovolj dobri za spremembo izida, tudi tisti Grudine ob izteku prvega dela.

Ivanović se je pridružil Mulahusejnoviću in Kronavetru

V uvodu drugega polčasa so bili nekoliko konkretnejši Novogoričani, prišli do treh strelov, a niso bili posebej nevarni. V 59. minuti je malce izven kazenskega prostora na drugi strani sprožil Ivanović, a je bil tudi on premalo natančen.

V 73. minuti je imel Elšnik izjemno priložnost za podvojitev prednosti, ko je bil povsem sam v kazenskem prostoru, a žogo poslal čez gol. Natančnejši pa je bil Ivanović v 78. minuti, po podaji Matica Finka je zadel z 12 metrov in dosegel svoj peti gol sezone ter se na vrhu seznama strelcev pridružil Nardinu Mulahusejnoviću iz Kopra in Roku Kronavetru iz Maribora.

Zadetek Đorđeta Ivanovića:

V 88. minuti je Vombergar znova poskusil z glavo, a se je izkazal Likar, malce pozneje pa je po kotu žogo poslal čez prečko.

Gorica bo v 11. krogu v soboto gostila Bravo, Olimpija pa Koper.

